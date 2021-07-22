Где в столице можно ревакцинироваться от COVID-19

В Москве стартовала повсеместная иммунизация населения — теперь повторно привиться от коронавируса можно во всех работающих пунктах. При этом для ревакцинации пока доступны только «Спутник V» и «Спутник Лайт». Предполагается, что после достижения коллективного иммунитета ревакцинироваться будет нужно раз в год.

Где и чем ревакцинироваться

Начиная с 22 июля граждане Москвы смогут пройти повторную иммунизацию во всех прививочных центрах столицы. До этого на ревакцинацию работали порядка 20 пунктов. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Можно будет [сделать повторную прививку] во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах», — приводит ее слова портал mos.ru.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава, ревакцинироваться можно любой вакциной вне зависимости от того, каким препаратом изначально была проставлена прививка. Это также относится к случаям, когда у человека были выявлены нежелательные явления после введение первой дозы вакцины.

Несмотря на то что ревакцинация допускается любым из зарегистрированных на территории РФ препаратом, сейчас москвичам для этой цели доступны только две вакцины — однокомпонентный «Спутник Лайт» или двухкомпонентный «Спутник V».

Кому и зачем нужна повторная вакцина

В настоящий момент, когда ситуация с распространением коронавируса остается тяжелой в части регионов России, ревакцинация показана лицам, привившимся первым компонентом вакцины не менее шести месяцев назад. Уточняется, что это поможет сформировать дополнительную защиту для организма, тем самым повысится иммунный ответ на фоне циркуляции более агрессивных штаммов. «Дельту», напомним, ученые оценивают по меньшей мере в два раза заразнее, чем «оригинальную» разновидность SARS-CoV-2 из Ухани.

После того как обстановка с COVID будет взята под контроль и население достигнет коллективного иммунитет, ревакцинацию необходимо будет проводить раз в год.

Как ранее заявляли официальные лица, значение титров антител в организме не является поводом для возможного отказа от ревакцинации, поскольку переболевший человек все равно может быть разносчиком вируса. В то же время единой оценки эффективности и быстроты адаптации антител к новым мутациям не существует, потому на показатель антител врачи рекомендуют не ориентироваться. Специалисты отмечают, что ревакцинация полностью безопасна, а ее цель заключается в увеличении количества антител.

Единственным противопоказанием к ревакцинации, как и к первичной иммунизации, остается медицинский отвод.

На сайте мэра Москвы также подчеркивается, что для прохождения повторной вакцинации достаточно паспорта и полиса ОМС, если первая вакцина проводилась городских поликлиниках или местах работы выездных бригад городского Департамента здравоохранения. В том случае, если за первой вакциной человек обращался в федеральные или частные медицинских организации или в учреждения в другом регионе, обязательно предъявить сертификат о вакцинации.

Как проходит вакцинация в России

21 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом проинформировала, что к порогу коллективного иммунитета приблизились в 17 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге — городах, которые остаются одними из лидеров по количеству новых случаев COVID-19. С учетом переболевших (включая тех, кто болел бессимптомно) и вакцинировавшихся в этих субъектах коллективный иммунитет сейчас составляет около 60%.

Нынешних темпов иммунизации, как считает правительство, недостаточно. Так, по словам Голиковой,

к 1 ноября уровень коллективного иммунитета в России должен достигнуть как минимум 80%, при этом вакцинация хотя бы первым компонентом тоже входит в это число.

Владимир Путин со своей стороны поручил повысить темпы вакцинации в регионах, подчеркнув, что важно убеждать население в необходимости пройти иммунизацию, подробно и квалифицированно объясняя вопросы о прививках. Только при этом раскладе в стране смогут «поставить заслон эпидемии», заявил глава государства.