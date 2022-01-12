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Общество

Мошенники прикрываются голосовыми роботами. Что известно о новом способе обмана россиян

В МВД раскрыли детали новой схемы телефонного мошенничества

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Depositphotos
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков. Теперь с помощью голосовых роботов они обзванивают своих жертв и, войдя в доверие, выманивают информацию. В случае отказа предоставить им сведения происходит «соединение с сотрудником службы безопасности банка», который в разговоре пытается получить все данные абонента. О том, как избежать уловок злоумышленников, — в материале «Газеты.Ru».

Мошенники перешли на новую схему обмана клиентов банков. При звонках своим жертвам злоумышленники теперь используют голосовых роботов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России по Москве.

«Злоумышленники придумали новую схему обмана. Теперь с помощью голосовых роботов они обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента», — сообщили в ведомстве.

Как работает схема

Преступная схема проста, констатировал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, раскрыв ее детали:

«Вам поступает звонок от банковского робота-помощника. Он сообщает о якобы подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом (перевод денежных средств/оформление кредита/смена номера телефона, привязанного к личному кабинету и т.д.). Далее в тональном режиме просят подтвердить операции.

В случае вашего отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента», — указал полковник.

На сайте столичного главка также приводится конкретный пример:

«32-летней девушке поступил звонок с неизвестного номера, в котором голосовой помощник банка сообщил ей о смене данных в приложении банка, а после переключил на оператора. Неизвестный пояснил девушке, что на ее имя взят кредит и для его погашения требуется его переоформить на наличные денежные средства и пополнить указанные счета. Потерпевшая выполнила указания звонившего, но в дальнейшем поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Общая сумма денежных средств, взятых ею в кредит, составила более 2,1 млн рублей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание подозреваемых», — говорится в сообщении.

Что важно знать

1. Работники банков и их роботизированные помощники не звонят гражданам.
2. Резервных счетов не существует.
3. Родственник попал в беду!? Перезвоните сами по его номеру.
4. Полиция не просит участвовать в спецоперации.

В МВД также напомнили, что обо всех незаконных действиях со стороны мошенников необходимо сообщать в полицию по телефонам: 02, 112.

Как снизить ущерб и вернуть деньги

Чтобы снизить риск крупных потерь при получении доступа мошенников к данным карты, основные средства лучше хранить на отдельном счете в банке, не привязанном к карте. Для онлайн-покупок также можно завести отдельную карту.

Банк России ранее предложил ввести обязательную к возврату денежную сумму при кражах со счетов граждан. Регулятор намерен изменить порядок списания средств по мошенническим операциям, соответствующие поправки планируется внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

По данным группы «Тинькофф», в 2020 году злоумышленники похищали у россиян в среднем 13,9 тыс. руб. за один раз.

В III квартале 2021 года число банковских операций без согласия клиентов выросло в России в 1,4 раза в годовом выражении. ЦБ РФ зафиксировал 256 тыс. преступлений кибермошенников. За этот период злоумышленники похитили со счетов граждан 3,2 млрд руб.

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