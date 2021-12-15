Задержан владелец «Листвяжной» Михаил Федяев. Он входит в топ-200 богатейших россиян

СК предъявил обвинения владельцу шахты «Листвяжная» Михаилу Федяеву. Кроме него задержаны еще трое управляющих. Следствие намерено добиваться заключения подозреваемых под стражу. В 2020 году состояние Федяева оценивалось Forbes в $550 млн, он входит в список 200 богатейших людей России. В результате аварии на его шахте погиб 51 человек.

Следственный комитет (СК) России задержал основного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ее заявление сайт ведомства. «[Федяева] задержали около 5 утра по местному времени после обысков по месту жительства»,

— рассказал источник РБК.

Кроме Федяева, задержаны также гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Представитель СК также напомнила, что ранее в рамках уголовного дела о трагедии на шахте были задержаны директор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый зам Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок и главные госинспектора местного отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

«В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ, ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; халатность)», — отмечается в пресс-релизе. Заклеивали датчики, игнорировали жалобы. Что происходило на шахте «Листвяжная» до взрыва Сотрудники шахты «Листвяжная» сообщили о нарушениях требований безопасности со стороны... 27 ноября 20:17

В настоящий момент следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства преступлений и причастных лиц.

Шахта «Листвяжная» входит в состав компании «СДС-Уголь», владельцем 50% акций которой является Михаил Федяев. Еще по 25% — у Владимира и Андрея Гридиных.

«СДС-Уголь» в свою очередь входит в холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», президентом которой также является Федяев. Кроме добычи угля, его компании занимаются жилищным строительством (три жилых комплекса в Новосибирске).

Михаил Федяев занимает 177-е место в списке 200 богатейших жителей России по версии Forbes. Его состояние в 2020 году оценивалось в $550 млн. Как сообщал LIFE, раньше Федяева называли «серым кардиналом Кузбасса». Его сын Павел является депутатом Госдумы от «Единой России».

«Считается, что покровительство ему [Михаилу Федяеву] оказывал бывший губернатор [Кемеровской области] Аман Тулеев, из-за чего ряд экспертов предполагали закат влияния бизнесмена после отставки губернатора из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Однако Федяев, судя по всему, сумел найти общий язык с нынешним главой региона Сергеем Цивилевым», — говорится в материале. «Все сидим и головы опустили»: Путин отчитал чиновников за трагедию в Кузбассе Спустя неделю после трагедии на кузбасской шахте «Листвяжная» президент России Владимир Путин... 02 декабря 23:31

Вскоре после аварии на шахте «Листвяжная», когда погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей, Федяев и Цивилев общались с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства «дал понять, что неприкасаемых при расследовании трагедии на шахте не будет».

Путин также заявил, что на шахте систематически скрывали факты о загазованности — «чтобы побольше добыть и на экспорт отправить» — с трагическим результатом.

Стоит отметить, что сразу после аварии Федяев пообещал выплатить компенсации семьям погибших горняков. «Нами будут выполнены финансовые обязательства за каждого (погибшего) по 2 млн рублей, каждому члену семьи — по 1 млн рублей. По 500 тыс. рублей мы выплатим всем, кто пострадал, кто лежит в больнице. Мы в эти выходные посмотрим жилищные условия погибших и предложим семьям их улучшить из расчета один человек — одна комната. Будем покупать квартиры, их обеспечивать жильем», — говорил предприниматель.

Шахтеры с «Листвяжной» рассказывали, что им выдавали газоанализаторы с датчиками, которые были заклеены скотчем для искажения показаний. В апреле 2021 года проверка Сибирского управления Ростехнадзора выявила на шахте 139 нарушений. Юрлицо и более 20 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

Инспекторы выявили среди прочих следующие нарушения: отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода) в одном из вентиляционных штреков, неисправные двери вентиляционного шлюза, неполную комплектацию противопожарного щита, неисправность аппаратуры громкоговорящей аварийной связи и оповещения.