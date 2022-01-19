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Общество

Совфед пообещал россиянам повышение пенсии с февраля

В Совете Федерации уточнили, как вырастут пенсии и маткапитал в феврале

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Рюмин Александр/TACC
Российские пенсионеры с февраля начнут получать пенсии, повышенные на 8,6%. По предложению президента России Владимира, выплаты таким образом проиндексируют выше уровня реальной прошлогодней инфляции. Соответствующий законопроект сейчас рассматривает Государственная дума. В Совете Федерации пообещали, что закон вступит в силу до февраля 2022 года. с этого же момента начнут по-другому рассчитывать индексацию материнского капитала.

Повышение пенсий

Российские пенсионеры уже с февраля 2022 года будут получать пенсию в новом размере, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она уточнила, что пенсию после повышения будут переводить одной выплатой.

«Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%», — сказала Бибикова.

Она пояснила, что пенсии поднимут по сравнению с декабрьскими, а не январскими выплатами. В январе правительство уже повысило пенсии на 5,9%.

После новой индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей. Ранее Бибикова говорила, что прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1 400 рублей.

За январь пенсионерам отдельно доплатят до величины февральской пенсии, поскольку новый закон проиндексирует пенсии задним числом (не со дня принятия, а с начала года). Разницу пенсионерам выплатят после вступления закона в силу.

Дополнительно повысить пенсии поручил Владимир Путин 12 января.

«Принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю <...> проиндексировать пенсии на чуть даже выше инфляции», — пояснил президент.

Правительство внесло в Государственную думу предложение об индексации пенсий 17 января. Изменения добавили в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который уже прошел первое чтение. Таким образом, законопроекту осталось пройти второе и третье чтение в Думе и Совфед.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сказал, что Госдума рассмотрит поправки во втором и, возможно, сразу в третьем чтении 20 января.

Повышение маткапитала

В Совфеде также сообщили об изменении размера материнского капитала. С февраля его начнут индексировать, исходя не из прогнозной величины инфляции, а из фактического размера инфляции за прошлый год.

Насколько точно повысят материнский капитал пока не определено, указала Бибикова, поскольку в декабре ещё не была известна точная величина инфляции за год. «Мы ожидаем определение этого коэффициента в ближайшее время», — пояснила Бибикова.

Минтруд, однако, 12 января сообщил, что материнский капитал проиндексируют на 8,4% с 1 февраля. Размер выплаты на первого ребенка составит 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если его оформляла.

Путин подписал закон, по которому индексация маткапитала будет производиться по фактической инфляции, а не по прогнозируемой, в декабре. Размер маткапитала будут пересматривать ежегодно 1 февраля с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. По статистике Минтруда, в 2021 году индекс потребительских цен составил 108,39%.

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