QR-код – на год. Что изменится в документах о COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 20 декабря действие отрицательного теста на коронавирус сократится с трех до двух дней. Изменился срок действия и QR-кодов для переболевших — он будет автоматически продлен до года после перенесенного COVID-19. Такие меры будут введены по всей России. Также будут изменения и для тех, кто сделал медотвод от вакцинации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Московские власти, вслед за федеральными, объявили о сокращении срока действия QR-кодов, которые выдаются на основании отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. С 20 декабря такой код будет действовать всего два календарных дня, а не три, как сейчас.

«Причина – ожидаемое распространение более заразного «омикрон»-штамма», – написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом срок действия кодов, выдаваемых после болезни увеличится с 6 до 12 месяцев. «Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев. В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие 6 месяцев», – пояснил глава столицы.

По его словам, гражданам, у которых после выздоровления прошло от 6 до 12 месяцев (и QR-код соответственно истек), «будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления». План по борьбе с «омикроном». Что решили на совещании Путина с правительством Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что QR-коды... 14 декабря 21:36

Что касается QR-кодов, выдаваемых после вакцинации, их срок действия останется прежним – год после полного прохождения процедуры.

Собянин заметил, что в столице ситуация с распространением коронавируса остается стабильной. «За последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%.Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей», – написал он.

По его словам, привиты не менее 80% работников тех сфер, где люди наиболее подвержены заражению инфекцией (медицина, образование, торговля и т.д.).

Почему продлили QR-код переболевшим?

В конце ноября состоялось совещание президента России Владимира Путина с правительством. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи заявила, что необходимо увеличить действие QR-кода для переболевших россиян до года. К такому выводу пришли специалисты после исследований.

Она уточнила, что в России повторно заболели коронавирусом около 0,74% человек от общего количества переболевших (согласному российскому федеральному мониторингу).

Медотвод и сертификат

На заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, которое прошло 14 декабря, Голикова объявила, что теперь информация о временном или постоянном медотводе будет внесена в ковидный сертификат наряду с данными о вакцинации или перенесенной инфекции.

По ее словам, на сертификате имеется штрих код, который подтверждает информацию, описанную в документе, в том числе по нему можно узнать и сроки действия медотвода, прививки или защиты после выздоровления. Она отметила, что сертификат защищен от подделок, а также от хищения персональных данных.

Статистика распространения коронавируса в России

За последние сутки в стране зафиксировали 28 343 новых случая коронавируса в 85 регионах. Почти у 7% из них не было симптомов заболевания. За 24 часа умерли 1 145 россиян, выздоровели 34 084 человека.

Осенью этого года ученые обнаружили в ЮАР активное распространение нового штамма коронавируса «омикрон». В России также фиксируют случаи заражения – среди прибывающих из стран Африки. Пока он не достаточно изучен, но специалисты считают, что он более заразен, но менее летален. Однако некоторые ученые считают, что этот вариант коронавируса может быть опаснее, чем предполагается. Ранее такое мнение высказал специалист по вакцинам Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге Шабир Мадхи.