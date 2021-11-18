Мат на совещании, орлольвы и прозрачное платье. Все скандалы вокруг Новосельской

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении следственных действий в отношении крымского министра культуры Арины Новосельской. Она успела прославиться рядом скандалов: ругалась матом во время правительственного совещания, назвала керченских грифонов «орлольвами» и пришла на школьную линейку в прозрачном костюме. Что именно вызвала интерес у следствия, пока не сообщается, Аксенов заявил, что это часть системной проверки должностных лиц.

Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года. Это последний министр, оставшийся в правительстве региона с 2014-го. Аксенов рассказал, что следственные действия в отношении министра — «часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней».

«Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», — добавил глава Крыма.

Новосельская уже не первый раз попадает в новости. В марте она оказалась в центре сразу двух резонансных историй. Вначале она, не обратив внимания на включенный микрофон, выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи, которое транслировалось в прямом эфире. Министр прервала нецензурной фразой выступление главы Крыма, возмутившись действиями своих помощников.

«…твою мать. Поставили как обезьяне», — сказала Новосельская.

«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там? Вообще, что ли?» — отреагировал Аксенов, поручив провести служебное расследование по данному инциденту.

Новосельская в ответ извинилась и пояснила, что у нее «отключилась машина». Инцидент привлек внимание пользователей сети, которые назвали случившееся «позором и стыдом» и заявили, что «какой министр, такая и культура».

В итоге Аксенов сообщил, что Новосельскую не уволят за мат, и в принципе не станут как-то наказывать. «Нет, в этой связи увольнять – точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — пояснил Аксенов. В то же время глава региона добавил, что «конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова».

«Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке – там все бы поняли, что без этого стройка не идет», — пошутил руководитель крымской администрации. При этом он добавил, что сам порой использует мат.

Спустя пару дней после злополучного совещания Новосельская вновь привлекла к себе внимание во время рабочей поездки в Керчь. При посещении Митридатской лестницы она назвала грифона, скульптуры которого украшают лестницу, и который является одним из символов Керчи, «орлольвом».

«Это символ города – орлолев <...> Охраняет ворота в ад»,

— так министр презентовала статуи Аксенову и министру экономического развития России Максиму Решетникову, которые вместе с ней осматривали памятник.

Высказывание министра культуры начали широко обсуждать в интернете, так что ей даже пришлось позже объясниться за свои словам. «Когда я рассказывала о Митридатской лестнице, о том, сколько ей лет, я сказала, что древний город Керчь охраняют грифоны. Один из гостей спросил, кто это такие. И я объяснила, что это мифическое существо, симбиоз орла и льва. Чтобы понятнее было, сказала «орлолев». Это был совершенно частный разговор, мы поняли друг друга, улыбнулись и продолжили осмотр лестницы», — указала она, обвинив СМИ в том, что они вырвали фразу из контекста.

В сентябре Новосельскую снова вспомнили в интернете, однако в этот раз в связи с ее внешним видом. В социальных сетях посчитали недопустимым наряд, в котором министр пришла на праздничную линейку учеников симферопольской школы-лицея им. Макаренко. Глава минкульта надела на это мероприятие полупрозрачный кружевной брючный костюм.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская вызвала возмущение у родителей своим откровенным нарядом. Глава ведомства пришла на линейку симферопольской школы-лицея имени Макаренко в полупрозрачном кружевном брючном костюме. pic.twitter.com/h425bX1N8E — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 2, 2021

По мнению некоторых пользователей сети, министр нарушила правила делового дресс-кода, соответствующего статусу заведения, и подала плохой пример школьникам.