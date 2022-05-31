В Свердловской области директора лицея хотят уволить из-за «ЛГБТ-танца» десятиклассников

В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг танца десятиклассников местного лицея. В рамках ежегодного школьного конкурса они выступили с номером, в котором некоторые усмотрели пропаганду гомосексуальных отношений. К танцу привлек внимание телеведущий Владимир Соловьев, после чего власти области решили уволить директора школы. Сама директор лицея заявила, что танец — это пародия, которая ничего не пропагандирует, и в ней нет ничего плохого. Чтобы защитить директора, к зданию лицея вышли возмущенные родители. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Директора лицея № 12 Любовь Кулеву нужно уволить, потому что школа плохо справилась со своей «воспитательной функцией», считает министр образования и молодежной политики Свердловской области Биктуганов. Он добавил, что организаторы конкурса не проверили, какой смысл ученики вложили в свое выступление.

«Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление. Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько это задача актуальна. Эта ситуация непонимание вызвала и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить», — передал слова министра департамент информационной политики региона.

По мнению свердловского министра образования, «резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен». Особо опасные «пчелки» Зажигательный тверкинг в исполнении школьниц, конечно, может вызывать вопросы. Например, почему пчелки... 17 апреля 18:11

ТАСС передает, что пока окончательного решения насчет увольнения директора нет.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга уточнила, что власти уже провели с руководством школы «профилактическую беседу», а для учеников организовали специальный классный час.

«Педагогический состав школы посетил внеплановый инструктаж», — передал ТАСС сообщение пресс-службы.

Между тем источник УРАЛLIVE из сотрудников лицея сообщил, что директора Кулеву уже уволили. По его словам, в лицей приезжал замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов и провел «жесткую» встречу с руководством школы.

«Принято кардинальное решение, такие вещи недопустимы», — так, по словам источника, заявили на встрече представители регионального министерства образования.

Кроме того, по информации источника, на время служебной проверки временно отстранены от должности завуч, курировавшая танцевальный конкурс, и классная руководительница 10 класса, ученики которого подготовили номер. Потрясли устои Очередной скандал из-за исполнения танца тверк разгорелся в субботу, на этот раз в Новороссийске. Три из пяти... 25 апреля 21:34

Сама директор лицея Кулева ранее говорила, что не видит ничего плохого в выступлении своих учеников.

«Мне сейчас со всех сторон звонят! <...> [Обвинения в пропаганде гомосексуальных отношений и ЛГБТ] ерунда это полная! Какие еще гомосексуальные отношения?<...> Я работаю всю жизнь в школе, у нас вообще таких разговоров в школе нет!», — прокомментировала Кулева.

Она подчеркнула, что танец «был пародией», и «никакой пропаганды геев там не было». Директор лицея уточнила, что учащиеся танцевали не на последний звонок, а в рамках ежегодного мероприятия «Танцевальная галактика», приуроченного к Международному дню танца.

«Какая глупость. Это был танцевальный марафон, ребята исполняли разные танцы. Там нормально все было, люди уже глупость начинают разводить. Нормальный танец, нормально ребята станцевали», — резюмировала она.

Администрация Екатеринбурга подтвердила, что танец был пародией. В администрации объяснили, что школьники просто «неудачно» выбрали объект для пародии.

«В связи с тем, что дети не имеют специальной хореографической подготовки, был поставлен танец-пародия. Детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению. Данный танец не предполагал пропаганды ЛГБТ. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым», — указала пресс-служба городской администрации.

Скандал вокруг танца лицеистов начался после репоста известного российского телеведущего Владимира Соловьева. Он опубликовал у себя в Telegram пост канала УРАЛLIVE (некоторые СМИ ошибочно приписали слова из публикации самому Соловьеву).

«Учащиеся лицея № 12 Екатеринбурга закрыли учебный год развратным ЛГБТ-танцем на глазах у всех лицеистов. После этого «танцоров» наградили за смелость. Это не школа в г. Содоме, это Екатеринбург», — говорится в публикации УРАЛLIVE, целиком написанном в подобном стиле.

Сам Соловьев также позже высказался в своем шоу «Соловьев Live» насчет танца.

«Это, наверное, воздух свободы по «Ельцин-центровски»? Но уж точно не воздух свободы по-уральски», — заявил Соловьев.

Он увидел в танцевальном номере школьников «тверк», раздевания и костюмы, словно взятые в аренду у извращенцев».

Ранее Соловьев называл уральскую столицу «центром мерзотной либероты».

Тем временем, на фоне новостей об увольнении директора, родители учеников начали собираться у лицея в ее защиту.

Они говорят, что Кулева давно руководит учебным заведением, все свое время вкладывает в развитие лицея, и ее высоко ценят как ученики, так и их семьи.

«Мы столкнулись с несправедливостью. <...> Почему-то выхватили один номер [из конкурса], который кому-то не понравился. И сейчас пытаются раздуть из этого ситуацию, будто в лицее какая-та бездуховность», — заявила мать одного из учеников.

Отец одной из учениц отметил, что танец «не очень хороший», «провокационный», но «надо разобраться» с тем, кто его поставил, а не с директором.

Сейчас защитники Кулевой собирают подписи, чтобы директора не трогали и оставили работать.

Как пишет Mash, Кулева работает по специальности уже 50 лет, является ветераном труда, отличником просвещения РСФСР. У нее есть много наград, в том числе почетный знак «За вклад в развитие екатеринбургского образования» и благодарности как от мэра Екатеринбурга, так и от губернатора Свердловской области.

Другие подобные скандалы

В России не первый раз происходит скандал из-за танцев учащихся образовательных учреждений, в котором критики усматривают пропаганду ЛГБТ. Самый громкий случился зимой 2018 года, когда курсанты Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева (УИГА) спародировали клип на песню Бенни Бенасси «Satisfaction». Они сняли свою версию в родном общежитии, станцевав в трусах, портупеях и форменных фуражках. Видео позже удалили с YouTube за «нарушение правил наготы и сексуального характера».

После того, как ролик курсантов попал в сеть, он вызвал бурные общественные обсуждения. Официальные лица выступили с резкой критикой произошедшего. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию для «максимально строгой» проверки с участием представителей Минтранса и Росавиации. Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что проверит причастности учащихся летного училища к подготовке «видеоролика с признаками эротики». «Это не для пап»: в Хабаровске объяснили «танец живота» перед первоклассниками Родителям учеников хабаровской школы понравилось выступление танцовщицы на День знаний, рассказала... 01 сентября 13:09

«Ко всем причастным к этому безнравственному эпизоду, как среди руководства ульяновского института, так и курсантов, будут приняты самые жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления», — заявила Росавиация по поводу «возмутительного» видео и «безобразного случая».

«Я думаю, эти люди [участники ролика] не найдут себе места в гражданской авиации, потому что такое прощать невозможно. Как можно над святым так смеяться! Я бы даже сравнил это с Pussy Riot, которые глумились в храме — а это храм науки, институт, который дает им путевку в жизнь», — возмущался ректор самого института Сергей Краснов.

Краснов уточнял, что больше всего его тронуло то, что студенты использовали форменные фуражки. По его словам, он лично пообщался с курсантами.

«Если бы они станцевали в трусах без форменной фуражки, которая честь и гордость гражданской авиации, это было бы одно. Я же с ребятами встречался и <...> сказал: Дорогие мои мужики! <...> Если бы вы сделали клип 20 раз подъем переворотом или вышли бы даже без нижнего белья и в снежок окунулись, но не показывая все свои прелести, я бы это расценил, как бодрость духа и порядочность вашего молодого организма», — пояснил Краснов.

Однако общество тогда выступило на стороне студентов. В стране начался стихийный флешмоб, студенты из других учебных заведений повторяли фривольный танец курсантов (тоже в полуобнаженном виде) и выкладывали свои видео в интернет.

В итоге за курсантов заступился сам губернатор области, заявивший, что не надо их отчислять и «ломать им жизнь», потому что это «точно не добавит патриотизма». Ульяновские студенты отделались выговором, а ректора училища прокуратура попросила привлечь «виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности».