Что известно об «отравлении» Абрамовича

У миллиардера Романа Абрамовича после участия в российско-украинских переговорах в ночь с 3 на 4 марта проявились симптомы отравления, написала газета The Wall Street Journal. Сообщается, что такие же жалобы были у еще двоих участников встречи, один из них — член украинской делегации Рустем Умеров.

Источники газеты The Wall Street Journal сообщают, что у российского миллиардера Романа Абрамовича появились симптомы отравления — покраснение глаз, постоянная и болезненная слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках. Аналогичные жалобы были и у двух других членов российской делегации, участвовавших в переговорах с украинской стороной в начале марта.

Как отмечает издание, сейчас жизни участников переговоров ничего не угрожает. Спецоперация России на Украине. 33-й день Идет 33-й день военной спецоперации РФ на Украине. Минобороны России заявило, что cорванные с тросов... 28 марта 23:39

По информации WSJ, Абрамович в этом месяце посетил Киев и Львов, а также лично встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь украинского лидера уже заявил, что не располагает информацией о каких-либо подозрениях на отравление. У самого главы украинского государства никаких симптомов не было.

Reuters со ссылкой на источник в американских спецслужбах в то же время сообщает, что симптомы у Абрамовича и других переговорщиков были вызваны факторами внешней среды, а не отравлением.

«Разведданные с высокой степенью вероятности дают право предположить, что виной всему — факторы окружающей среды. То есть это — не отравление», — подчеркнул собеседник агентства.

Второй участник переговорного процесса, у которого появились симптомы, — депутат Верховной рады Рустем Умеров, отмечают СМИ. Сам Умеров написал в Twitter, что он «в порядке», и призвал людей не доверять «непроверенной информации».

Записка Путину

Издание The Times утверждает, что Абрамович передал президенту Путину записку от украинского лидера Владимира Зеленского. По данным газеты, бизнесмен специально прилетал в Москву для встречи с Путиным.

Записка якобы была написана от руки и в ней были изложены позиции Украины по условиям мирного соглашения.

Сегодня же Абрамович вернулся в Стамбул, где связался с участником киевской делегации — депутатом Рустемом Умеровым.

Переговоры с Украиной

О том, что Абрамович участвовал в переговорах, стало известно 28 февраля. По информации FT, президент Владимир Путин лично одобрил привлечение Абрамовича к организации встреч с украинской делегацией. Бизнесмен, как отмечалось, проводил встречи с рядом потенциальных посредников, в том числе с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. FT: Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах с Украиной Президент России Владимир Путин лично одобрил участие бизнесмена Романа Абрамовича в организации... 28 марта 22:58

Позже информацию об участии Абрамовича «на начальном этапе организации переговоров» подтвердили в Кремле.

В конце февраля — начале марта в Белоруссии прошли три очные встречи российской и украинской делегаций, после чего контакты продолжились в онлайн-формате. Следующая очная встреча должна пройти в Стамбуле завтра, 29 марта. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее выражал надежду, что переговоры приведут к прекращению огня.