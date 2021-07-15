«Растет уровень смертности»: ВОЗ объявила третью волну COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила о начале очередной волны пандемии COVID-19. Представители ВОЗ связывают это с прогрессирующими темпами распространения «индийского» штамма коронавируса и указывают странам на то, что одной вакцинации для преодоления кризиса не хватит. В то же время понятие «волн» пандемии в разных государствах разнится, и, в частности, на Россию, США и страны Европы надвигается уже четвертая волна, а в некоторых точках мира говорят и о пятой.

Новая волна

Пандемия коронавируса сейчас находится на ранней стадии третьей волны, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в обращении к комитету по чрезвычайным ситуациям, связанным с COVID-19.

«Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет», — заявил он на заседании.

Главной причиной возросших темпов распространения коронавируса, по мнению международной организации, стало появление так называемой «индийский» мутации SARS-CoV-2 («дельта»-штамм). Она выявлена уже более чем в 111 странах мира и стала доминирующей, в частности, в России, Индии, Великобритании, Франции, Германии и США.

«Дельта» имеет повышенный уровень проникновения в организм человека и, по разным оценкам, способна частично обходить иммунную защиту, что делает этот штамм, пришедший из Индии, по меньшей мере в два раза заразнее «оригинальной» разновидности коронавируса из Уханя. Еще более благоприятные условия для распространения «дельты», как заявляют в ВОЗ, создают повышенная социальная мобильность и непоследовательностью в использовании проверенных мер общественного здравоохранения и социальных мер. Больше всего настораживает экспертов всплеск заболеваемости в Европе и Северной Америке.

ВОЗ указывает на то, что в определенный момент распространение COVID удалось замедлить благодаря вакцинации, но глобально на изменение ситуации с коронавирусом это не влияет — странам для преодоления пандемии необходим «комплексный подход», утверждает ВОЗ. Это отсылка к недавнему заявлению Гебрейесуса о «вакцинном национализме» со стороны некоторых стран, которые придерживаются единоличного плана иммунизации. Многие государства при этом лишены вакцин и «остаются во власти вируса», а коронавирус в итоге мутирует в новые, куда более агрессивные штаммы, опережая в этой гонке вакцины. Предлагаемая ВОЗ новая стратегия глобальной вакцинации предполагает увеличение производства вакцин как минимум в два раза, а также их «справедливое» распределение — богатые страны должны делиться вакцинами с бедными.

По плану ВОЗ, к середине 2022 года каждая страна должна вакцинировать не менее 70% населения.

В России правительство поставило задачу довести коллективный иммунитет до 80-90%.

Третья или четвертая?

Вопрос терминологии в период пандемии, который касается определения «волна», имеет противоречивую оценку в научном обществе. По факту, единого термина волны пандемии не существует, и в разных странах и организациях понятие трактуют произвольно, объяснял для «Би-би-си» специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний из Уорикского университета Майк Тилдесли.

Причем в самой ВОЗ несколько месяцев назад призывали отказаться от использования «волновой» терминологии. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказывала, что эксперты организации не используют понятие «волна» (судя по заявлению Гебрейесуса, иногда все-таки используют), поскольку это — аналогия с эпидемией испанского гриппа более чем столетней давности. Вуйнович подчеркнула, что сравнивать пандемию COVID-19 с неким «наводнением» некорректно, потому что вирус не приходит откуда-то волной, а постоянно находится и циркулирует «здесь, вместе с нами». В случае с «испанкой» было иначе: вирус, как выяснилось позднее, появился задолго до начала пандемии, затем угас и сохранился в виде циркулирующего сезонного штамма. То есть испанский грипп стал пандемией только спустя почти 20 лет после своего рождения, а привели к этому человеческие факторы.

Тем не менее определение «волны» в пандемию COVID-19 обрело популярность. Единой оценки появления новой «волны» нет, но формально о ней можно говорить в том случае, когда заметен устойчивый рост новых случаев заболевания на протяжении как минимум месяца. При этом некоторые, констатируя новую волну пандемии, учитывают все взлеты и падения числа заболевших. В большинстве случаев это не отвечает факторам волны, а говорит о неравномерности распределения заболеваемости в ныне существующую волну.

Неофициально порядок волн пандемии меняется не только по странам, но и по отдельным штатам, регионам. Самые высокие темпы распространения зачастую в мегаполисах, после чего вирус передислоцируется в регионы. Таким образом, в регионе волна фактически начинается уже после того, как она закончится в мегаполисах. Так или иначе, основной подход при определении волны — средняя заболеваемость по стране; ВОЗ в свою очередь опирается на среднюю заболеваемость по миру, а не по стране или континенту.

Потому в понимании ВОЗ сейчас на мир надвигается третья волна, тогда как, например, в США, России, Франции, Испании и Германии предвидится четвертая волна. В странах, где с распространением COVID ситуация сложнее, уже предупреждают о пятой волне. Это относится к Индии и Ирану.

Говорить об окончании пандемии ВОЗ сможет только тогда, когда вирус будет взят под контроль одновременно во всех региональных бюро, то есть в шести регионах: Азиатском, Тихоокеанском, Средиземноморском, Европейском, Американском и Африканском. Отдельные страны произвольно могут объявлять об окончании пандемии у себя, но это будет говорить лишь о том, что ситуация стабилизировалась у них, а не во всем мире (как в случае с «волнами»).