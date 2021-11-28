Умер Александр Градский. Поэт, музыкант, наставник

В воскресенье ночью певец Александр Градский умер в больнице. Ему было 72 года. Артиста госпитализировали в пятницу с подозрением на инсульт. Состояние музыканта оставалось тяжелым, точная причина смерти устанавливается. По предварительным данным, у Градского произошел инфаркт головного мозга. Его биография и творческий путь — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 28 ноября в Москве скончался народный артист России Александр Градский. Он умер на 73-м году жизни в больнице, куда его экстренно доставили в пятницу с подозрением на инсульт. Состояние певца оставалось тяжелым. Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью Градского Первый канал в Facebook выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России и... 28 ноября 09:14

Известно, что 26 ноября композитор пожаловался на плохое самочувствие, находясь дома. Он попросил помощи у родных, а затем потерял сознание. Его не стало в 2.10 мск воскресенья.

Как сообщает РЕН ТВ, Градский лежал в нейрореанимации. По данным телеканала, у него произошел инфаркт головного мозга. Точная причина смерти устанавливается.

Последние годы жизни он был наставником в популярном шоу «Голос» на Первом канале. «Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича», — говорится в сообщении телеканала.

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Он родился 3 ноября 1949 года в городе Копейск (Челябинская область) в семье Бориса Абрамовича Фрадкина (1926-2013) и Тамары Павловны Градской (1928-1963). После скоропостижной смерти матери взял фамилию Градский — в память о ней. С 1957 года семья проживала в Москве.

Творческий путь с 14-летнего возраста

Градский впервые выступил как солист в составе ансамбля «Тараканы» в 1963 году.

В 1964-м вместе с Михаилом Турковым организовал самодеятельную рок-группу «Славяне», а в 1966 году основал рок-группу «Скоморохи», был ее солистом и гитаристом до 1976 года.

Широкую известность Градскому принесло исполнение песни «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой, отмечает ТАСС.

В конце 1970-х певец начал выступать с сольными концертами, аккомпанируя себе на 12-струнной гитаре. Названа причина смерти Александра Градского Певец и композитор Александр Градский перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел... 28 ноября 09:39

Градский является автором более 200 песен, многие из них написаны на свои стихи

За свою карьеру Градский выпустил несколько десятков музыкальных альбомов, последний из которых вышел в 2011 году («Неформат»).

В 1985 году была завершена запись первой отечественной рок-оперы «Стадион», над которой Градский и поэтесса Маргарита Пушкина работали около 10 лет, а в 2009-м была осуществлена запись рок-оперы «Мастер и Маргарита» на музыку Градского.

В конце 1980-х годов Градский написал музыку к балетам «Человек», «Распутин» и «Еврейская баллада». Они были поставлены в Киевском государственном детском музыкальном театре. Умер певец и композитор Александр Градский Певец и композитор, народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Об этом... 28 ноября 09:32

Он также стал автором музыки к 20 художественным и анимационным фильмам.

Первым из них стала мелодрама Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных» (1974).

Удостоен госпремии в области литературы и искусства 1998 года. Лауреат международного фестиваля эстрадной песни «Братиславская лира» (Чехословакия, 1976). Заслуженный деятель искусств РФ (1997). Народный артист России (1999).

С 2003 года Градский состоял в гражданском браке с актрисой Мариной Коташенко. Сыновья - Александр (род. 2014) и Иван (род. 2018). Первой женой певца была студентка Наталья Смирнова (брак длился несколько месяцев в 1973 году). Вторая супруга — народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская (1976-1980). Третьей женой была Ольга Фартышева (1980-2001). От брака с ней — сын Даниил (род. 1981) и дочь Мария (род. 1986).

Информации о дате и времени прощания с артистом пока нет.