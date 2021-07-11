Какие вакцины защищают от «дельта»-штамма

Некоторые ныне существующие вакцины от коронавируса, включая российский препарат «Спутник V», показывают высокую эффективность в том числе против штамма «дельта». Об этом рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«По данным из Великобритании, США и других стран, мРНК и векторные вакцины, в том числе и наш «Спутник V», от него [«дельта»-штамма], хоть и в меньшей степени, но защищают», — приводит слова ученого РИА «Новости».

Так, по словам представителя РАН, если эффективность вакцин против «оригинального» уханьского штамма достигала 95%, то от «дельты» нынешние препараты защищают примерно на 90%.

«Надо применять то, что уже есть», — добавил он, отметив, что, помимо иммунизации, для борьбы с пандемией COVID-19 потребуется сознательность граждан и соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, включая ношение защитных средств.

Чем опасна «дельта»

Ставшая доминирующей в России разновидность коронавируса «дельта» (другое название — B.1.617.2) была впервые выявлена в Индии в декабре прошлого года и на сегодняшний день распространилась как минимум в 98 странах. По оценкам экспертов, именно «дельта» сейчас является самым тревожным штаммом, циркулирующим в мире.

В частности, «дельта»-штамм за последние месяцы спровоцировал новую волну пандемии в Индии, Великобритании, США, России и Португалии.

Исследования показывают, что «дельта» опасна по большей части из-за высоких темпов распространения. Ведущий эпидемиолог Имперского колледжа Лондона и один из главных советников правительства Великобритании по пандемии, профессор Нил Фергюсон констатировал в разговоре с «Би-би-си», что «дельта» на 60% более трансмиссивная, чем китайский вариант «альфа».

«Дельта» за счет своих свойств способна быстрее и легче приспосабливаться к организму человека и зачастую обходить иммунные защитные барьеры, то есть имеет повышенную проницаемость. Потому большой шанс заразиться новым штаммом есть не только у непривитых, но и у частично вакцинированных. Исходя из мнения ученых о том, что «дельта» вызывает в первую очередь всплеск заболеваемости среди непривитого населения, это объясняет, почему, в отличие от первых пиков пандемии, все больше новых случаев заражения COVID приходится на молодых людей.

Какие вакцины защитят от «дельты»

Денис Логунов, заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи, где разрабатывался «Спутник», сообщил, что эффективность сыворотки в отношении «дельты» снизилась примерно в 2,6 раза. При этом она все равно сохраняется в районе 90%, что выше, чем результаты, показанные иностранными BioNTech/Pfizer и Moderna – 88%, согласно исследованиям, опубликованным в научном журнале Lancet. Еще ниже эффективность у AstraZeneca — 60%. Американская компания Johnson&Johnson, создавшая одноименную вакцину, конкретных цифр не называет, но уверяет, что их препарат вызывает «стойкую» и «сильную» реакцию на «дельту».

Под снижением эффективности подразумевается способность выработанных за счет вакцины антител противостоять заражению «дельта»-штаммом. Это значит, что для защиты от данной разновидности человеку требуется в среднем вдвое больше антител.

Что касается других российских антиковидных препаратов, то в Центре им. М.П. Чумакова заявили о сопоставимых результатах эффективности препарата «КовиВак» против «дельты» в сравнении с «альфа»-разновидностью. В эффективной защите от «дельта»-штамма также заверили в научном Центре «Вектор», где разрабатывалась вакцина «ЭпиВакКорона».

Глава Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в свою очередь рассказал «Интерфаксу», что клетки памяти, которые образуются после вакцинирования двумя компонентами «Спутника», не могут полностью защитить человека от заражения «дельтой», потому через полгода человеку рекомендуется ревакцинироваться «Спутником Лайт».