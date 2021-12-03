Растущие проценты: Голикова назвала уровень коллективного иммунитета в России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России уровень коллективного иммунитета за неделю увеличился до 53,7%. В ряде регионов иммунитет растет хорошими темпами, в том числе в Москве и Московской области. Однако ситуация с распространением вируса почти по всей стране остается напряженной.

Полностью от коронавируса привились почти 64 млн человек, уточнила Голикова. Только первый компонент вакцины получили больше 72 млн.

«Вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее», — призвала вице-премьер. Ранее она просила россиян сделать прививку перед Новым годом, чтобы «спокойно провести» праздники.

Что касается текущей ситуации с распространением COVID-19, как отметила Голикова, по данным оперативного штаба, практически все регионы находятся в красной или оранжевой зоне по напряженности эпидемиологической обстановки. Согласно карте штаба, Москва и Подмосковье также остаются в красной зоне (к ней относят регионы, где выявили более 150 новых заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения за семь суток). Лучше всего ситуация в Татарстане и Чечне, они единственные попали в желтую зону (менее 30 новых зараженных на 100 тыс. населения за семь суток).

«Более напряженной [за неделю] стала эпидобстановка в четырех субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия», — отметила Голикова. В четырех регионах ситуация улучшилась, а именно в Тюменской, Нижегородской, Ивановской области и Чечне.

Вице-премьер сообщила, что в ряде регионов уровень коллективного иммунитета ощутимо растет.

«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», — указала Голикова.

Таким образом, Севастополь первым среди российских регионов достиг планки коллективного иммунитета в 80%. Правительство считает, что для успешной борьбы с коронавирусом такого уровня иммунитета нужно добиться по всей стране.

«Уровень [коллективного иммунитета] выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», — добавила Голикова.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо, чтобы вакцинировались не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в июле говорил, что из-за распространения «дельта»-штамма коронавируса для достижения популяционного иммунитета надо привить больше 80% населения и сделать это следует как можно быстрее, иначе вирус в своей эволюции обгонит вакцину. Голикова также отмечала, что желательный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 80%. Срок действия — один год. В России продлевают сертификаты переболевших COVID-19 Переболевшим COVID-19 россиянам продлят срок действия сертификатов с шести месяцев до одного... 26 ноября 20:57

«Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем (...), говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90-95%», — заявила она.

В конце ноября Голикова предупреждала, что в России неизбежен новый эпидемический подъем. «Нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, который мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем, а он будет, его, к сожалению, не избежали другие страны», — пояснила она.

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург в конце ноября заявил, что Россия может достичь необходимого уровня коллективного иммунитета, если ежедневные темпы вакцинации вырастут в четыре-пять раз.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале ноября отметил, что коллективный иммунитет — это не постоянный показатель. Он призвал поддерживать его на максимально возможном уровне за счет ревакцинации.

С начала пандемии в России выявили более 9,7 млн заболевших с коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали 32 930 новых случаев. Максимальное число заболевших за сутки зафиксировали 6 ноября. Тогда по всей стране выявили 41,3 тыс. новых случаев заражения. С тех пор волна заболеваемости в России идет на спад.

Среди регионов по числу больных COVID-19 лидируют Москва (почти 2 млн заболевших за время распространения вируса), Московская область (594 862 случая заражения) и Петербург (794 923).