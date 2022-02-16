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Общество

Суд взыскал с основателя автодилера «Рольф» почти ₽20 млрд

Подмосковный суд удовлетворил иск к автодилеру «Рольф» и его основателю Петрову

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
Химкинский горсуд Подмосковья взыскал с крупнейшего автодилера страны, компании «Рольф», и ее основателя Сергея Петрова общую сумму в размере 19,4 миллиарда рублей. Генпрокуратура выяснила, что Петров продолжал управлять «Рольфом» во время работы в Госдуме, что незаконно. Бизнесмен был депутатом Думы в 2007 и 2011 годах и неоднократно выступал против громких государственных инициатив: не поддержал «закон Димы Яковлева» и «пакет Яровой», не одобрил присоединение Крыма. Вину по иску Генпрокуратуры Петров не признает. Предприниматель утверждает, что у него пытаются отобрать компанию либо мстят за политику.

Химкинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в полном объеме. Имущество ответчика будет обращено в доход государства. Требуемая сумма арестована на счетах «Рольфа».

Генпрокуратура считает, что Петров фиктивно передал управление компанией своему сыну Александру, когда стал работать в Думе, а на самом деле продолжил возглавлять «Рольф» и активно заниматься бизнесом. С 2010 по 2016 год Петров получал от своей предпринимательской деятельности прибыль в особо крупном размере. При этом истинную сумму своего дохода депутат скрывал и не декларировал.

В качестве доказательств Генпрокуратура перечисляла сделки, в которых участвовал Петров во время работы в Думе. Так, в 2010 году он стал поручителем по кредиту на 12,6 млрд рублей, который был взят «Рольфом» в одном из банков. Прокуратура считает, что для получения кредита Петров вел переговоры с представителями банка, что несовместимо со статусом депутата Госдумы.

С 2012 по 2016 год «Рольф» перечислял крупные суммы денег подконтрольным Петрову компаниям, а те проводили прибыль через кипрские офшоры. Таким образом, по выводам Генпрокуратуры, Петров через подконтрольные компании получил более 11 млрд рублей.

В качестве еще одного доказательства Генпрокуратура указала со ссылкой на данные ФСБ, что в свободное от работы в Госдуме время Петров проводил совещания с руководством «Рольфа», давал ему указания и поручения, а также обсуждал вопросы «вывода за рубеж активов и создания новых инвестиционных проектов.

Адвокат Петрова Анатолий Куприянов в свою очередь заявил, что решение суда «потрясло» ответчиков. Юрист подчеркнул, что в деле его подзащитного так и не было предоставлено весомых доказательств.

«Никаких законных оснований для такого решения нет. Фактически суд ввел новое наказание – гражданско-правовую конфискацию, которая у нас не предусмотрена никаким законом. Особенно это касается привлечения юридических лиц к солидарной ответственности с физическими, что невозможно при отсутствии потерпевших, а в этом деле никаких потерпевших нет», — резюмировал Куприянов.

Он добавил, что защита обжалует решение.

Чем известен Петров

Бизнесмен родился в 1954 году, получил военное образование, но его карьера в армии закончилась, когда Петрова выгнали за антисоветскую агитацию. К СССР он до сих пор относится негативно. Так, Петров говорил, что «весь Советский Союз стоял на лжи», а его экономику называл «бесчеловечной». В частности, бизнесмен отмечал, что пытаться перестроить советское предприятие на капиталистические рельсы — «это пустая трата времени». «Мы, когда начинали, народ из «вазовских» сервисов не брали в принципе: советская зараза, она, как вирус, переносится», — пояснял Петров.

После развала СССР он основал компанию по продаже авто «Рольф». Тогда она была среди пионеров рынка, одним из первых российских автодилеров. Сейчас — одной из крупнейших в стране. «Рольф» — дилер 20 автомобильных и одного мотобренда, компании принадлежит 59 шоу-румов. «Рольф» первым в России начал продавать автомобили в лизинг, занялся trade-in и стал давать трехлетнюю гарантию. В настоящий момент компания находится на стадии смены владельца, 100% бизнеса решила купить крупная региональная сеть автосалонов «Ключавто».

В 2021 году Петров занимал 127-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $950 млн.

Построив бизнес, Петров решил уйти в политику. В 2007 и 2011 годах он избирался депутатом Государственной думы V и VI созывов от партии «Справедливая Россия». Входил в комитет по бюджету и налогам.

Петров был одним из семи депутатов, кто проголосовал против закона, запретившего иностранцам усыновлять российских детей (закон Димы Яковлева). Он также выступил против «пакета Яровой» — документ расширил полномочия правоохранительных органов, в частности, обязал сотовых операторов и интернет-компании хранить переписку, телефонные звонки и исходящий трафик всех российских пользователей и предоставлять эти данные по запросу спецслужб. Кроме того, Петров был одним из трех депутатов, которые не поддержали присоединение Крыма, отказавшись голосовать по этому вопросу.

Как объяснял Петров, в итоге он разочаровался в депутатской работе и ушел из Думы. «Того, зачем я приходил – поднять политическую конкуренцию, гарантировать хотя бы независимый суд, обеспечить строительство институтов, – я добиться не смог. Идет очень большая обратная волна», — пояснил он.

В 2019 году Петрова обвинили в том, что он финансирует оппозиционного блогера Алексея Навального, сам предприниматель и Навальный эту информацию опровергали. В том же году бизнесмен бежал в Австрию, где получил гражданство. Сейчас он находится там и возвращаться не планирует. Преследование по делу «Рольфа» Петров связывал с попыткой рейдерского захвата компании или своим депутатским прошлым.

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