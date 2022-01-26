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Общество

«Омикрон» чувствителен к восьми препаратам. Некоторые из них рекомендованы в России

Cell Research опубликовал список эффективных препаратов против «омикрона»

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Depositphotos
Журнал Cell Research опубликовал результаты исследования ученых из Кентского университета и Франкфуртского университета им. Гете , посвященного лечению зараженных новым видом коронавируса. Против «омикрона» эффективными оказались восемь противовирусных препаратов, которые использовали при других штаммах коронавируса. Их список — в материале «Газеты.Ru».

Эффективными при лечении пациентов, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, показали себя восемь препаратов. Эти противовирусные средства уже применяют при других вариантах COVID-19, пишет Cell Research.

Издание приводит результаты исследования ученых из Кентского университета и Франкфуртского университета им. Гете. Изучение клеточных культур показало, что «омикрон» остается чувствительным к противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции.

В их числе — EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

«Омикрон»-штамм выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября прошлого года. Эта мутация несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам.

В исследовании также указывается причина, по которой заразившиеся «омикроном» пациенты реже страдают от тяжелых форм заболевания. Это связано с тем, что данный штамм особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма.

«Омикрон» выявили более чем в 100 странах, включая Россию. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

Чем лечат «омикрон» в России

Некоторые из перечисленных препаратов вошли и в рекомендации Минздрава, выпущенные в конце декабря 2021 года. В ведомстве указали, что «омикрон» наряду с «дельтой» содержит в геноме мутации, которые повышают контагиозность инфекции и снижают «узнаваемость вирусных антигенов постинфекционными и поствакцинальными антителами».

«Вариант «омикрон», несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — говорится в рекомендациях.

В разделе «Этиотропное лечение», где рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах, таких как синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), распространяемая под торговым названием «МИР 19», а также молнупиравир, нирматрелвир плюс ритонавир.

В свою очередь, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина порекомендовала при первых признаках «омикрона» пить много воды и принимать жаропонижающие и противовирусные препараты, а также воздержаться от бесконтрольного приема антибиотиков.

По ее словам, симптомы «омикрона» схожи с проявлением ОРВИ.

«Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол). Если температура выше 38 градусов держится больше трех дней, нужно вызвать врача», — цитирует Сметанину ТАСС.

Темпы вакцинации

21 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране достиг 64,4%. Полный цикл вакцинации прошли более 78 млн человек, а первым компонентом привились почти 82 млн.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал ранее, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.

По состоянию на 24 января 2022 года Россия находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 47,29% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

Более половины россиян в той или иной степени опасаются, что они сами или их близкие могут заразиться коронавирусом (62%), следует из результатов опроса ВЦИОМ.

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