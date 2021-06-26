COVID-19 в России: рост заболеваемости и нехватка вакцин

В России за последние сутки выявили 21 665 новых случаев коронавируса во всех регионах страны. При этом в 14,2% из них (3 079) россияне заболели после контакта с зараженными, и у них не было клинических проявлений инфекции.

С 25 на 26 июня умерли 619 человек, выздоровели более 14 тыс.

Всего в стране за время пандемии зафиксировано более 5,4 млн заболевших. COVID-19 затронул все субъекты России. Вылечились почти 5 млн россиян, коронавирус стал основной причиной смерти 132 683 граждан.

Большинство случаев коронавирусной инфекции приходится на Москву. За все время пандемии в столице выявлено более 1,3 млн заболевших, из них почти 8,5 тыс. за минувшие сутки.

По мнению мэра города Сергея Собянина, Москва заново переживает эпидемию.

«Мы с вами победили, можно сказать, победили, уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто — максимум 5%», — заметил Собянин.

По его мнению, если бы у инфекции не было мутаций, то столица «уже вышла бы из пандемии». «Я думаю, что заболеваемость ушла бы практически в ноль, потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались, у них антитела хороши, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию», — уверен градоначальник.

«Если раньше недели две инкубационный период шел, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на ситуацию, температуру, только потом начинала сама болезнь развиваться, то сегодня это происходит буквально за считанные дни — до пяти дней», — добавил он, подчеркнув, что, например, для защиты от индийского штамма требуется в два раза больше антител, чем в случае с уханьским.

Нехватка вакцин в Удмуртии

Из-за активного распространения коронавируса власти различных регионов призывают жителей к вакцинации для защиты организма от инфекции. Некоторые субъекты РФ уже ввели обязательную вакцинацию для работников различных сфер. В основном, это касается тех, кто предоставляет услуги, активно взаимодействует с людьми.

Но из-за повышенного спроса некоторые регионы заявляют о нехватке препаратов. В субботу, 26 июня, Удмуртия приостановила вакцинацию. Это второй российский регион, в котором темпы вакцинации превысили объемы поставки лекарственных средств.

«26 и 27 июня временно приостановлена вакцинация от COVID-19 в Удмуртии. Новая партия вакцины «Спутник V» объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме», — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Тем, кто уже записался на процедуру в эти дни, отправят оповещения с изменениями.

В сообщении приводятся слова замминистра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой. Она подчеркнула, что за последнюю неделю 12 тыс. жителей республики сделали прививку от коронавирусной инфекции.

«Количество записавшихся на прививку на портале Госуслуг за неделю увеличилось в два раза, многие приходят в мобильные пункты вакцинации и поликлиники без записи. На сегодняшний день в сутки мы прививаем до 4-5 тысяч человек», — рассказала она.

Чиновница пояснила, что повышение спроса на вакцину привело к тому, что препарат стал заканчиваться быстрее, чем изначально планировалось. «Поэтому мы приняли решение приостановить процесс вакцинации на эти выходные. Он возобновится в полном объеме с понедельника», — добавила Галеева.

В Удмуртии, как отмечается на сайте стопкоронавирус.рф, зафиксировано более 35,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили более 32 тыс. пациентов, более 1 тыс. человек умерли.

Где еще в России не хватает вакцин

Первым регионом, который объявил о приостановке вакцинации стал Хабаровский край. О том, что в субъекте не хватает препарата, власти сообщили накануне, 25 июня. Замглавы регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов пояснял, что из-за резкого роста темпов вакцинации в регионе медики за два дня привили 5,2 тыс. человек. Из-за этого возникла нехватка первого компонента вакцины.

«Основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе», — отметил Никонов.

В ближайшие дни ожидается поступление в Хабаровский край еще 50 тыс. доз. Вакцинация вторым компонентом будет идти в обычном режиме.

О дефиците «Спутника V» сообщал также глава Чечни Рамзан Кадыров. 23 июня на видеовстрече с российским президентом Владимиром Путиным он заявил, что в республике не хватает препарата, но власти ожидают поставку 50 тыс. доз вакцин.

В Кремле пояснили, что нехватка вакцин связана с «резким ростом количества желающих вакцинироваться» и логистическими трудностями. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заверив, что вскоре с дефицитом удастся справиться.