«Долгая работа»: с чем столкнулись спасатели после обрушения дома во Флориде

Многоэтажное жилое здание в городе Серфсайд (США) частично обрушилось в ночь на 24 июня. Сначала рухнула одна часть здания, примерно через девять секунд — вторая. Изначально сообщалось об одном погибшем и 156 пропавших без вести. Из под обломков извлекли 37 человек, 11 были госпитализированы.

На следующий день, 25 июня, работу осложнил пожар, вспыхнувший под обломками: из-за толстого слоя дыма службам спасения было трудно сориентироваться. Спасатели не смогли обнаружить источник возгорания и были вынуждены временно прекратить поиски, чтобы вырыть траншеи в завалах для безопасного разбора завалов.

К 27 июня число жертв возросло до девяти — всего было извлечено восемь тел из под завалов, один человек скончался в больнице. В этот же день к поисково-спасательной операции присоединились спасатели из Израиля и Мексики. Работу им усложняли проливные дожди, отмечал глава пожарно-спасательного управления округа Майами-Дейд Алан Комински.

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29 июня нашли еще три тела. К поискам привлекли более 800 спасателей. К 30 июня они разобрали более тонны обломков железобетонных конструкций. На западном участке работы были временно приостановлены из-за угрозы падения обломков. Поисково-спасательные операции идут уже шестые сутки, но «никто не теряет надежды», подчеркнул Комински.

Люди, которые находятся под завалами зданий, в случае, если они не получили травм, могут прожить около трех дней, рассказал «Газете.Ru» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

«Были чудесные случаи, когда людей доставали и через две недели. Обычно, если человек не поврежден, но находится в состоянии дикого стресса и паники, то он может прожить около трех дней — после третьего дня начинается массовая гибель пострадавших. А такие операции могут длиться и три дня, и шесть месяцев. Это очень тяжелая и долгая работа», — отметил специалист.

Гофштейн отметил, самыми безопасными считаются именно железобетонные здания, поскольку при падении конструкций образуются большие блоки и у людей есть возможность попасть воздушный карман и спастись. «Первыми по опасности считаются кирпичные дома, затем следуют панельные», — добавил он.

В случае обрушения здания спасатели действуют по давно проверенному алгоритму. В первую очередь экипируется команда специалистов, оцепляется место происшествия.

«Далее мы изучаем строительную документацию — анализируем схему здания, выясняем, как оно могло завалиться и где могли образоваться воздушные карманы. Затем изучаем, что разведали специалисты на месте. Мы выходим на этот объект с целью изучить, есть ли какие-то подходы: через канализацию, подземные гаражи», — пояснил Гофштейн.

Помимо этого спасатели используют акустические приборы, которые позволяют услышать стуки по трубам, стоны и крики выживших — они помогают задать направление поисков.

«После этого с самого перспективного и безопасного места начинается разбор завалов, точнее проделывание прохода для спасателей. Проходы делаются с помощью грузоподъемных кранов, затем в ход идут гидравлические инструменты, которые обладают чудовищной силой и позволяют раздвигать, приподнимать обломки.

Дальше проход укрепляется специальными подпорками и спасатели уже смотрят, можно ли достичь цели: нет ли сужения, опасности разрушений, есть ли там люди и живы ли они. Если на один из этих вопросов будет положительный ответ, мы начинаем думать, как туда добраться», — говорит заслуженный спасатель.

Кроме того, при разборе завалов каждый час на пять минут работы приостанавливают — объявляется время тишины. При помощи приборов специалисты пытаются услышать звуки от находящихся под завалами людей.

«В подозрительные проходы, если легкого доступа туда нет, можно вложить гибкие акустические или видео зонды. Если мы увидели пострадавшего, после оказания помощи мы пакуем его в специальный кокон — он помогает вытащить человека на поверхность», — пояснил Гофштейн.

Если же специалисты решат, что больше выживших под завалами нет — даже, если не будут найдены тела — то начнет работать тяжелая техника: погрузчики, бульдозеры и краны.

«Тела погибших эвакуируются в последнюю очередь — после того, как техника расчистит местность», — заключил он.