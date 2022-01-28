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Общество

На крещенских купаниях женщину течением унесло под лед. Ее тело нашли 10 дней спустя

В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей в проруби на Крещение

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19 января в Гатчинском районе 41-летняя Анна Ускова нырнула с головой в самодельную прорубь, и ее сразу затянуло под лед течением. Поиски продолжались 10 дней. Тело женщины нашли в километре от проруби. У нее остались муж и двое детей.

Спасатели нашли тело женщины, утонувшей в проруби в Ленинградской области во время крещенских купаний. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил портал 47news. Информацию подтвердили в областной прокуратуре и управлении СК по региону.

41-летняя Анна Ускова пропала после прыжка в самодельную купель в Гатчинском районе. Ее тело обнаружили в 1 км от проруби, рассказали изданию в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело погибшей нашли на реке Оредеж у деревни Выра, в 150 м от Рождественского моста вниз по течению.

Инцидент произошел 19 января, когда женщина нырнула в прорубь на глазах детей и родственников и ушла под воду. Как уточнили в МЧС, купель была самодельной и не входила в список согласованных для крещенских купаний.

Видео с моментом, как погибшая прыгает в прорубь, попало в сеть. Как следует из записи, купаться в проруби, которую они вырубили на реке самостоятельно, люди собрались уже затемно. Женщина на видео стоит в купальнике на краю проруби, крестится, а затем с головой прыгает в воду. Ее сразу затянуло под лед, обратно выплыть она не смогла. Один из присутствовавших мужчин нырнул в прорубь следом, но было слишком поздно.

Поиски велись почти 10 дней. Спасатели обследовали более 4,8 кв. км реки и совершили несколько десятков погружений.

К поискам были привлечены волонтеры из Москвы, которые обследовали реку с помощью подводных дронов и инфракрасных камер. За два дня работы на месте происшествия они проверили 600 м дна.

Комментируя произошедшее, пресс-секретарь Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов отметил, что рядом была оборудованная купель со спасателями, однако семья предпочла купаться в другой. Он подчеркнул, что церковь не заставляет людей рисковать жизнью на Крещение. В РПЦ ранее отмечали, что окунаться в прорубь — это исключительно народная, а не церковная традиция.

Асонов назвал случившееся «жуткой трагедией». «Купание в этом месте не было согласовано с властями и церковью. При этом рядом, менее километра, была санкционированная купель, где находились полиция, МЧС, скорая помощь.

Но люди решили устроить свое частное мероприятие», — констатировал иерей.

Он добавил, что эта река отличается сильным течением, и купаться в несанкционированной проруби изначально было очень опасной затеей.

По его словам, РПЦ ежегодно призывает людей не рисковать своей жизнью, ныряя в проруби. Праздник можно отметить, набрав святой воды в храме и совершив омовение дома, сказал Асонов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Ответственным лицам грозит до двух лет лишения свободы.

Как писали СМИ, у погибшей остались муж и двое детей. Она работала юристом в строительной компании.

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