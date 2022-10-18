Под завалами дома в Ейске обнаружены погибшие

Сотрудники МЧС России работают на месте падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске, 17 октября 2022 года

По последним данным в Ейске после крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 погибли 13 человек, в том числе трое детей. По данным МЧС, ранения и травмы получили 19 человек, спасти удалось 68 жильцов разрушенного дома. Власти обещают выплатить за каждого погибшего по 1 млн рублей и купить квартиры, если дом не будет восстановлен. Губернатор Краснодарского края также потребовал создать такие условия жителям дома, чтобы «они могли собраться на работу и пойти с хорошим настроением».

Последние сведения о жертвах

Пресс-служба МЧС РФ сообщает, что количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске выросло до 13 человек.

Очевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске, 17 октября 2022 года Пожар в жилом доме после падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске, 17 октября 2022 года Пожар на Коммунистической улице в Ейске, где упал военный самолет Су-34, 17 октября 2022 года Пожар на Коммунистической улице в Ейске, где упал военный самолет Су-34, 17 октября 2022 года Пожар на Коммунистической улице в Ейске, где упал военный самолет Су-34, 17 октября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС»,

— заявил ТАСС представитель ведомства.

Издание Baza со ссылкой на МЧС сообщает, что среди раненых – трое детей и две беременные женщины. От пожара и последствий обрушения удалось спасти 68 человек, более 360 — эвакуировали.

Часть раненых доставили в краснодарскую больницу.

Версия властей

В Минобороны РФ заявили, что причиной крушения Су-34 стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, в результате начался пожар с первого по девятый этаж.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, находясь на месте происшествия, что вспышка огня в момент столкновения самолета с домом не была взрывом «как таковым» — это вспыхнули не боеприпасы, а авиационный керосин из топливных баков бомбардировщика.

«Самолет при падении ударился о дом, разрушился, тем самым при разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление», — сказал чиновник.

Экипаж Су-34 катапультировался, одного из летчиков обнаружили неподалеку от места падения самолета.

Меры поддержки

На место катастрофы также прибыли глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он потребовал оказать пострадавшим поддержку и помощь.

«Я уверен, что многие из них завтра снова пойдут на работу.

Мы должны создать для них такие условия, чтобы они могли завтра утром, понятно, не как в обычном домашнем режиме, но, по крайней мере, в этих условиях, чтобы они могли собраться на работу и пойти с хорошим настроением»,

— заявил Кондратьев главе Ейского района Роману Бублику. Бублик в свою очередь заявил в своем Telegram-канале, что жителям окажут всю необходимую поддержку.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что родственник жертв трагедии получат за счет региональной казны компенсацию — по 1 миллиону рублей за каждого погибшего.

«400 тыс. рублей — для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тыс. рублей — на каждого члена семьи за потерю имущества, — добавила чиновница.

Глава Ейского района Бублик рассказал также, что для жильцов разрушенной многоэтажки созданы пункты временного размещения – в гостинице, Доме офицеров и Доме культуры.

«В Доме офицеров все готово: на втором этаже здания подготовлены места для отдыха, столы и стулья, чтобы перекусить и попить чаю», — сообщил он в Telegram-канале. В ПВР эвакуированы 23 человека (в том числе шестеро детей). Еще 501 человек (в том числе 62 ребенка) разместились у родственников и друзей.

Жителям разрушенного дома в Ейске купят новые квартиры, если здание не восстановят, заявил также губернатор Кондратьев.

«Дальше будем исходить из того, будет ли дом восстановлен — либо мы будем покупать квартиры, размещать их в новых квартирах»,

— передает слова главы Кубани РИА «Новости».

Глава регионального главка МЧС сообщил агентству, что аварийно-восстановительные работы в доме планируется завершить в течение суток, а угрозы обрушения строения нет.