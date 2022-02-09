«У меня инфаркт»: что известно о массовом ДТП на Рублевке

Миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель пострадал в ДТП на Рублевском шоссе. Авария произошла днем во вторник, 8 февраля, на пересечении шоссе и улицы Красных Зорь — около метро «Кунцевская».
Всего столкнулись девять автомобилей – один грузовой и восемь легковых. Они двигались в сторону области. На кадрах, заснятых камерами видеонаблюдения, можно заметить, как водитель Mercedes-Benz S 350 не справляется с управлением и таранит несколько попутных автомобилей по правую сторону.
В итоге движение в сторону Подмосковья было затруднено, задерживались автобусы десяти маршрутов, так как из-за аварии были заблокированы две полосы движения из трех.
Один из водителей, который попал в ДТП, но не пострадал, рассказал корреспонденту РЕН ТВ, что стал самым крайним, из тех, кто «получил удар». Он отметил, что, если смотреть на состояние других машин, ему «досталось меньше всех».
В Telegram-канале московской Госавтоинспекции сообщается, что вероятным виновником ДТП стал водитель Mercedes. По данным РЕН ТВ, этот автомобиль зарегистрирован на Шепеля.
Пока нет точных данных о том, кто был за рулем Mercedes-Benz S 350 в момент аварии.
Несколько источников сообщают, что бизнесмен сам вел автомобиль, предварительно, он мог потерять сознание в момент движения. В то же время Telegram-канал «Новости Москвы» отмечает, что за рулем иномарки был водитель предпринимателя. Telegram-канал «112» сообщает, что медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови.
В результате аварии пострадали четыре человека: 56-летний бизнесмен (у него травма головы), 49-летняя Любовь Корекувцева, 20-летняя Анастасия Климова и 42-летний Роман Гаджиев, пишет «112». Трое из них были зажаты в автомобилях.
По данным Telegram-канала Mash, у одной из женщин открытый перелом ноги, у еще одного пострадавшего переломаны кости таза. Спасатели деблокировали и передали медикам пострадавших.
На место ДТП прибыл санитарный вертолет, который понадобился для срочной госпитализации водителя такси. Он получил различные серьезные травмы, в полете его сопровождала бригада медицины катастроф. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
Что касается миллиардера, он сообщил в комментарии РИА «Недвижимость», что находится в реанимации. «Состояние тяжелое, у меня инфаркт», – сказал Шепель агентству.
Алексей Шепель – председатель совета директоров строительной корпорации S. Holding, в которую входят несколько компаний, в том числе градостроительный проектно-технологический институт «Руспроект».
Ранее предприниматель был главой одного из управлений Департамента градостроительной политики правительства Москвы. После этого ушел в строительный бизнес. Также помогал депутату Госдумы Галине Хованской и баллотировался в парламентарии от партии «Справедливая Россия».