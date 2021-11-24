Разведенный «Спутник V». Что известно о вакцине для подростков

Минздрав разрешил использовать «Спутник» для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Детей младше 15 лет смогут вакцинировать только с согласия одного из родителей. Прививка с условным названием «Спутник М» поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря.

О полученном разрешении Минздрава сообщил 24 ноября на пресс-конференции замглавы центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину, Денис Логунов. «Вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом», — рассказал он.

Как уточнил Минздрав, вакцину зарегистрировали под названием «Гам-КОВИД-Вак-М». Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в октябре пояснял, что буква «М» в названии вакцин значит «маленькие». Тогда он предположил, что вакцину для подростков могут назвать «Спутник М».

«По аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ (вакциной от туберкулеза), там буковку «М» добавляют. Я так понимаю, [означает] «маленькие». Может быть, будет литера М в этой вакцине», — сказал директор.

По сообщению Минздрава, вакцина для подростков состоит из двух компонентов, которые вводят с интервалом в 21 день. В конце декабря Гинцбург отмечал, что подростков будут прививать «Спутником V», разведенным физраствором в пять раз.

«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза – исходный «Спутник V», разведенный фактически физраствором, соответственно, в 5 раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже 10 раз», — сообщил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова 24 ноября во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства уточнила, что для вакцинации несовершеннолетнего до 15 лет понадобится разрешение одного из его родителей либо законного представителя. Как указал Минздрав, детей старше 15 лет будут прививать при наличии их собственного письменного согласия.

Голикова добавила во время совещания, что препарат поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил на пресс-конференции, что вакцина «Спутник» для подростков поступит и на международные рынки. Мурашко: дети все чаще болеют COVID-19, но вакцина скоро будет готова В России дети все чаще заболевают коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также... 06 ноября 21:12





Вакцину для подростков успешно испытали на добровольцах летом на базе двух детских больниц в Москве. Со слов Гинцбурга, единственный побочный эффект, который выявили, это повышенная температура. «На следующий день после вакцинации максимальный подъем температуры, насколько я помню, составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, выявлено не было», — сказал он в конце ноября.

По итогам исследований также сообщалось, что у несовершеннолетних ниже риск побочных эффектов, а антитела в их организме образуются даже лучше, чем у взрослых. Гинцбург объяснил это тем, что детская иммунная система лучше реагирует на чужеродные антигены.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в июне заявляла, что вакцинировать детей от коронавируса не стоит, поскольку «пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19». Позже организация изменила позицию и признала, что их можно вакцинировать. При этом, если ребенок не входит в группу повышенного риска, ВОЗ рекомендует вакцинировать детей от 12 лет в менее срочном порядке, чем пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медиков. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова предлагала прививать в приоритетном порядке тех подростков, у которых есть избыточный вес, пороки внутренних органов, нарушения свертываемости крови и другие патологии.

Вакцинировать детей от коронавируса уже начали в некоторых зарубежных странах, например, в Великобритании, США и Израиле. В последних двух прививки делают детям в возрасте от пяти до 11 лет. В Британии — детям от 12 до 15 лет. В октябре в Аргентине одобрили вакцинацию детей от трех до 11 лет.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко летом заявлял, что ведомство не планирует рекомендовать обязательную вакцинацию среди детей. «Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем», — уточнял он.

В то же время первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко 24 ноября призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса. Он пояснил, что дети являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения для своих старших родственников.

Как уточнил Минздрав, несовершеннолетние составляют больше 5% среди всех заболевших коронавирусом в России за время пандемии. В связи с распространением штамма «дельта» число случаев заражения подростков «неуклонно растет», отметили представители Минздрава. При этом более чем у половины несовершеннолетних COVID-19 протекает с клиническими проявлениями.

«К сожалению, заболеваемость детей сегодня достаточно высокая — существенно выше, чем мы наблюдали в первую и вторую волны», — оценила необходимость вакцинации среди подростков Голикова.