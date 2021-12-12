«Вся сумма вернется на счет владельца карты»

Если торгово-сервисное предприятие не поддерживает 3D Secure ( подтверждение операции с помощью sms), у банка-эмитента есть право запустить процедуру возврата оспариваемых средств — чарджбэк. Для этого пользователь должен подать заявление в свой банк на оспаривание мошеннической операции, заявив, что он не распознает покупку и что он ее не совершал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пострадавшие от действий мошенников люди могут воспользоваться процедурой чарджбэка для того, чтобы вернуть украденные через онлайн-магазины деньги. Об этом в воскресенье, 12 декабря, пишет РБК. Вернуть деньги и доверие: ЦБ увеличит возврат средств при кражах со счетов россиян ЦБ предложил ввести обязательную к возврату денежную сумму при кражах со счетов граждан. Регулятор... 06 декабря 10:06

Издание отмечает, что не все онлайн-магазины в России защищают платежи с помощью технологии 3D Secure, которая предусматривает подтверждение операции с помощью кода из sms. Этой уязвимостью могут воспользоваться злоумышленники, желающие оплатить товары чужими деньгами.

Тем не менее, вернуть похищенные средства можно уже после такой «покупки».

Как пояснил представитель AliExpress, маркетплейс может отменить еще не отправленный заказ и вернуть деньги самостоятельно либо, если заказ отправлен, поможет вернуть деньги по правилам платежных систем в рамках процедуры чарджбэка.

Вся сумма все равно вернется на счет владельца карты, указал собеседник РБК. «Это мошенническая атака». Россиян завалили спамом о «возврате накоплений» Россиян предупредили о новом виде мошенничества. Схема связана с якобы «возвратом пенсионных... 24 ноября 19:40

Как снизить ущерб и вернуть деньги

Чтобы снизить риск крупных потерь при получении доступа мошенников к данным карты, основные средства лучше хранить на отдельном счете в банке, не привязанном к карте. Для онлайн-покупок также можно завести отдельную карту.

Если мошенники все-таки украли деньги путем проведения платежей в онлайн-магазинах, то клиент сможет вернуть средства.

«В рамках правил, установленных платежными системами, по несанкционированным транзакциям, проведенным без использования 3D Secure, ответственность возлагается на того участника в цепочке расчетов, кто не использует данный сервис», — пояснил представитель Промсвязьбанка. Психологи рассказали, почему россияне ведутся на уловки телефонных мошенников Россияне доверяют телефонным мошенникам, представляющимися сотрудниками банков, из-за недостаточного уровня... 12 декабря 18:29

В случае, если торгово-сервисное предприятие не поддерживает 3D Secure, у банка-эмитента есть право запустить процедуру возврата оспариваемых средств — чарджбэк, добавил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Для этого пользователь должен подать заявление в свой банк на оспаривание мошеннической операции, заявив, что он не распознает покупку и что он ее не совершал.

Главное — сделать это не позднее чем через 120 дней с даты совершения транзакции, но в некоторых случаях срок может быть даже больше.

ЦБ ранее предложил ввести обязательную к возврату денежную сумму при кражах со счетов граждан. Регулятор намерен изменить порядок списания средств по мошенническим операциям, соответствующие поправки планируется внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Эксперты раскрыли способ вернуть украденные через интернет-магазины деньги Эксперты рассказали РБК , как можно защитить свои деньги от мошенников из онлайн-магазина и как их... 12 декабря 18:29

Сумма возврата в этом году фактически составила 7,7% от украденного (менее 250 млн рублей), Банк России предложил увеличить эту планку.

По данным группы «Тинькофф», в 2020 году злоумышленники похищали у россиян в среднем 13,9 тыс. руб. за раз.

В III квартале 2021 года число банковских операций без согласия клиентов выросло в России в 1,4 раза в годовом выражении. ЦБ зафиксировал 256 тыс. преступлений кибермошенников. За этот период злоумышленники похитили со счетов граждан 3,2 млрд руб.