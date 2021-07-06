Вину не признал: Верховный суд Белоруссии вынес приговор Виктору Бабарико

Верховный суд Белоруссии вынес обвинительный приговор бывшему кандидату в президенты, экс-председателю правления ОАО «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико — он приговорен к 14 годам лишения свободы (государственный обвинитель просил 15 лет заключения), сообщает агентство БелТА. Бабарико будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В счет погашения причиненного ущерба Бабарико обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. базовых величин (145 тысяч белорусских или 4,2 млн российских рублей), также он на срок пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Кроме прочего, по словам старшего прокурора отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Сергея Гиргеля, с осужденного взыскано 47 млн белорусских рублей — это тот доход, который, как установило следствие, был получен преступным путем.

«Картины, изъятые у Бабарико, также обращены в счет уплаты дохода, полученного преступным путем. Картины, которые являются собственностью Белгазпромбанка, переданы банку», — добавил Гиргель.

Защита Бабарико намерена добиваться отмены приговоры всеми доступными способами. Поскольку апелляционного обжалования банкир лишен, на данном этапе обжаловать приговор адвокаты будут в порядке надзора. Адвокат Бабарико Наталья Мацкевич также не исключает, что в будущем ее подзащитный может быть освобожден по УДО.

«Об этом еще рано говорить, но, конечно, все эти механизмы работают. При отбывании наказания, при определенных условиях, предусмотренных Уголовным кодексом, есть возможность условно-досрочного освобождения», — приводит слова юриста РИА «Новости».

Бабарико был арестован в июне 2020 года. Это произошло спустя месяц после того, как он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Белоруссии и объявил о создании партии «Вместе», уйдя с поста главы банка. Тогда же берет начало так называемое «дело Белгазпромбанка», в результате которого вскоре были задержаны около 30 сотрудников банка. Против Бабарико и других фигурантов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере», ч. 2 ст. 431 «Дача взятки повторно либо в крупном размере» и ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Бабарико связал свое преследование с политическими мотивами действующей власти — президент Александр Лукашенко эти обвинения отверг.

Следствие же настаивало, что за несколько лет со счетов Белгазпробанка свыше 430 млн было выведено в Латвию, а инициатором этого был как раз Бабарико. Также политик якобы получил незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих структур на сумму свыше 28 млн белорусских рублей. Преступная группа из топ-менеджеров банка, занимающаяся откатами и выводившая средства за границу, по версии следователей, сформировалась в 2008 году.

Впоследствии банкира отправили в СИЗО КГБ, несколько раз срок его ареста продлевался.

Бабарико был единственным, кто так и не признал вину в «деле Белгазпромбанка», тогда как его бывшие подчиненные пошли на сделку со следствием и стали сотрудничать. Остальные фигуранты в итоге получили сроки от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

«Несмотря на то, что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал», — говорил Бабарико на суде.

Арест Бабарико вызвал широкий резонанс в гражданском обществе. Ряд правозащитных организаций приравнял Бабарико и его сына и главу избирательного штаба Эдуарда, а также других задержанных по делу к политическим заключенным, которые стали жертвами волны репрессий. «Узниками совести» отца и сына Бабарико, назвали, в частности, международные правозащитники Amnesty International.