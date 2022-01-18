«Приток мигрантов, несмотря на ограничения, все равно будет расти»

Приток мигрантов будет только расти, бросая новые вызовы безопасности России, заявил во вторник зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. При этом он отметил неподготовленность государства к контролю за наплывом рабочей силы из-за рубежа. Согласно данным МВД, иностранцы и лица без гражданства совершили за минувший год 36,4 тысячи преступлений, что на 5,9% больше, чем за 2020 год. Силовые ведомства подготовили ряд нововведений в области миграционной политики.

«Криминальный рынок»

«Медленно, с нарушением сроков, опозданием почти на год идет работа над проектом стратегии комплексной информатизации государственного управления миграционными процессами. До сих пор нет единой цифровой платформы, которая содержала бы информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках. Потребность в такой системе исключительно важна», — сказал Медведев на совещании по повышению качества государственного управления и предоставления государственных услуг в сфере миграции.

При этом он констатировал, что «приток мигрантов в нашу страну даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, все равно будет расти».

По словам зампредседателя Совбеза, есть «серьезные вопросы к качеству миграционного учета и государственного контроля за ним». Так, прокурорские проверки часто выявляют серьезные нарушения в этой сфере. Мигранты не всегда могут получить нормальные государственные или медицинские услуги. Кроме того, по-прежнему в России есть бизнес, «выгодно привлекать в нашу страну дешевую и бесправную иностранную рабочую силу».

Медведев отметил, что даже вполне законопослушные и квалифицированные иностранные граждане, в приезде которых в России заинтересованы, бывают вынуждены обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам. Поскольку преодолеть административные барьеры подчас очень сложно. Медведев заявил о наличии «серьезных вопросов» к качеству миграционного учета в России Качество миграционного учета в России вызывает «серьезные вопросы», в результате... 18 января 20:58

«Это не только питательная почва для коррупции, злоупотреблений. Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьезные угрозы безопасности страны», — подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.

Отказ от мигрантов

В начале ноября минувшего года заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев в интервью РБК рассказал, что дефицит трудовых ресурсов на стройках Москвы составляет около 40%, в столице не хватает порядка 80 тысяч рабочих.

Он добавил, что многие работавшие в Москве иностранцы уехали из столицы во время пандемии. До этого в Москве было почти 120 тысяч мигрантов, а после начала пандемии остались лишь около 40 тысяч. Однако Бочкарев отметил, что в столице необходимо отказываться от строителей-мигрантов.

Того же мнения придерживается и мэр Москвы Сергей Собянин. В конце того же месяца он поручил уменьшить число мигрантов на столичных стройках в рамках реновации. Градоначальник настаивает, что на стройках должно быть меньше людей, а к работе на них следует привлекать «россиян из ближайших регионов», а не мигрантов.

«У нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться. Надо подбирать людей другого качества и повышать зарплату, при этом наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства», — сказал Собянин РИА «Новости».

Угроза безопасности

Несколько дней назад в интервью РИА «Новости» председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил рост преступности среди трудовых мигрантов. Часто нарушают закон молодые люди из центральноазиатских республик.

«Кроме того, как известно, выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, а также из Северной Африки используют транзит через нашу страну для перемещения в страны Евросоюза, что влечет за собой реальные риски проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских организаций», — добавил глава ведомства.

Он, как и Медведев, уверен, что в 2022 году «повышенное внимание необходимо уделять совершенствованию миграционных процессов». Бастрыкин считает, что необходимо качественно обновить и систематизировать правовую базу государственного регулирования в этой сфере, повысить уровень автоматизации административных процедур для набора трудовых мигрантов.

«Организовать предельно адресную профилактическую работу с работодателями с целью социальной адаптации мигрантов, а также принятие мер, направленных на получение информации о возможных негативных процессах в их среде в целях своевременного реагирования и предупреждения опасных последствий. Уверен, что предлагаемые меры позволят минимизировать экстремистские и террористические угрозы», — заключил он.

Отпечатки или ДНК?

31 декабря 2021 года в России закончился срок моратория на депортацию нелегальных мигрантов, вставших на миграционный учет. С января иностранных граждан могут выдворять из страны за незаконную трудовую деятельность, а их работодателям грозит штраф до 800 тыс. руб. за каждого человека.

Чтобы усилить контроль за мигрантами, МВД РФ разработало законопроект, согласно которому у иностранцев, прибывающих в страну на заработки, приобретающих российское гражданство или приезжающих на срок более 90 дней, предлагается собирать дактилоскопические данные. Инициатива не предполагает исключений для высококвалифицированных работников или сотрудников иностранных компаний.

А в СК РФ выступили за геномную регистрацию трудовых мигрантов (учет, хранение и использование государственными органами персональных данных, включающих кодированную информацию об определенных фрагментах ДНК).

Как сообщается на сайте Следственного комитета, Бастрыкин дал поручение подготовить проект изменений в федеральные законы, предусматривающий обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России.

«Предложения Следственного комитета обусловлены увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов, порождающих социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России», — приводятся на сайте слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.