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Общество

146 погибших и 150 раненых: как в Сеуле отметили Хэллоуин

Почти 150 человек погибли во время празднования Хеллоуина в центре Сеула

Около 100 тыс. жителей Сеула собрались в центре столицы, чтобы отметить Хэллоуин. Из-за давки погибли почти 150 человек, столько же раненых. Медики считают, что количество жертв увеличится из-за тяжелого состояния пострадавших. Несмотря на трагедию и призывы властей разойтись по домам, некоторые продолжили веселиться. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Сеуле во время празднования Хэллоуина погибли 146 человек, пострадали 150, сообщает телеканал YTN со ссылкой на спасателей. Они попали в давку на узкой прогулочной улице в районе Итхэвон в центре столицы Южной Кореи.

Представитель пожарного управления Чхве Чхон Сик отметил, что количество жертв может увеличиться, так как десятки раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным Guardian, экстренные службы все еще пытаются определить точное количество пострадавших.

Большинство тел отправили в больницы, но были и те, кого доставили в ближайший спортзал, чтобы опознать, пишет Sky News со ссылкой на представителя пожарной службы.

Медики отмечали, что большинству погибших было около 20 лет, среди жертв есть иностранцы. Основная часть пострадавших – молодые девушки, в больницу также была доставлена 10-летняя девочка.

Изначально сообщалось о том, что 50 людям стало трудно дышать. Они якобы перенесли остановку сердца. Всего, как сообщали местные СМИ, в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которым стало плохо в толпе.

Что произошло

Давка началась в районе 22:20 по местному времени (16:20 мск). Есть несколько версий обстоятельств трагедии. По одной из них – людей раздавила толпа, которая ринулась к бару, где якобы был известный поп-исполнитель. Это произошло в узком переулке возле отеля Hamilton, где проводятся вечеринки. Агентство Yonhap со ссылкой на заявление сеульских властей отмечало, что возле этой гостиницы была ярмарка по случаю Хеллоуина, где и собралась толпа.

По версии очевидца, на которого ссылается телеканал KBS, давка возникла из-за неадекватного поведения людей, которым якобы в одном из клубов раздавали конфеты с наркотиками.

В полиции заявляли, что всего в мероприятии должны были принять участие до 100 тыс. человек. На место происшествия прибыли более 400 спасателей и 140 автомобилей экстренных служб, включая весь доступный персонал в Сеуле, пишет Guardian.

На видеозаписях и фото с места трагедии видно, как медики выстраивают очереди из носилок с погибшими. На фоне многочисленных полицейских и спасателей видны ряды машин скорой помощи. Оказывать экстренную помощь помогали и прохожие – они проводили сердечно-легочную реанимацию людям, лежащим на улицах.

На одной из записей очевидцев видно, как люди в толпе настолько придавили друг друга, что спасатели не могут их вытащить.

Реакция

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал медиков оказать всю необходимую помощь пострадавшим, обеспечить в близлежащих больницах места для раненых. Он также созвал экстренное заседание. Мэр Сеула О Се Хун прервал поездку в Европу, вернувшись в столицу.

Около трех часов ночи в воскресенье (21:00 субботы мск) городское правительство разослало местным жителям экстренные сообщения с призывом покинуть район Итхэвон и разойтись по домам.

Но местные жители не спешили прекращать веселье. Несмотря на происходящее люди продолжали отмечать Хэллоуин, фотографируясь на фоне машин скорой помощи, оставаясь в переулке, где произошла давка, сообщает телеканал JTBC со ссылкой на анонимный источник. Кадры с танцующими также публикуют в соцсетях.

Хэллоуин — кельтский праздник, который в Южной Корее не является официальным, но в Сеуле гуляния проходят несколько дней. С каждым годом в праздновании участвует все больше корейцев. В парках появляются тематические выставки, специальные фотозоны, а в кафе и ресторанах проходят костюмированные вечеринки.

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