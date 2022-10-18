Под завалами дома в Ейске обнаружены погибшие

Последние сведения о жертвах
Пресс-служба МЧС РФ сообщает, что количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске выросло до 13 человек.
«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС»,
— заявил ТАСС представитель ведомства.
Издание Baza со ссылкой на МЧС сообщает, что среди раненых – трое детей и две беременные женщины. От пожара и последствий обрушения удалось спасти 68 человек, более 360 — эвакуировали.
Часть раненых доставили в краснодарскую больницу.
Версия властей
В Минобороны РФ заявили, что причиной крушения Су-34 стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, в результате начался пожар с первого по девятый этаж.
Глава МЧС Александр Куренков сообщил, находясь на месте происшествия, что вспышка огня в момент столкновения самолета с домом не была взрывом «как таковым» — это вспыхнули не боеприпасы, а авиационный керосин из топливных баков бомбардировщика.
«Самолет при падении ударился о дом, разрушился, тем самым при разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление», — сказал чиновник.
Экипаж Су-34 катапультировался, одного из летчиков обнаружили неподалеку от места падения самолета.
Меры поддержки
На место катастрофы также прибыли глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он потребовал оказать пострадавшим поддержку и помощь.
«Я уверен, что многие из них завтра снова пойдут на работу.
Мы должны создать для них такие условия, чтобы они могли завтра утром, понятно, не как в обычном домашнем режиме, но, по крайней мере, в этих условиях, чтобы они могли собраться на работу и пойти с хорошим настроением»,
— заявил Кондратьев главе Ейского района Роману Бублику. Бублик в свою очередь заявил в своем Telegram-канале, что жителям окажут всю необходимую поддержку.
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что родственник жертв трагедии получат за счет региональной казны компенсацию — по 1 миллиону рублей за каждого погибшего.
«400 тыс. рублей — для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тыс. рублей — на каждого члена семьи за потерю имущества, — добавила чиновница.
Глава Ейского района Бублик рассказал также, что для жильцов разрушенной многоэтажки созданы пункты временного размещения – в гостинице, Доме офицеров и Доме культуры.
«В Доме офицеров все готово: на втором этаже здания подготовлены места для отдыха, столы и стулья, чтобы перекусить и попить чаю», — сообщил он в Telegram-канале. В ПВР эвакуированы 23 человека (в том числе шестеро детей). Еще 501 человек (в том числе 62 ребенка) разместились у родственников и друзей.
Жителям разрушенного дома в Ейске купят новые квартиры, если здание не восстановят, заявил также губернатор Кондратьев.
«Дальше будем исходить из того, будет ли дом восстановлен — либо мы будем покупать квартиры, размещать их в новых квартирах»,
— передает слова главы Кубани РИА «Новости».
Глава регионального главка МЧС сообщил агентству, что аварийно-восстановительные работы в доме планируется завершить в течение суток, а угрозы обрушения строения нет.