«Кто ты по жизни? — Теперь никто»

В тюремной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области пытали русских, чеченцев, дагестанцев, грузин, азербайджанцев, утверждают авторы расследования, опубликовавшие очередную «партию» видеоматериалов. На шокирующих кадрах видно, как людей подвергают изнасилованию, используя в том числе различные предметы.

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками и насилием в тюремной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. На записях, распространенных в YouTube (18+), насчитывается как минимум девять эпизодов насилия над заключенными, которые происходили в 2015-2020 годах. «За что меня бьют? — Симпатичный» Gulagu.net опубликовал новые кадры с изнасилованиями и избиением заключенных сразу в нескольких... 06 октября 16:10

На кадрах видно, как людей подвергают изнасилованию, заставляя говорить на камеру, что «они – никто». Кроме того, использовались различные предметы.

«Продолжаем наше независимое расследование против пыточного конвейера в учреждениях ФСИН. Сегодня представляем доказательства совершения еще более 10 тяжких насильственных преступлений и более 10 должностных преступлений сотрудников УФСИН по Саратовской области, в результате которых пыткам и унижениям подверглись люди. Капо-садисты по заданию высокопоставленных сотрудников УФСИН и УФСБ (отдел «М») подвергали неугодных пыткам и истязаниям за отказ от сотрудничества/стукачества», — отмечается в сообщении на сайте проекта.

Что известно о насильниках…

Правозащитники также перечисляют имена и фамилии предполагаемых насильников. «Пытки и изнасилования капо Сергей Ананьев, Радик Гимадеев, Сергей Линкевич, Крайновы Александр и Дмитрий, Виталий Янин, Виктор Шеянов и Петр Зоткин снимали на служебные видеорегистраторы, которые им выдавали в Отделе безопасности ОТБ-1 — тюремной больнице, в которой садисты были официально трудоустроены в качестве санитаров и завхозов в качестве оперативного прикрытия и легендирования этих конфидентов и негласных агентов Главного оперуправления ФСИН, оперативного управления УФСИН и Отдела «М» УФСБ по Саратовской области», — сообщается в публикации.

По заданию кураторов капо якобы насиловали и пытали русских, чеченцев, дагестанцев, грузин, азербайджанцев и представителей других народов, населяющих РФ.

«Видео с фактами изнасилований капо передавали на видеорегистраторах руководству ОТБ-1, после чего данные файлы с грифом «Секретно» начальник ОТБ-1 Павел Гаценко переправлял в ГОУ ФСИН и ФСБ с отчетом о проведенном «спецмероприятии» по «дискредитации объекта разработки», после чего оперативники ФСИН и ФСБ либо вербовали изнасилованных и использовали их в качестве негласных агентов/конфидентов, либо унижали их в среде заключенных, разглашая факт изнасилования и тем самым по гулаговской внутритюремной иерархии унижая человека до самого низкого соцстатуса (т.н. «опущенные»)», — отмечают правозащитники.

…и кураторах

Кроме того, в Gulagu.net утверждают, что заключенные издевались над другими людьми якобы при кураторстве начальника отдела «М» регионального управления ФСБ Дамира Ямбаева, заместителя начальника отдела собственной безопасности УФСИН по Саратовской области Юрия Вдовина, замначальника Главного оперативного управления ФСИН Антона Ефаркина и и начальника ГОУ ФСИН Евгения Гнедова – последний, по сообщению портала, согласовывал все свои действия с первым замдиректора ФСИН России Анатолием Рудым. Из саратовского УФСИН уволили 18 сотрудников из-за пыток заключенных Работников управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области уволили после... 10 ноября 15:42

Основатель проекта Владимир Осечкин ранее рассказал, что в общей сложности в архиве находится более 40 Гб видеозаписей, подтверждающих факты пыток в исправительных учреждениях. Первые ролики, снятые в нескольких регионах, были распространены в начале октября. Эти данные правозащитникам передал бывший заключенный Сергей Савельев, работавший администратором камер видеонаблюдения в саратовской больнице. МВД России теперь разыскивает его по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации. 28 октября суд заочно арестовал Савельева на два месяца.

«Репортеры без границ» выпустили коммюнике с призывом предоставить Савельеву политическое убежище и международную защиту, а также с требованием прекратить преследование «разоблачителя пыточного конвейера».

Проверка материалов

На сайте проекта также сообщается, что 10 ноября в УФСИН по Саратовской области «прибудут 38 высокопоставленных сотрудников центрального аппарата ФСИН России, руководитель комиссии Главный инспектор УИС полковник Александр Зубов, на которого уже оказывается мощное давление по линии Управления «М» ФСБ России и Главного оперативного управления ФСИН с целью фальсификации материалов проверки и сокрытия масштабов пыточного конвейера и причастности генералов ФСИН и ФСБ в организации пыточного конвейера и использования пыток в оперативной работе ФСИН/ФСБ». «Мы призываем Александра Сергеевича и всех сотрудников из этой высокой комиссии не соучаствовать в фальсификации и занижении числа совершенных в УФСИН по Саратовской области фактов преступлений, предусмотренных ст. 210, 117, 132, 285, 286, 293, 302, 303 УК РФ», — отмечается в тексте. Gulagu.net опубликовал новые видео насилия в саратовской тюремной больнице Проект Gulagu.net опубликовал в своем YouTube-канале новое видео о насилии... 10 ноября 21:53

«Очевидно, что в службах ФСИН и ФСБ на протяжении длительного периода более 10 лет действовало организованное преступное сообщество, которое парализовало нормальную деятельность УИС и превратило ряд учреждений ФСИН в пыточные, где массово били и истязали узников, принуждая их к самооговорам, даче «нужных» показаний, к сотрудничеству и работе в качестве негласных агентов.

Это самое массовое преступление, к которому причастны высокопоставленные сотрудники ФСИН и ФСБ», — утверждают авторы расследования.

Они также анонсировали, что в декабре будут опубликованы аналогичные видео «из других пыточных регионов». «И докажем, и покажем системный характер этих самых пыток и бесчеловечных внутрикамерных разработок. Которые пора заканчивать», — заключил Осечкин.

Позднее в среду ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, информация о новых видео с пытками в колониях будет рассматриваться — «проверки идут, но говорить об их результатах пока рано».

В свою очередь, управление ФСИН по Саратовской области уволило 18 сотрудников после проверок сообщений об истязаниях заключенных.

«Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место. На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволены со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — сообщил и.о. начальника ведомства Антон Ефаркин в эфире телеканала «ГТРК-Саратов». Он добавил, что в ситуации разбираются следственные органы.

Хронология скандала

После публикации первой «партии» видеоматериалов 5 октября ФСИН начала проверку информации о пытках. Директор службы Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата в Саратовскую область.

Ситуацию также взяла на контроль Общественная наблюдательная комиссия. Проверку организовала и Генпрокуратура.

Вечером того же дня саратовский СК возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

6 октября следователи возбудили еще четыре уголовных дела по фактам применения насилия к четверым осужденным в тюремной больнице. В тот же день Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по Саратовской области. Работы лишились начальник ФКУ «ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области» Павел Гаценко, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, начальник оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев. Руководитель УФСИН по региону Алексей Федотов написал рапорт об увольнении по собственному желанию.

В СК уточнили, что расследуются еще три уголовных дела по четырем эпизодам сексуального насилия в отношении четверых заключенных с января 2020 года по май 2021 года на территории больницы. Дела о насилии будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Позднее стало известно, что более 400 заключенных заявили о насилии по отношению к ним в саратовской колонии.

14 октября бывший уполномоченный по правам человека в Саратовской области, экс-глава Общественной палаты региона Александр Ландо опубликовал открытое письмо, в котором призвал прокурора области Сергея Филипенко уйти в отставку, не дожидаясь «команды сверху».

«Дело в том, что с Вашим приходом поменялась концепция прокурорского надзора за следствием. Теперь главным посылом для следователей стала не обязанность установить истину по делу, а доказать во что бы то ни стало вину обвиняемого. Такой подход приводит к тому, что при отсутствии должной доказательной базы необходимо признание вины привлеченного к уголовной ответственности. Отсюда прокуратура и следственные органы чаще всего идут в суд с ходатайством об избрании меры пресечения – заключение под стражу.

В условиях СИЗО и тюремной больницы легче «выбить» признание. Имиджевые потери несет не только Саратовская область, но и наша страна в целом», — отмечается в тексте.