Некоглай спародировал ролик с военным. Мизулина назвала тиктокера «выродком» и обратится в МВД

Блогер Некоглай выложил ремейк ставшего популярным видеоролика, на котором российский солдат дважды успешно откинул от себя гранаты, сброшенные с квадрокоптера. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала пожаловаться на блогера-«выродка» в МВД и Генпрокуратуру, а депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов опубликовал в своем Telegram обращение к генпрокурору с просьбой проверить «издевательство над солдатом армии России».

Ремейк от Некоглая

Видеоролик, на котором украинский беспилотник дважды сбрасывает гранаты на спрятавшегося в окопе российского военного, накануне опубликовали многие отечественные СМИ. На кадрах видно, что солдат остался невредимым, так как оба раза быстро отбросил снаряды. Затем он встал и убежал по траншее прочь. «Мы спали на улице и думали, что сможем добиться всего» Протесты в иорданской столице Аммане вспыхнули 14 января 2011 года — в тот же день... 07 ноября 10:51

Согласно информации The Sun, видео было снято еще весной в Донбассе, а российский военнослужащий выжил.

Блогер Некоглай записал и выложил ремейк популярного видеоролика. Дома, лежа на ковре, он отбросил «гранату», а затем кувырнулся через голову назад. На голове у него были красные рога, которые он часто использует при записи видеороликов. В качестве саундтрека Некоглай использовал кавер песни Boney M Rasputin.

«Глумление над подвигом»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что считает видеоролик Некоглая «глумлением над подвигом солдата».

«Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих», — написала чиновница.

Согласно ее информации, позже блогер «трусливо удалил видео», «но интернет помнит все».

Мизулина заявила, что вверенная ей организация обратится в Генпрокуратуру и МВД, так как считает, что «действия блогера Некоглая» были «направлены на дискредитацию использования ВС РФ». Менеджер Некоглая заявил, что тиктокер не пытался унизить военных своей пародией Менеджер блогера Некоглая (настоящее имя Николай Лебедев) Никита Артемчук заявил «Газете.Ru», что блогер не... 08 ноября 13:29

Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов также решил пожаловаться на видео Некоглая. В своем Telegram-канале он опубликовал письмо на имя генпрокурора России Игоря Краснова. По мнению свердловского парламентария, Некоглай, настоящее имя которого Николай Лебедев, «издевается над солдатом армии России».

«Прошу провести проверку <…> на предмет нарушения законодательства РФ», — заключил Свалов.

«Настолько нечем заняться?»

Некоглай в ответ на жалобу Мизулиной записал и выложил видеообращение, в котором прибавил к возрасту чиновницы семь лет, возмутившись, что «за свои 45 лет жизни» она «так и не выучила английский язык» «даже на самом базовом уровне». Блогер мог иметь в виду текст песни, под которую он повторил трюк российского солдата. Дословно прозвучавшие слова переводятся как: «Давным-давно жил в России один человек. Он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь».

Затем Некоглай выложил еще одно видеообращение, в котором заявил, что «точно не хотел <…> глумиться и смеяться над этой ситуацией».

«Я вообще не понимаю, с чего такая реакция <…> Это просто бред. Посмотрите этот ролик, послушайте музыку на фоне, внимательно ее послушайте. А мои рога – это мой атрибут как блогера. Я в них снимаюсь в клипах, даю интервью. Это мой образ. Я со всем уважением отношусь к солдатам и их подвигам», — подчеркнул Некоглай.

В еще одном видеообращении, выложенном в Telegram, тиктокер возмутился тем, что Мизулина назвала его «выродком». По его мнению, «тем самым» чиновница «нарушила административный кодекс Российской Федерации».

При этом блогер пообещал «не писать на нее заявление» и «поступить мудро».

«Меня просто забавляет сам факт, что вам, Екатерина, действительно настолько нечем заняться, что вы просматриваете ролики тикток блогеров и ищете там что-то, подаете запросы в МВД и Генпрокуратуру. По-вашему, там людям нечем заняться? Это самое важное дело, которым они должны сейчас заняться?» — возмутился он.

Некоглай отметил, что лишь выражает «свое недопонимание действий главы лиги безопасного интернета». По его мнению, Мизулина «занимается слегка не теми делами».

«Также я не упомянул про клевету с ее стороны. Клевета заключается в том, что я трусливо удалил свой ролик. Когда ролик до сих пор доступен для просмотра в моем тик ток профиле», — написал Некоглай под видеообращением.