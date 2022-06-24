«Выхожу – тут уже все полыхает». Что известно о крушении военного Ил-76 под Рязанью

Пожар сразу после взлета
Сообщение о падении самолета в Рязанской области поступило в 03:18 по московскому времени, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — рассказали РИА «Новости» в Минобороны России.
Telegram-каналы опубликовали видео крушения самолета. На кадрах видно, что судно загорелось еще в воздухе. Согласно данным Telegram-канала Baza, возгорание произошло в четвертом двигателе, это и стало причиной падения. Источник ТАСС рассказал, что система пожаротушения не сработала.
«В настоящее время установлено, что причиной падения самолета стал пожар двигателя. Разбирательство в обстоятельствах произошедшего будет продолжено», — сообщил источник агентства в эктренных службах.
Как сообщает Baza, военный борт летел из Белгорода в Оренбург и садился в Рязани на аэродроме Дягилев, чтобы дозаправиться. Самолет вновь взлетел в 3:05.
«Уже меньше чем через минуту после взлета диспетчер аэродрома увидел вспышку в районе четвертого двигателя и попытался связаться с экипажем. Командиры воздушного судна (их было двое, так называемый, «сдвоенный» экипаж) Гусаров и Петрушин не отвечали. При попытке зайти на посадку ИЛ-76 столкнулся с землей», — говорится в сообщении издания.
Telegram-канал Shot опубликовал фотографии с места крушения самолета. Воздушное судно от столкновения с землей развалилось на несколько частей, среди обломков лежат оторвавшиеся колеса шасси, а фюзеляж объят огнем.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, территорию оцепили, спасатели проливают обломки.
Четверо погибших
Согласно данным Telegram-канала 112, один из командиров воздушного судна – Петрушин – не выжил.
Всего на борту самолета находились девять человек. На сайте правительства Рязанской области сообщили, что четверо членов экипажа ИЛ-76 погибли, медики оказывают помощь пяти пострадавшим.
«По предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе Рязани погибли четыре человекa. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное», — говорится в сообщении.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков уточнил в своем Telegram-канале, что состояние всех пострадавших стабильное, но тяжелое. А источник ТАСС рассказал, что один из выживших находится в реанимации.
«Все службы области сработали оперативно, что позволило спасти выживших. В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолета», — написал Малков.
Он также поблагодарил экипаж самолета — «пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, самолет удалось приземлить в поле» и избежать жертв на земле.
Telegram-канал Mash сообщил, что личность одного из погибших до сих пор не установлена: он поступил в больницу «с политравмой», врачи зафиксировали смерть в 5:50 утра.
Представитель горбольницы скорой помощи в Рязани рассказала РИА «Новости», что один пострадавший доставлен в больницу города, остальные — в областную клиническую больницу.
Свидетельства очевидцев
Источник ТАСС рассказал, что самолет упал в поле в непосредственной близости от частных жилых домов, в лугах поймы реки Плетенка возле Михайловского шоссе.
Местный дачник, ставший очевидцем крушения воздушного судна, рассказал РИА «Новости», что при падении Ил-76 задел линию электропередачи, после чего в его поселке отключилось электричество.
«Гул пошел неестественный. Я супруге говорю: «Наверное, самолет упал». Выхожу – тут уже все полыхает. Это было в начале четвертого», — рассказал он.
Отсутствие света подтвердили ТАСС в администрации Рязани, уточнив, что обесточены несколько улиц города.
«Произошло отключение света на двух улицах — Библиотечная и Ситниковская. Жилые дома остались без света», — сказал собеседник агентства.
Другой очевидец, бывший летчик, рассказал «Известиям», что пилоты Ил-76 пытались увести воздушное судно от жилых домов.
«Заход на посадку намного дальше. Здесь он просто падал. На куски развалился», — добавил мужчина.
Согласно открытым данным, Ил-76 — советский средний турбореактивный транспортный самолет военной и гражданской авиации, один из основных транспортных самолетов Военно-воздушных сил СССР. В разное время Ил-76 эксплуатировали военно-воздушные силы и десятки транспортных авиакомпаний более чем 40 стран, а также Организация Объединенных Наций. Но крупнейшим эксплуатантом самолетов этого типа стало Минобороны РФ. Ил-76 — основной самолет военно-транспортной авиации ВКС России.