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Общество

«По-русски ни бельмеса!». Калужский губернатор запретил мигрантам работать в торговле

Глава Калужской области объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников

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Артем Сизов/«Газета.Ru»
Губернатор Владислав Шапша без предупреждения посетил миграционный центр и пообщался с мигрантами. Там он выяснил, что некоторые обладатели сертификата о знании языка «ни бельмеса» не понимают по-русски. После визита Шапша объявил, что область выходит из программы переселения соотечественников.

Глава Калужской области Владислав Шапша без предупреждения посетил миграционный центр в Боровском районе и поговорил с мигрантом, который «русским языком явно не владеет», однако сертификат о знании языка у него был. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

«Утром без предупреждения заехал в Многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Первый попавшийся «гость с юга». Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках... Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!», — рассказал губернатор.

После визита Шапша объявил, что выходцам из Средней Азии запретят получение упрощенного гражданства в Калужской области, а за поддельные сертификаты о владении русским языком мигранты должны будут ответить перед полицией.

«Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», — написал глава региона.

По словам главы региона, все приезжающие в Россию должны принимать ее культуру, знать язык и вести себя должным образом, чтобы «не вызывать раздражение в той среде, где они живут».

Он также заявил о введении запрета на привлечение мигрантов на работу по патентам в пассажирских перевозках, кадровых агентствах, торговле и общественном питании. «У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками», — написал Шапша.

Кроме того, глава Калужской области объявил о выходе региона из федеральной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. По словам губернатора, это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии.

Программа по переселению соотечественников появилась в России в 2006 году. Соотечественниками считаются российские граждане, проживающие за рубежом, лица и их потомки относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России; а также те, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на российской территории. Власти могут финансово помогать им при переезде в РФ или предоставить упрощенное получение гражданства.

Миграционный вопрос в России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что качество миграционного учета в России вызывает «серьезные вопросы», в результате проверок в этой сфере нередко выявляются нарушения. По его словам, число мигрантов в России продолжит расти, а потому нужно создать единую платформу с данными о миграционных потоках.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил решать проблему мигрантов председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину совместно с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым.

Глава СК отмечал, что в России серьезно обеспокоены правонарушениями мигрантов. По его данным, за 11 месяцев 2021 года приезжие совершили 33,5 тыс. преступлений. Бастрыкин также указал на заинтересованность бизнесменов в «фактически рабском» положении мигрантов. Он предложил обязать работодателей предоставлять жилье приезжим и оплачивать им транспорт.

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