«Нельзя взять и вытащить одну ножку из-под стула». Почему ИА Regnum приостановило работу

Собственник Regnum решил сменить руководство компании, после чего информационное агентство прекратило свое вещание из-за невозможности «работать в прежнем формате» — об этом заявил главный редактор Модест Колеров. Он также сообщил, что о смене гендиректора его заранее не предупредили и никаких объяснений не предоставили. Новым главой ООО «Регнум» стал «человек с РЕН ТВ», рассказал Колеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Информационное агентство Regnum приостановило вещание, объяснив это внезапной сменой руководства. «Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате», — говорится в заявлении главного редактора Модеста Колерова, опубликованном на главной странице сайта и в соцсетях. «Навязать демократию – значит сломать страну» Главным мотивом устранения режима полковника Муаммара Каддафи называют усталость. Он правил страной... 02 ноября 10:58

Медиаменеджер добавил, что работу агентства в июле 2022 года «в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин».

ИА Regnum не будет работать «вплоть до прояснения ситуации».

Новый гендиректор

В беседе с «Газетой.Ru» Колеров рассказал, что не получал никаких объяснений о решении сменить руководство от собственника управляющей компании агентства.

«Собственник поменял гендиректора. Я ничего не знаю о новом руководителе, я даже не знаю, как его зовут. Понятия не имею, почему такое решение. Никакого объяснения нет», — отметил он.

Главред сообщил ТАСС, что собственник управляющей компании вывел из совета директоров прежнего гендиректора агентства Юлию Крижанскую. «На ее место ввели человека, чью фамилию я даже выучить не могу, не знаю, честно. Никто ничего не объяснил до сих пор, мне — главному редактору — ничего не сказали. Но нельзя просто взять и вытащить одну ножку из-под стула. Мы остановили вещание, чтобы это видели все», — уточнил Колеров.

По его словам, что будет дальше с редакционным коллективом — неизвестно, от нового руководства должна поступить какая-то информация.

«Сейчас сказал сотрудникам — пока интерфейс не работает, сидите, отдыхайте. Это редкий момент, пользуйтесь. Конечно, люди переживают, для большинства это вся жизнь. Есть люди, которые работают тут 23 года, это огромная редкость», — отметил Колеров.

Зарплаты сотрудникам будут выплачены до 10 ноября, пообещал главред. А дальше «уже новый гендиректор должен что-то людям сказать».

Чуть позже в интервью RTVI он уточнил, что новым гендиром стал «человек с РЕН ТВ».

Что сказали главреду

По словам Колерова, напрямую владелец с ним не связывался, а лишь передал приглашение на встречу через секретаря. Переговоры должны состояться 3 ноября, но медиаменеджер счел такое поведение руководства «невежливым» и «непрофессиональным» и решил их проигнорировать. «Я уже взрослый мальчик», — подчеркнул он.

Колеров добавил, что сейчас находится не в Москве и вернется только 4 ноября, в тот же день будет на рабочем месте. «Если он [новый гендир] хочет — пусть приходит на место работы. По вызову я ездить не буду. Я буду внимательно анализировать, как новая власть будет вести себя со мной, потому что если она так ведет себя со мной, то как она будет вести себя с сотрудниками?» — подытожил он.

О ИА Regnum

Агентство Regnum было основано 22 июля 2002 года. Колеров был одним из сооснователей агентства наряду с Борисом Соркиным, последний покинул ИА в 2014 году после смены владельца. Антон Красовский появился в эфире RT после призыва сжигать украинских детей Телеведущий Антон Красовский, который призывал сжигать и топить украинских детей, снова появился в эфире... 02 ноября 22:53

Практически сразу после начала российской спецоперации на Украине Евросоюз включил Колерова в санкционный список. Сам он тогда заявил, что ему «очень приятно находиться в списке с олигархами, генералами», никаких счетов и собственности за границей у него нет, он будет «и дальше ездить по России и в любимую Южную Осетию».