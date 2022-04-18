«Убийство из-за ревности». Названа причина трагедии в семье бывшего банкира

Бывшего вице-президента Газпромбанка 51-летнего Владислава Аваева нашли мертвым у него дома в Москве. Вместе с ним обнаружены тела его жены, 47-летней Елены и 13-летней дочки Марии. Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве. Приоритетная версия следствия — Аваев сам убил своих близких, после чего покончил с собой. Причина — ревность и семейная драма.

Утром Аваев позвонил своему водителю и попросил подъехать к его дому на Университетском проспекте к 11 утра, передает Telegram-канал 112. Когда водитель приехал, дверь в квартиру никто не открыл. Тогда он позвонил старшей дочери Аваева, 26-летней Анастасии, которая и обнаружила тела. Убитые взрослые лежали в одной комнате, девочка — в другой, уточняет MSK1.

Следствие сообщает, что на всех телах обнаружены огнестрельные ранения.

Как заметила старшая дочь бизнесмена, в руках Аваева был пистолет, а квартира была закрыта изнутри. Всего же в доме нашли 13 единиц оружия. РИА «Новости» со ссылкой на Росгвардию уточняет, что все это — гражданское оружие.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). <...> Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», — передал СК. «Человек просто сумасшедший. Угрожал, что застрелит меня» В городе Одинцово 83-летний местный житель Юрий Иванов взял в заложники промышленного альпиниста... 17 апреля 20:58

Убийство из-за ревности

Приоритетная версия следствия, как передала пресс-служба столичного управления СК, — Аваев сам застрелил жену и дочь, а после покончил с собой. Полиция не обнаружила в доме следы того, что в квартире могли находиться посторонние люди. При этом водитель семьи рассказал, что его шеф «находился в прекрасном расположении духа», странностей в его поведении не было.

Бывший вице-президент Газпромбанка мог пойти на это из-за ревности, передает РЕН ТВ. У его супруги был роман с водителем семьи. В итоге бизнесмен узнал, что его жена забеременела от любовника. Сам водитель после того, как Аваев все выяснил, уволился. К моменту гибели Елена Аваева находилась уже на пятом месяце беременности. Зверское убийство семьи под Омском. Названы две версии В Омской области 14-летняя дочь и ее 17-летний молодой человек задержаны по подозрению... 24 января 00:19

Отношения между супругами не были идеальными и до этого, отмечает Telegram-канал 112. В прошлом году Елена Аваева судилась с мужем из-за разногласий в воспитании ребенка. По информации канала, у погибшей 13-летней дочери Аваева была инвалидность. В декабре прошлого года мать девочки по неуточненной причине отозвала свой иск.

Помимо поста вице-президента Газпромбанка Владислав Аваев входил в попечительский совет Центрального спортивного клуба (ЦСК) финансово-экономических органов России. Также был одним из членов попечительского совета спортобщества «Динамо». В 2010 году полный тезка и однофамилец Аваева получил нагрудный знак «Почетный работник транспорта России» как заместитель директора Департамента управления делами Правительства Российской Федерации.

Осенью 2021 года издание Regnum писало, что у Аваева есть совместный бизнес предположительно с дочерью заместителя главы Ростеха Николая Волобуева. Речь о компании «Карбоникс» из Калининграда, позиционирующей себя как производитель костезамещающих углеродных имплантатов.

По данным сервиса «СПАРК Интерфакс», Аваев владеет половиной ООО «Карбоникс» из Санкт-Петербурга и является генеральным директором и совладельцем ООО «РТК» («РТ-Карбон»).