В шести регионах России установлен высокий уровень террористической угрозы

В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым введен высокий уровень террористической опасности. Такой же режим будет действовать на территории нескольких районов Краснодарского края. Жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления людей, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. В Белгороде также запретили запускать фейерверки, чтобы не пугать окружающих громкими звуками. Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, желтый уровень ввели в связи с возможными провокациями.

В Белгородской области, граничащей с Украиной, ввели высокий («желтый») уровень террористической угрозы. Соответствующий режим действует уже в шести российских регионах. Спецоперация России на Украине. 47-й день Впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине в Москву приехал лидер страны ЕС... 11 апреля 21:19

«Все наши действия были последовательными. Именно поэтому с сегодняшнего дня и до 25 апреля на территории всей области введен «желтый» уровень террористической опасности. Что это значит? «ЖЕЛТЫЙ» уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно», — написал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Жителям рекомендуют не посещать места массового скопления людей, всегда носить с собой документы и предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей во дворах, а также обсудить с семьей план действий в случае ЧС. До окончания действия режима в населенных пунктах нельзя запускать петарды, фейерверки и салюты, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками.

Ранее желтый уровень опасности ввели власти Брянской области. Там режим также будет действовать 15 суток — с 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля.

Как сообщил губернатор Курской области, тоже установившей сегодня желтый уровень террористической угрозы, меры приняты «в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов».

«В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов. Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию на номер 102 или 112», — говорится в сообщении Романа Старовойта.

Желтый уровень установлен в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, обстановка в регионе остается «полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями».

На территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края высокий уровень опасности будет действовать с 20:00.

Желтый уровень ввели также на севере Крыма — на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

Всего уровней террористической опасности три: повышенный — синий, высокий — желтый, критический — красный. Согласно информации на сайте Национального антитеррористического комитета, режим не может действовать более 15 дней. При желтом уровне, среди прочего, должен быть усилен контроль за соблюдением иностранцами порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в РФ, въезда, выезда из страны и транзитного проезда через ее территорию. В режим повышенной готовности переводятся медицинские организации.

Инциденты в приграничных регионах

11 апреля в селе Таврическом на севере Крыма предположительно сбитый ПВО украинский беспилотник повредил крыши и окна двух частных домов. В здании школы лопнули стеклопакеты. Никто не пострадал.

9 апреля обстреляли пограничный пост на российско-украинской границе около деревни Елизаветовка в Курской области. Пострадавших и разрушений не было.

5 апреля украинская сторона пыталась обстрелять из миномета пограничный пункт Суджа в Курской области. Снаряды не достигли территории России.