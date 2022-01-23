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Общество

«Могли вывезти силой для записи видео». Родственники судьи Янгулбаева не выходят на связь

Сын похищенной Заремы Мусаевой заявил о пропаже родственников в Грозном

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Сайди Янгулбаев и Зарема Мусаева

Сайди Янгулбаев и Зарема Мусаева

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Около 15 родственников экс-судьи Сайди Янгулбаева перестали выходить на связь. По мнению сына судьи, правозащитника Абубакара Янгулбаева, их задержали чеченские силовики, чтобы записать ложные видеоинтервью. Сам судья накануне покинул Россию вместе с дочерью, местонахождение его супруги Заремы Мусаевой по-прежнему неизвестно.

Правозащитник Абубакар Янгулбаев, сын судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева и задержанной ранее в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой, сообщил, что около 15 их родственников перестали выходить на связь. Все они проживают в Грозном.

«Они не отвечают на звонки, никак не выходят на связь. Наши знакомые также посетили адреса, по которым они живут, дома никого нет», — рассказал он проекту «Кавказ.Реалии» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (входит в структуру «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), признанного в РФ иноагентом).

Как предполагает Янгулбаев-младший, их могли «силой вывезти для записи видео», порочащего их семью. «Это такая репрессивная мера, которой в Чечне пользуются давно», — заключил он.

Правозащитник напомнил, что в конце декабря полицейские уже задерживали несколько десятков родственников Янгулбаевых вместе с членами семей других оппозиционных нынешним властям Чечни активистов. Большинство из них отпустили практически сразу после задержания.

Где находится сам судья

Накануне судья Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию из-за опасений за свою жизнь. В какой стране они сейчас находятся неизвестно, как по-прежнему нет данных и о местонахождении самой Заремы Мусаевой.

«Я точно знаю, что они покинули Россию… Сайди и дочь», — заявила РИА «Новости» адвокат Наталья Добронравова. «Я эту информацию не дам. Знаю, но не дам», — так она ответила на вопрос о том, куда улетел экс-судья.

Как сообщил в беседе с «Газетой.Ru» юрист «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована, в настоящее время работает под тем же названием без образования юридического лица) Сергей Бабинец, местонахождение Мусаевой неизвестно ни правозащитникам, ни родственникам.

«Где она сейчас находится, нам совершенно неизвестно, и адвокату, который подавал ходатайство следователю, который вызывал ее, собственно говоря, для допроса, так и не ответили. Никакой информации в публичном пространстве тоже нет. Нам правоохранители нижегородские тоже ничего не сообщают. Мы пока находимся в абсолютном неведении. Точно так же, как и родственники Янгулбаевых, самим Янгулбаевым тоже ничего не сообщают. То есть где она, что с ней, жива ли она вообще, здорова ли, оказывалась ли ей медицинская помощь — ничего этого вообще неизвестно», — сказал он.

По словам правозащитника, единственным источником информации о супруге судьи остается Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором ранее сообщалось, что Мусаева напала на полицейского.

«Есть какие-то очень странные слова, которые Рамзан Кадыров разместил у себя в Telegram-канале, о том, что она якобы напала на кого-то из полицейских и из-за этого ее теперь привлекут к уголовной ответственности. Ничем эта информация не подтверждается», — подытожил Бабинец. И уточнил, что выясняет, возбуждено ли уже против Мусаевой какое-либо дело.

21 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мусаева в Грозном применила насилие в отношении полицейского и «чуть не лишила его глаза». «Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения», - написал он в Telegram.

После видеообращения Янгулбаева-младшего к президенту Владимиру Путину глава республики также заявил, что семью Янгулбаевых «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Позже он объявил их пособниками террористов. «Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни», — утверждает политик.

Как отреагировали в Евросоюзе

Европейская внешнеполитическая служба опубликовала официальное заявление, в котором призывает власти РФ освободить супругу судьи, провести расследование, а также «положить конец преследованиям правозащитников и членов их семей и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям».

»Европейский Союз ожидает, что Российская Федерация будет соблюдать свои международные обязательства и внутренние обязательства в соответствии с российским законодательством о правах человека и основных свободах», — говорится в заявлении.

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