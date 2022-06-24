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Под Рязанью загорелся в воздухе и упал военный Ил-76

Четыре человека погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью, передает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Рязанской области. Пять человек получили ранения и были госпитализированы.
 
В Минобороны в свою очередь заявили о «жесткой посадке Ил-76 в  ходе учебно-тренировочного полета без груза».
 
«Из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — говорится в сообщении ведомства.
 
В Telegram-каналах появились кадры, на которых самолет горит в воздухе, приближаясь к земле. По информации издания Baza, предварительной причиной крушения называется пожар в четвертом двигателе после взлета.

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