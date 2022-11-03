Сумка с конечностями и кусок асфальта. В Москве и Петербурге нашли два расчлененных тела

Возле жилого многоквартирного дома в московском районе Хорошево-Мневники 3 ноября были обнаружены фрагменты тела женщины 50-55 лет. По подозрению в убийстве задержан ее 89-летний супруг. По предварительной информации, мужчина разрубил тело жены на куски и потом решил выбросить их из собственного окна. В момент задержания он отрицал вину и вел себя неадекватно. Еще одна история с расчленением накануне произошла в Петербурге — в Колпинском районе обнаружили человеческие фрагменты: текстильную сумку с отрубленными конечностями выловили из реки Ижора сотрудники коммунальных служб. Подробнее о загадочных преступлениях — в материале «Газеты.Ru».

Отрезанную голову, две руки и ноги обнаружили 3 ноября под своими окнами жители дома на улице Маршала Тухачевского в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«3 ноября 2022 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Маршала Тухачевского, обнаружены различные части тела неустановленной женщины с признаками отчленения, то есть насильственной смерти», — сообщается в Telegram-канале столичного управления СК России.

На месте обнаружения фрагментов тела работают следователи и криминалисты.

По данным Telegram-канала Shot, обнаруженные останки принадлежат женщине, которой было от 50 до 55 лет.

Следователи сообщили о личности подозреваемого в убийстве — это супруг потерпевшей, мужчина 1933 года рождения. Отмечается, что часть останков была также обнаружена и в квартире, где проживали муж и жена.

Предварительно, мужчина попытался избавиться от частей тела, просто выбросив их из окна. Прямо возле подъезда нашли нож, ножовку, ножницы и разделочную доску.

Как сообщает Mash, подозреваемого зовут Петр Войхановский. 89-летний пенсионер не признается в содеянном и проявляет признаки невменяемости. «Супругу убил? Вы что, с ума сошли что ли?» — удивляется он в ответ на вопрос о том, зачем он совершил преступление.

Войхановского отвезли в следственный отдел. Прокуратура контролирует ход расследования.

Труп в Ижоре

В северной столице накануне тоже нашли расчлененный труп. Спортивную сумку с частями человеческого тела вытащили из петербургской речки Ижора. Пугающую находку обнаружили работники коммунальных служб во время уборки акватории в Колпинском районе города. Расчленял трупы в ванной и делал из них холодец. Как людоед терроризировал Петербург Сегодня Московский район Санкт-Петербурга считается одним из наиболее элитных в городе. Но... 15 апреля 17:42

«2 ноября в Колпинском районе во время уборки акватории реки Ижоры в зарослях водной растительности работниками коммунальных служб была обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела неустановленного человека», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как пишет «Фонтанка», тканевую черную сумку с останками выловили работники ГУП «Экострой». Помимо отрубленных частей конечностей, в ней лежал кусок асфальта.

По предварительным данным, фрагменты тела находились в воде от девяти до 13 суток.

Дело Соколова

Ранее в Петербурге широкую огласку получило дело профессора СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего свою студентку Анастасию Ещенко. Девушка была убита 7 ноября выстрелами в голову из обреза. Не только Чикатило: как показывали реальных маньяков в кино и сериалах Мультимедийный сервис Okko представил первый эпизод сериала Сарика Андреасяна «Чикатило» о... 18 марта 21:17

После убийства подозреваемый, состоявший с жертвой в романтических отношениях, спрятал ее труп в своей квартире на набережной Мойки, а 9 ноября, напившись, расчленил тело и решил выбросить фрагменты в реку. Именно тогда он был задержан с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские кисти.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала 63-летнего историка вменяемым. Согласно заключению экспертов исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, экс-доцент СПбГУ находился в здравом уме, когда душил Ещенко и стрелял в нее. Экспертиза также не выявила у Соколова аффективных расстройств — таких, как депрессия, а также биполярное и маниакальное расстройство.

Соколова приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, в сентябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд отказался смягчить приговор.

Также широкий резонанс в СМИ получило дело 40-летней петербурженки Анастасии Алферовой, которая до смерти избила соседа по коммунальной квартире, расчленила его тело и, расфасовав по мешкам, вывезла на Канонерский остров, а в итоге получила оправдательный приговор. Октябрьский районный суд города решил, что женщина действовала с целью самообороны, и переквалифицировал обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») на статью 108 УК РФ («Превышение пределов необходимой самообороны»). Поскольку последний год обвиняемая провела в СИЗО, где счет идет день за полтора, ее освободили прямо в зала суда.