Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Два человека пострадали в результате падения грузового лифта на... 12:07
Коллега рассказала о лечении госпитализированной с COVID-19 Алферовой 12:05
Задержан депутат Тобольска, сбивший инспектора ГИБДД 11:58
Документы по делу об отстранении Кудашева и Андрусенко направлены в... 11:57
Стали известны подробности гибели правнука Тютчева Ивана Пигарева 11:57
Божович о российском футболе: условия для работы футболистов стали... 11:46
В Москве за сутки выявили 5 237 случаев коронавируса 11:46
В Сибири сотрудница полиции едва не застрелилась при сдаче оружия 11:45
Российская таможенная служба вскрыла контрабанду нефти на Украину 11:35
В России зарегистрировано максимальное количество смертей от... 11:32
Общество

«Растет уровень смертности»: ВОЗ объявила третью волну COVID-19

Глава ВОЗ заявил о «самом начале» новой волны пандемии COVID-19 в мире

Слушать
Остановить
close
100%
Natacha Pisarenko/AP
Всемирная организация здравоохранения заявила о начале очередной волны пандемии COVID-19. Представители ВОЗ связывают это с прогрессирующими темпами распространения «индийского» штамма коронавируса и указывают странам на то, что одной вакцинации для преодоления кризиса не хватит. В то же время понятие «волн» пандемии в разных государствах разнится, и, в частности, на Россию, США и страны Европы надвигается уже четвертая волна, а в некоторых точках мира говорят и о пятой.

Новая волна

Пандемия коронавируса сейчас находится на ранней стадии третьей волны, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в обращении к комитету по чрезвычайным ситуациям, связанным с COVID-19.

«Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет», — заявил он на заседании.

Главной причиной возросших темпов распространения коронавируса, по мнению международной организации, стало появление так называемой «индийский» мутации SARS-CoV-2 («дельта»-штамм). Она выявлена уже более чем в 111 странах мира и стала доминирующей, в частности, в России, Индии, Великобритании, Франции, Германии и США.

«Дельта» имеет повышенный уровень проникновения в организм человека и, по разным оценкам, способна частично обходить иммунную защиту, что делает этот штамм, пришедший из Индии, по меньшей мере в два раза заразнее «оригинальной» разновидности коронавируса из Уханя. Еще более благоприятные условия для распространения «дельты», как заявляют в ВОЗ, создают повышенная социальная мобильность и непоследовательностью в использовании проверенных мер общественного здравоохранения и социальных мер. Больше всего настораживает экспертов всплеск заболеваемости в Европе и Северной Америке.

«Пандемия далека от завершения»: ВОЗ и ООН бьют тревогу из-за новых штаммов COVID
Всемирная организация здравоохранения предупредила о губительной стратегии «вакцинного...
08 июля 10:57

ВОЗ указывает на то, что в определенный момент распространение COVID удалось замедлить благодаря вакцинации, но глобально на изменение ситуации с коронавирусом это не влияет — странам для преодоления пандемии необходим «комплексный подход», утверждает ВОЗ. Это отсылка к недавнему заявлению Гебрейесуса о «вакцинном национализме» со стороны некоторых стран, которые придерживаются единоличного плана иммунизации. Многие государства при этом лишены вакцин и «остаются во власти вируса», а коронавирус в итоге мутирует в новые, куда более агрессивные штаммы, опережая в этой гонке вакцины. Предлагаемая ВОЗ новая стратегия глобальной вакцинации предполагает увеличение производства вакцин как минимум в два раза, а также их «справедливое» распределение — богатые страны должны делиться вакцинами с бедными.

По плану ВОЗ, к середине 2022 года каждая страна должна вакцинировать не менее 70% населения.

В России правительство поставило задачу довести коллективный иммунитет до 80-90%.

Третья или четвертая?

Вопрос терминологии в период пандемии, который касается определения «волна», имеет противоречивую оценку в научном обществе. По факту, единого термина волны пандемии не существует, и в разных странах и организациях понятие трактуют произвольно, объяснял для «Би-би-си» специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний из Уорикского университета Майк Тилдесли.

Причем в самой ВОЗ несколько месяцев назад призывали отказаться от использования «волновой» терминологии. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказывала, что эксперты организации не используют понятие «волна» (судя по заявлению Гебрейесуса, иногда все-таки используют), поскольку это — аналогия с эпидемией испанского гриппа более чем столетней давности. Вуйнович подчеркнула, что сравнивать пандемию COVID-19 с неким «наводнением» некорректно, потому что вирус не приходит откуда-то волной, а постоянно находится и циркулирует «здесь, вместе с нами». В случае с «испанкой» было иначе: вирус, как выяснилось позднее, появился задолго до начала пандемии, затем угас и сохранился в виде циркулирующего сезонного штамма. То есть испанский грипп стал пандемией только спустя почти 20 лет после своего рождения, а привели к этому человеческие факторы.

Тем не менее определение «волны» в пандемию COVID-19 обрело популярность. Единой оценки появления новой «волны» нет, но формально о ней можно говорить в том случае, когда заметен устойчивый рост новых случаев заболевания на протяжении как минимум месяца. При этом некоторые, констатируя новую волну пандемии, учитывают все взлеты и падения числа заболевших. В большинстве случаев это не отвечает факторам волны, а говорит о неравномерности распределения заболеваемости в ныне существующую волну.

Неофициально порядок волн пандемии меняется не только по странам, но и по отдельным штатам, регионам. Самые высокие темпы распространения зачастую в мегаполисах, после чего вирус передислоцируется в регионы. Таким образом, в регионе волна фактически начинается уже после того, как она закончится в мегаполисах. Так или иначе, основной подход при определении волны — средняя заболеваемость по стране; ВОЗ в свою очередь опирается на среднюю заболеваемость по миру, а не по стране или континенту.

Потому в понимании ВОЗ сейчас на мир надвигается третья волна, тогда как, например, в США, России, Франции, Испании и Германии предвидится четвертая волна. В странах, где с распространением COVID ситуация сложнее, уже предупреждают о пятой волне. Это относится к Индии и Ирану.

Говорить об окончании пандемии ВОЗ сможет только тогда, когда вирус будет взят под контроль одновременно во всех региональных бюро, то есть в шести регионах: Азиатском, Тихоокеанском, Средиземноморском, Европейском, Американском и Африканском. Отдельные страны произвольно могут объявлять об окончании пандемии у себя, но это будет говорить лишь о том, что ситуация стабилизировалась у них, а не во всем мире (как в случае с «волнами»).

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Реанимация Запорожского завода: как «АвтоВАЗ» завоевывает Украину
Продажи Lada на Украине выросли на 448% по сравнению с июнем 2020 года
Нет прививки – нет зарплаты: как будут отстранять сотрудников
Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от COVID-19
«Подход простой — сдавайтесь»: что ожидает Приднестровье в прозападной Молдавии
Как будут решать проблему Приднестровья после победы пропрезидентской партии в Молдавии
Российская таможенная служба вскрыла контрабанду нефти на Украину
Стали известны подробности гибели правнука Тютчева Ивана Пигарева
В Москве за сутки выявили 5 237 случаев коронавируса
Пилоты попросили российского премьера допустить иностранные вакцины от коронавируса

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+