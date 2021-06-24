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Здоровье

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Геному не угрожают: инфекционист развеял некоторые мифы о вакцинах

Врач объяснил, почему вакцины от COVID-19 не влияют на репродуктивную функцию

Почему так быстро разработали и ввели в оборот вакцины, как можно объяснить летальные исходы после прививки и может ли она привести к раковым опухолям и генным мутациям, — эти вопросы беспокоят россиян, которые сомневаются в безопасности и необходимости вакцинации. «Газета.Ru» попросила инфекциониста, кандидата медицинских наук, доцента РНИМУ им. Пирогова Ивана Коновалова на них ответить.

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1. Говорят, что «вакцину сделали слишком быстро, испытаний было недостаточно, поэтому надежды на ее качество нет».

— Регуляторика регистрации иммунных лекарственных препаратов на территории России абсолютно совпадает с требованиями в других странах — в частности в Евросоюзе.

Вакцинные препараты прошли испытания для регистрации в условиях пандемической ситуации для экстренного применения. Точно так же были зарегистрированы и зарубежные вакцины, которые сейчас применяются. Все протоколы и отчеты были представлены, по «ГамКовидВак» («Спутник V) в том числе, и результаты трех фаз клинических испытаний.

В разработке вакцин самое главное — это разработка платформы, то есть основы препарата. Адаптация вакцин к появлению новых вирусов или их штаммов — это стандартная практика и она характерна не только для совсем новых типов вакцин, таких как мРНК-содержащих (содержит вирусную молекулу), но и для традиционных.

Если говорить о платформе, применяющейся в России, то аденовирусные векторы (используются как транспорт для доставки фрагментов мертвого вируса в клетки) применяются уже давно — с конца 70-х годов — как в СССР, так и за рубежом. Происходила их селекция, изучение и лишение патологических свойств. На сегодняшний день подобные коронавирусные вакцины применяются успешно в Китае, США и Западной Европе.

2. «Говорили, что антител хватит на годы вперед, но выяснилось, что они недолгосрочны: ревакцинироваться надо каждые полгода».

— Пока информация о ревакцинации не отражена в документах — в инструкции к вакцинным препаратам. При получении достоверных данных об эффективности подобной тактики будут выработаны подходы к выбору групп, которых нужно вакцинировать повторно, определена частота подобных мероприятий. Но о необходимости это делать каждому я говорить не уполномочен.

3. «Сообщается, что люди тяжело болеют и даже умирают после вакцины».

— Все то, что происходит после прививки, может быть никак не связано с вакциной. Если человек инфицируется, сидя в очереди на вакцинацию, не соблюдает санитарные профилактические меры, не использует СИЗ, то инфицирование может произойти как до вакцинации, так и в день прививки или через несколько дней. В особенности, если речь идет о первичной вакцинации, потому что иммунитет формируется далеко не сразу.

Антитела вырабатываются примерно через месяц, а за это время человек может заболеть.

Говорить о том, что вакцина может отягощать течение самой болезни — безосновательно. У вакцинации нет альтернатив, с учетом пандемии контакт с инфекцией может произойти у любого человека, а готовность к этой встрече может быть только у привитого.

4. «Невозможно оценить, как вакцина повлияет на организм в течении 5-10 лет. Говорят, что возможно негативное влияние на репродукцию и формирование раковых опухолей».

— До сих пор не было никаких данных за все время существования вакцинных препаратов, а им уже больше 100 лет, что какой-то из них может влиять на опухолевые процессы или влиять на репродуктивную функцию. Это касается не только новейших разработок, которые подлежат строгому учету и отчетности, но и тех препаратов, которые применяются в практически неизменном виде еще с начала прошлого века.

И до сих пор не продемонстрировали увеличения случаев онкологии или нарушений репродуктивных функций. Мы, наоборот, видим увеличение продолжительности жизни человека, улучшение состояния здоровья и предотвращение ряда онкологических заболеваний путем вакцинации.

Например, прививка против гепатита B спасает от рака печени, а вакцина от вируса папилломы человека предотвращает развитие рака шейки матки.

При регистрации любой вакцины проверяется их токсичность, возможность влиять на репродуктивные функции и вероятность тератогенных эффектов (нарушение эмбрионального развития), проверяются в дальнейшем и контрольные партии на производствах.

5. «Ходят слухи, что аденовирус, который вкалывают, может встроиться в ДНК, поменять геном и может привести к мутациям последующих поколений».

— Людям стоит присмотреться к тому, как они болеют любыми инфекциями – простудными, кишечными — потому что для развития любого ОРВИ вирус должен попасть в клетку и вызвать изменения фактически наследственного материала в клетке, перепрограммировав ее.

Если говорить об аденовирусных векторных нереплицируемых вакцинах, то основным их качеством является как раз невозможность размножаться в клетках человека. Размножение возможно только тогда, когда вирус встраивается в геном. Аденовирусные векторы в геном не встраиваются.

Все люди, которые боятся генетического изменения своего организма, не должны болеть ничем. Вакцина не содержит аденовирусов как таковых, в ней есть вектор, то есть субстанция, которая была произведена из модифицированных аденовирусов.