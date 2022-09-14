«В состоянии душевного волнения». Суд не нашел дискредитации армии в антивоенном посте Асмус

Суд в Москве прекратил административное дело о дискредитации армии России против актрисы Кристины Асмус. Состава преступления не было, зато были зафиксированы «многочисленные нарушения со стороны органов дознания» — так звучит судебный вердикт. Какой конкретно пост привлек внимание правоохранителей, по-прежнему не сообщается. По словам адвоката Асмус, он уже давно удален. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тверской суд Москвы прекратил производство по административному делу о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) в отношении актрисы Кристины Асмус. Военная операция РФ на Украине. День 203-й В ЛНР заявили, что линия фронта «подошла очень близко» к границам республики и назвали ситуацию... 14 сентября 16:01

Протокол составили из-за того, что Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции». Адвокат Владимир Ляховский настаивал на отсутствии состава правонарушения, так как административная ответственность за дискредитацию действий вооруженных сил ввели в марте, а пост был опубликован до этого — в феврале. Суд в итоге согласился со стороной защиты. Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления и многочисленными нарушениями со стороны органов дознания.

«Производство по делу в отношении Асмус прекратить», — огласил вердикт судья Денис Иванов (цитата по ТАСС).

Как уточнил в беседе с журналистами Ляховский, расследование по административному делу так и не было произведено, а актрису не уведомили о нем «должным образом». Кроме того, публикация в соцсети, из-за которой к ней возникли претензии, была сделана «в состоянии сильнейшего душевного волнения».

«Этой публикации на сегодняшний день не существует, доказать ее существование не представляется возможным», — подчеркнул адвокат.

И предыдущее, и сегодняшнее заседания Асмус пропустила. «Я написал ей сообщение, она на съемках сейчас. Думаю, она обрадовалась этому решению», — добавил Ляховский.

За что

В открытых источниках нет информации о том, о каком конкретно посте Асмус идет речь. СМИ предполагали, что дело завели после публикации актрисы от 24 февраля 2022 года с черным прямоугольником и антивоенной подписью. В настоящий момент поста от 24 февраля на странице актрисы нет. Офис Зеленского представил свои пожелания по гарантиям безопасности для Украины Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали... 13 сентября 17:52

О возбуждении административного дела против Асмус стало известно 31 августа. В карточке из базы данных суда указано, что производство началось 25 августа. Артистке грозил денежный штраф в размере до 50 тыс. руб.

После того, как дело возбудили, актриса процитировала в соцсетях главного героя баблабановского «Брата» Данилу Багрова. «В чем сила?», — спросила Асмус.

Поклонники актрисы поддержали звезду «Интернов» и оставили свои варианты ответов на знаменитый вопрос Багрова.

«В правде, конечно, в порядочности, в совести», «В правде! Только вот правда у каждого своя», «В сердце! Держитесь, Кристина! И пусть победит справедливость и любовь!», — писали подписчики в комментариях.

Другие громкие дела

В мае административный протокол о дискредитации российской армии был составлен в отношении лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука после концерта в Уфе. В Советском суде города заявили, что музыкант во время выступления задавал публике вопросы, которые могли бы заставить фанатов «усомниться в целях спецоперации на Украине». Шевчуку выписали штраф в размере 50 тыс. рублей. В Кремле заявили, что об отводе российских войск от Запорожской АЭС «не идет речи» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимиру Путину доложили... 12 сентября 15:53

Юристы музыканта подали апелляцию в Верховный суд Башкирии, она будет рассмотрена 3 октября. В пацифистской речи музыканта отсутствуют признаки дискредитации Вооруженных сил, что подтверждается двумя экспертизами, настаивают адвокаты. Суд в то же время признал результаты лингвистической экспертизы «лишь мнениями отдельных специалистов».

23 августа Никулинский районный суд Москвы оштрафовал запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации. Дело завели после публикации в «Живом журнале» от 18 апреля, где Кураев рассуждал о гражданской войне в России в 1918-1923 годах. Сейчас пост удален.

На прошлой неделе Тверской суд Москвы оштрафовал заслуженную артистку России Татьяну Рудину на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Дело было возбуждено из-за поста Рудиной в соцсетях, но не уточнялось, какого конкретно. Публикация актрисы была направлена «на негативное отношение к проводимой специальной военной операции», говорилось в постановлении судьи.

Накануне Тверской суд также принял к производству административные протоколы по статье 20.3.3 КоАП драматурга Михаила Дурненкова и главного редактора журнала «Театр» Марины Давыдовой. Согласно данным из их соцсетей, они выступили против спецоперации на Украине и покинули Россию.