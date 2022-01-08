Дельтакрон. Что известно о найденном на Кипре штамме коронавируса

Гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» обнаружили на Кипре. Новый вариант получил название «дельтакрон». Пока трудно делать прогнозы, способен ли он вытеснить уже распространившиеся мутации, говорят специалисты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На Кипре обнаружили новый вариант коронавируса. Он стал гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Штамм выявили местные ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, рассказал в субботу, 8 января, ее заведующий Леонтиос Кострикис. «Виден конец острой фазы пандемии». Итоги исследования пациентов с «омикроном» в ЮАР Проведенное в Южной Америке исследование указывает на окончание острой фазы пандемии COVID-19, пишет... 08 января 19:32

Исследователи дали новому штамму название «дельтакрон».

Кострикис рассказал, что новый вариант имеет генетическую основу, как у дельта-штамма, но при этом несколько его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. «Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом», — пояснил он.

Вирусолог уточнил, что у омикрон-штамма 30 мутаций, и «10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре».

Он добавил, что дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на Кипре, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами COVID-19, а остальные 14 — у обычных жителей. «Частота мутаций была выше среди тех, кто находился в больнице, что может означать, что существует взаимосвязь между «дельтакроном» и случаями госпитализации», — отметил эксперт. Назван день окончания пандемии коронавируса Волна заражений новым штаммом коронавируса «омикрон» подойдет к концу к 20 февраля... 08 января 23:05

Кострикис не исключил, что этот гибридный штамм мог еще не быть идентифицирован в других лабораториях в мире, а потому открытие кипрских ученых может представлять глобальный интерес. Результаты исследования отправлены в международную базу данных GISAID, которая сделает их доступными для мирового научного сообщества, передает ТАСС.

Пока трудно делать прогнозы, способен ли «дельтакрон» вытеснить штаммы «дельта» и «омикрон», констатировал вирусолог.

Министр здравоохранения республики Михалис Хаджипанделас считает, что появление нового штамма коронавируса не должно быть предметом большой тревоги, так как данная вариация представляет собой гибрид двух мутаций коронавируса, которые уже присутствуют на Кипре. В европейской стране обнаружили гибрид штаммов «дельта» и «омикрон» На Кипре был обнаружен новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «дельта»... 08 января 23:05

Понять, так ли опасен новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов «дельта» и «омикрон», можно только после того, как особенности данной мутации изучат эксперты ВОЗ, указал врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. «Штаммы вируса между собой не могут взаимодействовать, они создаются и происходят на свет в борьбе с ними, а не между собой.

Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника «омикрона», сохранились», — пояснил он.

Онищенко подчеркнул, что в любом случае вакцинация и ревакцинация являются наиболее цивилизованным и эффективным способом, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса. По состоянию на 7 января 2022 года Россия находится на 91-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 45,71% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data). Кипр занимает 78-е место — по состоянию на 23 декабря 2021 года, в республике вакцинированы 53,27% жителей. Ученые нашли связь «омикрона» с окончанием пандемии Южноафриканские ученые считают, что появление штамма «омикрон» означает, что самая острая фаза... 08 января 23:05

Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 (штамм B.1.617.2) относится к линии поколений B.1.617. Впервые обнаружен и описан в Индии. Передача происходит в разных возрастных группах, включая лиц от 12 до 20 лет. Инкубационный период составляет не 3—7 дней, а 1—3 дня. Также отмечается повышенная, по сравнению с другими штаммами, вирусная нагрузка.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Omicron, SARS-CoV-2 B.1.1.529) — штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые идентифицированный в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года. Отличается большим числом мутаций в пепломерах. При заражении омикрон-штаммом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание протекает легче или так же, как при заражении дельта-штаммом.

Особенности протекания заболевания COVID-19, вызванного омикрон-штаммом, может свидетельствовать о том, что мир находится на выходе из острой фазы пандемии коронавируса — такой вывод содержится в докладе медиков из Академической больницы имени Стива Бико в Претории.