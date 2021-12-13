QR-коды раздадут за антитела

Вице-премьер Татьяна Голикова cообщила, что QR-коды смогут получить люди, неофициально переболевшие COVID-19 и привитые от коронавируса иностранными вакцинами. Для этого им нужно будет сдать тест на антитела. Правительство планировало со следующего года сделать QR-коды обязательными по всей России для посещения некоторых общественных мест, а также пассажиров поездов дальнего следования и самолетов. Однако пока принятие соответствующих законопроектов затягивается.

Сейчас QR-коды могут получить только переболевшие COVID-19 официально. То есть, те, кто обращался за врачебной помощью и кому диагностировали это заболевание. Как пояснила сегодня Голикова во время рассмотрения законопроекта о QR-кодах на заседании фракции «Единой России» в Госдуме, граждане, которые переболели без врачебной помощи, тоже смогут получить код. Но только если они перенесли заболевание не ранее 1 января 2021 года. Для получения кода необходимо будет «пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител».

Голикова уточнила: важен будет сам факт наличия антител к коронавирусу, а не их количество.

«Мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет». <…> Ни ВОЗ, ни одна из стран не меряют количество антител и не устанавливают по этим антителам достаточные или недостаточные уровни защиты», — пояснила вице-премьер.

Сдать тест на антитела смогут как те, кто получил положительный ПЦР-тест, так и те, кто его не сдавал. Последние получат код, который будет действовать полгода.

Также вице-премьер рассказала, что сертификат о вакцинации, а значит и необходимый QR-код получат люди, которые привились от коронавируса незарегистрированными в России вакцинами. Для этого им тоже придется сдать тест на антитела, их код будет действовать полгода. Те же условия касаются тех, кто привился российским «Спутником V», но не в России, а за границей, например, в Абхазии или Донбассе.

Голикова добавила, что сейчас идут переговоры с иностранными государствами о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Для чего нужны QR-коды

Прежде систему кодов в России использовали только как ограничение при посещении общественных мест. К ноябрю в таком виде QR-коды ввели во всех регионах. Чтобы их получить, нужно вакцинироваться от коронавируса, недавно переболеть или иметь медотвод от вакцинации. QR-коды в транспорте: как это будет работать Оперативный штаб сообщил о разработке двух законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте и... 12 ноября 16:59

С октября местные власти ряда регионов (Хабаровского края, Татарстана, Камчатки) ввели коды для пассажиров отдельных видов общественного транспорта. Мера вызвала общественный резонанс, новые ограничения раскритиковали перевозчики. Транспортные компании были обеспокоены, что теперь на них лягут дополнительные затраты и что проверка при посадке будет требовать много лишнего времени и спровоцирует транспортный коллапс.

Что предложило правительство

Кабмин осенью предложил сделать QR-коды обязательными во всех регионах при посещении общественных мест, в том числе культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. При этом мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Кроме того, правительство сочло необходимым распространить ограничение на поезда и самолеты. По замыслу правительства, QR-код либо могущие заменить его медицинские документы должны были проверять при продаже билетов и непосредственно перед посадкой.

Соответствующие законопроекты 12 ноября внесли в Госдуму. Минтранс надеялся, что Дума одобрит их до конца этого года. Голикова уточняла, что новые правила заработают не раньше февраля 2022 года, чтобы у россиян было время вакцинироваться и получить необходимые документы. Предполагалось, что система кодов на федеральном уровне будет действовать до июня 2022-го.

Президент России Владимир Путин 9 декабря попросил внимательно изучить, не будет ли введение кодов на транспорте ограничивать права россиян. Он также призвал действовать аккуратно и взвешенно и не создавать людям дополнительных проблем. «Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», — подчеркнул президент.

Он добавил, что законопроекты в значительной мере носят рамочный характер и их нужно дополнительно проработать в регионах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 декабря отмечал, что законопроекты о QR-кодах являются сложными и вопрос имеет «много нюансов».

Глава фракции ЕР в Думе Владимир Васильев 12 декабря на встрече с Голиковой заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте по инициативе партии снимут с рассмотрения Госдумы. Он пояснил, что эта тема «затронула интересы большого количества людей». Глава думского комитета по по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев уточнил, что рассмотрение будет перенесено, чтобы «еще раз детально изучить все плюсы и минусы». «Он не будет рассмотрен в первом чтении. Но мы не будем возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом», — сказал Москвичев РБК.

Законопроект о введении QR-кодов в ряде общественных мест оставили на рассмотрении Думы, однако ЕР собирается его доработать. «Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении. Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами», — подчеркнул Васильев.

Также «Единая Россия» предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода от вакцинации. Как сообщила вице-премьер, его представят уже в декабре. После он будет утвержден и доведен до всех медицинских организаций, в том числе тех, кто проводит вакцинацию.