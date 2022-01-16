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Общество

В Петербурге ледяной коллапс: люди ломают ноги, Смольный готовит реформу ЖКХ

Жители петербургского района купили 250 кг песка, чтобы посыпать обледеневшие тротуары

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Санкт-Петербург продолжает страдать от плохой уборки улиц от снега и льда. Некоторые горожане катаются по обледеневшим улицам на коньках, а жители района Коломна купили за свой счет 250 кг песка – все желающие могут разбросать противогололедное средство по улицам. Власти Петербурга жалуются на нехватку дворников и административный хаос – за уборку разных частей города отвечают различные организации.

Жители Коломны, исторического района Санкт-Петербурга, самостоятельно купили 250 кг песка, чтобы посыпать им обледеневшие тротуары. Как сообщается в паблике жителей района в Instagram, все желающие могут прийти за песком в сквер Венеры в Дровяном переулке.

«Понятно, что это несистемное решение, и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», — гласит анонс акции «Пропесочка».

Жители Коломны могут прийти за песком с ведрами, мешками, лопатами и совками – главное, чтобы его раскидали по улицам и прислали фотоотчеты.

В комментариях к посту петербуржцы жалуются на последствия плохой работы коммунальных служб.

«У меня муж позавчера вечером упал на Римкоре (проспект Римского-Корсакова — «Газета.Ru») и чуть не попал под грузовик, я в шоке. Отделался ушибом колена», — написала Алена.

«Вчера передо мной упал молодой парень и сломал ногу, вызывала ему скорую. Потом пошла в магазин и купила соль, засыпала этот участок. С радостью поучаствую завтра в акции, чтобы было меньше травм у людей», — отметила Настасья. «Большое спасибо! Я на Лермонтовском проспекте упала и сломала крестец. В шоке от того, что на улицах», — сообщила Марина.

Каток на улицах

Как сообщает газета «Бумага», несколько петербуржцев решили кататься по обледеневшим улицам и замерзшим каналам города на коньках. Одна из видеозаписей была опубликована в Twitter.

В субботу, 15 января, на коньках по обледеневшему Банному мосту проехала корреспондент газеты «Фонтанка».

«Фигурного катания не вышло. Но тут не до жиру», — говорится в публикации в Instagram.

На следующий день дворники засыпали Банный мост и набережную реки Пряжки песком.

При этом на улице Наличной городские службы засыпали песком детские горки – так, что кататься на санках там больше нельзя.

Сломанные ноги и другие травмы

15 января аккаунт «Дикий Петербург» в Twitter опубликовал видеозапись, на которой в приемном отделении Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе множество пациентов с переломами и ушибами ждут приема врача.

Блогеры связали это с плохой уборкой снега. В пресс-службе НИИ им. Джанелидзе заявили газете «Бумага», что видео действительно было снято в их приемном отделении, но когда – неясно.

По словам представителей больницы, лишь 10% из числа госпитализированных составляют люди, получившие травмы из-за обледеневших тротуаров в Петербурге.

В Елизаветинской больнице сообщили журналистам, что за день 14 января и ночь на 15 января в стационар привезли 85 пациентов с травмами конечностей и 47 – с травмами головы.

«Это общее число поступивших с травмами, полученными различными способами, но в основном это конечно, повреждения, полученные при падении на гололеде», — отметили в пресс-службе Елизаветинской больницы. За день 15 января и ночь на 16 января в медицинское учреждение привезли около 80 человек.

«Я упала неожиданно <…> на улице Малой Монетной, на очень скользком участке тротуара, припорошенном снегом. Да так, что ноги улетели вперед и я сразу ударилась затылком. Обошлось без обморока (правда, я в жизни не теряла сознания), но было больно», — рассказала «Бумаге» одна из пострадавших петербурженок, Наталья. Девушка пострадала еще 2 января.

16 января музыкант Олег Гитаркин из группы «Нож для фрау Мюллер» опубликовал в Facebook пост, в котором сообщил, что сломал ногу. По словам артиста, он поскользнулся на улице Печатника Григорьева.

«Да, город не убирают. Знакомые из Москвы просто в шоке были. И меня бесит гололедица. <…> Ну, последние пару лет — это жуть какая-то», — рассказал Гитаркин «Фонтанке».

Кто виноват и что делать?

Улицы Санкт-Петербурга плохо убирают от снега по меньшей мере с 2019 года – уже тогда жители города начали массово жаловаться на гололедицу и снежные завалы. Еще в 2000-х большой темой были сосульки на крышах петербургских домов, падавшие на головы прохожих.

Как сообщает «РБК-Петербург», некачественная расчистка улиц от снега в северной столице связана с несколькими факторами.

Во-первых, приводит издание заявление Смольного, город накрыли невиданные с 2010 года снегопады, и количество дворников во втором по размеру городе страны в семь раз меньше, чем в Москве – 8 тыс. против 70 тыс. человек. Коммунальщики просто не успевают убирать весь снег, утверждают в городской администрации.

Во-вторых, для уборки питерского снега не используют реагенты – вместо них применяют экологичный, но менее эффективный песок.

По данным журналистов, ответственность за уборку разных территорий в Петербурге поделена между различными учреждениями. Фактически, в Питере сложилась ситуация коммунального хаоса.

«За уборку улично-дорожной сети, включая придорожные тротуары, отвечает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга; за крыши домов и земельные участки, включенные в перечень общедолевого имущества многоквартирных домов (МКД) отвечают управляющие компании (УК — включая ТСЖ, ЖСК и ЖК); за территории, приписанные нежилым зданиям, отвечают располагающиеся в них организации (в том числе коммерческие и государственные); уборкой всех остальных территорий (внутриквартальных проездов, дворов, детских площадок и др.) ведают муниципалитеты и районные администрации», — говорится в материале.

14 января председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов сообщил «Фонтанке», что у жилкомсервиса не хватает людей. Кроме того, усложняет ситуацию и конкурсная система – подрядчики не справляются с объемами работ. При этом стоит отметить, что согласно приведенным газетой схемам, в одном дворе за уборку территорий могут отвечать четыре различных организации.

Кроме того, дворники в Петербурге получают гораздо меньше, чем дворники в Москве. Но Смольный намерен провести реформу жилищно-коммунальной сферы, повысив в четыре раза зарплаты для сотрудников ЖКХ.

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