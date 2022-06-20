Нужна только виза. Финляндия открывает границу для российских туристов

Финляндия не будет продлевать коронавирусные ограничения на въезд в страну с 30 июня, поэтому граница для туризма с Россией будет открыта, следует из заявления финского МВД. Министерство уточнило, что консульские учреждения Финляндии оформляют визы в страну в обычном порядке. Ранее многие страны Европы, а также Турция, Таиланд и Грузия отменили ограничения для туристов, введенные из-за пандемии. Какие страны открыли свои границы и отменили обязательные ПЦР-тесты — в материале «Газеты.Ru».

Финляндия с 30 июня отменяет COVID-ограничения на въезд для туристов из других государств, включая Россию, заявило министерство внутренних дел республики.

«Путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы», — говорится на сайте ведомства. Раньше били за Ленина, теперь за Украину. Как сейчас россияне чувствуют себя за границей После начала спецоперации на Украине в СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения... 19 июня 16:37

Попасть в Финляндию можно так же, как и до пандемии. При этом «туристы, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, по-прежнему будут обязаны иметь при себе проездные документы, то есть паспорт и при необходимости визу», уточнило министерство.

МВД Финляндии ожидает, что снятие ограничений «приведет к увеличению числа туристов из других стран, в первую очередь из России». Там сообщили, что консульские учреждения Финляндии сейчас оформляют визы в страну в обычном порядке.

Пограничная служба Финляндии «совместно с национальными и международными партнерами продолжит следить за событиями, связанными с безопасностью границ», отметило министерство.

Границы Финляндии для туристов из России были закрыты в связи с пандемией коронавируса. Ограничения регулярно продлевались в течение более чем двух лет.

Попасть в Финляндию сейчас можно только на автомобиле или автобусе. В конце февраля 2021 года между странами возобновилось авиасообщение, однако через год Россия запретила полеты в эту страну, а также в 36 государств. Это стало ответом российских властей на решение Евросоюза закрыть небо для российских самолетов.

Железнодорожные пассажирские перевозки в настоящее время также приостановлены.

Кто еще открыл границы для туризма

11 июня Германия отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки. «Хочешь в Париж — приедешь в Петербург»: отельер — о том, что ждет туризм В этом году импортозамещение придет в люксовые российские гостиницы – вместо иностранных... 30 мая 20:10

Для въезда в ФРГ туристам больше не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, а подать заявление на визу и записаться на собеседование можно через сервисно-визовый центр компании VisaMetric.

На данный момент прямых рейсов из России в Германию нет. Добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Стоимость перелета с вылетом в июле стартует от 60 тыс. рублей с человека в одну сторону.

Европейские страны одна за другой снимают введенные из-за коронавируса ограничения. Франция, Италия, Бельгия отменили все требования для въезжающих туристов, Испанию можно посетить с отрицательным результатом ПЦР.

Кипр отменил все коронавирусные ограничения с 1 июня. Путешественникам не придется показывать справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Визовый центр Испании отменил ограничения на подачу документов, которые действовали во время пандемии. Теперь для подачи заявления на визу россиянам не нужно иметь годовой шенген или другие основания.

Как сообщают «Известия», записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Италии практически невозможно. При попытке зарегистрироваться в системе появляется сообщение «Нет свободных мест». Проблему подтвердили и туроператоры. Очередь на подачу документов на визу во Францию держится до конца августа, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

При этом россияне могут оформить однократные визы в Грецию, Венгрию, Словению.

Между тем ряд стран настаивает на приостановке выдачи виз россиянам в рамках введения санкций. Так, 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Он предложил выдавать визы только желающим покинуть Россию.

Куда виза не нужна

Власти Грузии с 15 июня сняли все ограничения на въезд для иностранных туристов.

«Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации против COVID-19, или отрицательного ПЦР-теста», – заявило правительство Грузии. Россия выходит из Всемирной туристской организации. Что это значит Правительство России объявило о выходе страны из Всемирной туристской организации. Генассамблея... 11 июня 10:07

Таким образом, чтобы попасть в страну, россиянам понадобится только загранпаспорт. Однако попасть в Грузию самолетом возможно только с пересадкой через третьи страны. Россия еще не сняла запрет на рейсы в эту страну. Кроме того, сухопутная граница между Россией и Грузией открыта.

Для поездки в Турцию с 1 июня не нужно предъявлять справки об отсутствии COVID-19.

«Не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда», — сообщили в ведомстве.

Таиланд также с 1 июня отменил требование об обязательном карантине по коронавирусу для туристов из любых стран. Ранее для иностранных туристов действовали карантинные ограничения сроком до двух недель. Для россиян, вакцинированных «Спутником V», карантин был не нужен, однако нужно было предоплатить два теста на COVID-19, а также предъявить бронь в отеле и страховку.