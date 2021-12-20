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Общество

«Монстров — организаторов пыточных конвейеров, нужно сажать пожизненно»

Основатель Gulagu.net оценил поправки к УК РФ о пытках заключенных

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gulagu-net.ru
Статью 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» предлагается изменить, чтобы любой сотрудник правоохранительных органов мог быть привлечен к ответственности за пытки. Уточняется также понятие «пытки», вводится цель — «запугивание». За пытки предлагают наказывать лишением свободы сроком до 12 лет. Принять обновленную версию закона могут уже весной. При этом основатель Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что законопроект надо доработать — чтобы наказание наступило для организаторов «пыточного конвейера», а не только для рядовых исполнителей.

В Государственную Думу внесен на рассмотрение законопроект о расширении понятия «пытки». Усилить планируется также наказание для истязателей. Об этом сообщает пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей», — заявил председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Вместе с Крашенинниковым соавтором законопроекта выступил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Еще один соавтор – сенатор от Алтая Владимир Полетаев, представляющий Совфед в Минюсте. В разработке поправок также принимала участие Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Проект поддержан Минюстом, Верховным судом, Государственно-правовым управлением президента.

«В первом чтении этот законопроект планируют рассмотреть в этом году. Второе и третье состоятся уже в 2022 году», — сказал РИА «Новости» источник в нижней палате парламента. Клишас, в свою очередь сообщил, что принять его могут в весеннюю сессию.

В чем суть поправок

В статью 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» предлагается ввести новый субъект преступления – сотрудника правоохранительного органа.

«Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или [дознавателей] как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ», — заявил Крашенников.

«В новое определение вводится такая цель применения пытки, как «запугивание», <…> именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России», — подчеркнул сенатор Клишас в разговоре с РИА «Новости».

Согласно проекту, пытки, проводимые силовиками с целью запугивания или принуждения к даче показаний, будут наказываться строже – до 12 лет лишения свободы. Пытки также будут считаться особо тяжким преступлением. «Таким образом, увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания», — отметил Крашенинников.

В проекте поправок четче прописывается определение пыток – в соответствии с Конвенцией против пыток или других бесчеловечных видов обращения от 1984 года. Это позволит назначить виновному адекватное наказание.

Крашенинников подчеркнул, что унижение человеческого достоинства заключенных российских тюрем и попрание прав человека не могут оправдать «никакие социально значимые цели, никакие благие намерения сотрудников».

Глава думского комитета подчеркнул, что силовики имеют довольно полномочий, чтобы бороться с преступностью и поддерживать в местах лишения свободы порядок в рамках закона.

«Семь лет упущены»

Глава правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что тема ужесточения наказания за пытки поднималась им еще в 2013 году, когда он возглавлял группу по защите прав заключенных при Госдуме.

«Мы проводили регулярно совещания и заслушивали не только бывших сотрудников ФСИН, но и также давали слово родственникам убитых заключенных, тем заключенным, которые освободились и рассказывали о том, как они пострадали от пыток. Мы готовили очень большой, объемный и масштабный законопроект об ужесточении наказания за пытки и [бессмысленности] этих самых пыток, но реакцией со стороны администрации президента, ФСБ и ФСИН было по сути дела закрытие рабочей группы по защите прав заключенных в 2014 году и выдавливание меня из России», — сказал правозащитник.

Поэтому, подчеркнул Осечкин, «эти семь лет, конечно же, упущены — семь лет ФСБ и ФСИН удавалось блокировать ужесточение наказания за пытки».

«С одной стороны, я, конечно же, приветствую, что сейчас законодатели задумались и разработали соответствующий законопроект, что сегодня уже официальные представители законодательной власти говорят о необходимости ужесточения наказания за пытки — это само по себе уже <...> победа, это признание проблемы, констатация этой очень серьезной, глобальной проблемы, которая изнутри разъедает российскую правоохранительную систему», — сказал он.

Осечкин добавил, что крайне важно привлечь к работе над поправками экспертов и правозащитников, боровшихся с пытками более десятилетия. При этом необходимо, считает основатель Gulagu.net, ужесточить наказание для руководителей «пыточного конвейера».

«В этом законопроекте очень важно будет не только ужесточить наказание для рядовых исполнителей пыток, садистов и их первичных кураторов, оперативников СИЗО и исправительных колоний. Гораздо важнее здесь проработать всю цепочку пыточного конвейера вплоть до генералов ФСБ и ФСИН, кто стоит за организацией пыточных конвейеров. И конечно, для этих монстров, кто организует пыточные конвейеры и создает системы, которые ежегодно пытают и убивают десятки и сотни человек, конечно, для них необходимо предусматривать наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы, в связи с тем, что эти преступления имеют повышенную опасность, они подвергают десятки и сотни жизней людей опасности, угрозе смерти и обрекают очень многих на отбытие срока лишения свободы и на осуждение того, чего они не совершали», — подчеркнул он

Наконец, Осечкин выразил опасения в связи с тем, что поправки не предусматривают наказания за фальсификацию доказательств с применением пыток.

«Эту санкцию тоже нужно переводить в категорию особо тяжких преступлений. В данном случае очень важно в последующем проводить большую систематическую работу по поводу реабилитации жертв пыток и по поводу всех приговоров по делам, где спецслужбы, а конкретно ФСИН, ФСБ и МВД применяли пытки по отношению к задержанным, следственно арестованным, подсудимым и осужденным.

В российских тюрьмах тысячи людей находятся на основе самооговоров и выбитых явок с повинной, и здесь государству очень важно сделать так, чтобы невиновные не сидели в тюрьмах», — резюмировал он.

Ужасы российского застенка

В середине осени правозащитный проект Gulagu.net обнародовал несколько видео о пытках и изнасилованиях в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6, иркутском СИЗО № 1 и других учреждениях ФСИН. В Следственном комитете на фоне общественного резонанса возбудили уголовные дела по фактам сексуального насилия (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Руководство саратовского УФСИН ушло в отставку, уволены были 18 сотрудников управления. В центральном аппарате ФСИН были привлечены к ответственности 15 чиновников, уволены двое. В конце ноября в отставку ушел глава ФСИН Александр Калашников.

«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи [с пытками]. Это было личное обращение главы ФСИН», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам основателя правозащитного проекта Владимира Осечкина, в материалах секретного архива ФСИН и ФСБ есть планы «по вербовке и пыткам осужденных во многих российских колониях, пыточных конвейерах». Эту тему правозащитник намерен раскрыть уже в 2022 году.

14 декабря информатор Gulagu.net вылетел из России во Францию с видеоархивом на 200 Гб, в котором содержатся свидетельства пыток в российских исправительных учреждениях. По словам Осечкина, это записи, сделанные в Красноярске в 2016–2019 годах, а также в Забайкалье и Приморье.

17 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире RTVi, что не знает, видел ли глава государства Владимир Путин видеозаписи с пытками в российских тюрьмах.

«Я не знаю, может быть, он сам это видел. Он все-таки имеет возможность самостоятельно знакомиться с материалами», — сказал Песков. По его словам, Путину «могли показать видео на телефоне», кроме того — «весьма оперативно» были начаты проверочные следственные действия.

«Нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли. <...> Безусловно, очень важная для всех нас тема, вещи абсолютно недопустимые. Что тут комментировать? Работать надо по этому направлению последовательно и добиваться нужных нам результатов», — подчеркнул сам президент на совещании с Советом по правам человека (СПЧ).

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