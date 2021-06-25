«Легче жить и работать»: Песков объяснил, почему пройдет вакцинацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что собирается сделать прививку от коронавируса однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Свое намерение он осуществит в ближайшие недели, несмотря на то, что у него сохраняется высокий уровень антител после перенесенной в мае прошлого года болезни.

«Но у нас новые рекомендации врачей на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться, поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче жить и работать, то я планирую в ближайшие недели сделать [прививку вакциной] «Спутник Лайт», — поделился представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что после заболевания у него выработал Т-клеточный иммунитет, который медики оценивают как более продолжительный и надежный.

12 мая прошлого года стало известно о том, что пресс-секретарь российского президента вместе с женой, бывшей российской фигуристкой, Татьяной Навкой заболел коронавирусной инфекцией.

Навка рассказывала Daily Storm, что их госпитализировали. «Чтобы не подвергать риску заражения всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — считает она.

Известная спортсменка также отмечала, что процесс выздоровления у нее проходил быстрее, чем у супруга. «Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда», — добавила она в разговоре с изданием.

Песков проболел почти две недели. 25 мая его выписали из больницы. По словам Навки, они еще около недели соблюдали карантин дома. Песков тогда постепенно стал возвращаться к работе — удаленно.

На следующий день после выписки из медучреждения пресс-секретарь президента России поделился с журналистами своими эмоциями: «Когда пришел положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию». Так у представителя Кремля и произошло: по словам Пескова, никаких последствий инфекция не оставила.

Песков также признался, что боялся за свою семью, члены которой на тот момент «жестко и бескомпромиссно» соблюдали самоизоляцию.

Четвертая вакцина — «Спутник Лайт»

Что касаемо препарата «Спутник Лайт», которым теперь намерен привиться Песков, то это однокомпонентная вакцина против коронавируса. Ее основа — аденовирус человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2.

«Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». Предполагается, что препарат будет применяться для вакцинации уже переболевших коронавирусом россиян или для ревакцинации. По мнению врачей, вакцина поможет повысить уровень иммунитета к инфекции, который со временем снижается.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, антитела в среднем появляются спустя три недели после вакцинации «Спутником Лайт».

«У нас есть новая вакцина «Спутник Лайт», для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая — нужно привиться, и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител», — отметила она.

Специалист подчеркнула, что при введении двухкомпонентного препарата защита организма человека вырабатывается в течение 42 дней после введения первой дозы.

В гражданский оборот «Спутник Лайт», как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к правительству, вакцина поступает уже сегодня — 25 июня.