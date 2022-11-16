«С вечера не выходила на связь». Что известно об исчезновении замгубернатора Херсонской области

Днем 16 ноября бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев сообщил, что его жена Екатерина со вчерашнего дня перестала выходить на связь. Губарева — заместитель главы Херсонской области, последний раз ее видели в здании правительства региона, которое сейчас находится в Геническе. Позже СМИ сообщили, что чиновницу задержали по делу об экономическом преступлении. МВД региона не смогло официально подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как пропала замгубернатора

Бывший предприниматель и политик Павел Губарев днем в среду сообщил о пропаже своей жены.

«Вчера около 16.30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели – здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться до Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», — написал он в Telegram.

39-летняя Екатерина Губарева с июня 2022 года занимает должность заместителя Военно-гражданской администрации Херсонской области по цифровизации и социальной политике, врио губернатора Владимир Сальдо — ее непосредственный руководитель. На протяжении нескольких месяцев в 2014 году она занимала пост министра иностранных дел Донецкой народной республики, затем была заместителем главы МИД ДНР.

После сообщения Павла Губарева о судьбе его жены несколько часов не было ничего известно. Однако позже RT со ссылкой на источник сообщил, что чиновницу задержали по делу об экономическом преступлении. При этом ее правовой статус не уточнялся. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

Спустя несколько минут эту версию подтвердило ТАСС, ссылаясь на источник в МВД. «Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия», — рассказал собеседник агентства. По его словам, сейчас решается вопрос об избрании Губаревой меры пресечения. Другой источник ТАСС отметил, что женщину задержали еще 15 ноября.

МВД Херсонской области в беседе с РИА Новости не опровергло и не подтвердило задержание Губаревой. При этом издание Readovka, ссылаясь на правоохранительные органы, также сообщает о задержании чиновницы.

Источник в правительстве Херсонской области издания «Осторожно новости» сообщил, что Губареву задержали по делу о присвоении бюджетных средств в составе преступной группы.

«Минимум 60 млн, я думаю больше. Ее решили закрыть, она пыталась договориться. Даже приезжала в Москву», — объяснил собеседник издания.

По его словам, Екатерина Губарева была отстранена от должности замгубернатора. После этого она уехала в Москву и попыталась сменить работу. Но в итоге была задержана.

От Павла Губарева после сообщения о пропаже супруги больше никакой информации не поступало.

Чем известны Губаревы

Павел Губарев — известная личность в Донбассе. До 2014 года Губарев занимался рекламным бизнесом, тесно сотрудничал с политиками и партиями на востоке Украины, делал для них агитационные материалы. На рубеже 1999-2000 годов начал активно принимать участие в политических событиях в Донбассе и сам себя называл «народным губернатором» этого региона.

Во время госпереворота на Украине он был активистом «антимайдана». После начала вооруженного конфликта в регионе возглавил общественную организацию «Народное ополчение Донбасса». В марте 2014-го в Донецке его задержала СБУ, обвинив в захвате власти и посягательстве на целостность страны. Спустя два месяца его освободили, позже Губарев стал начальником мобилизационного управления министерства обороны ДНР.

Известно, что за последние восемь лет на Губарева несколько раз покушались. Например, по его офису стреляли из гранатомета. В 2015 году СМИ сообщали о конфликте Губарева с представителями Чеченской Республики якобы из-за критических высказываний в адрес Рамзана Кадырова. В 2018 году политик пытался участвовать в выборах главы ДНР, однако ЦИК не допустил его кандидатуру, уличив в подделке подписей избирателей.

После начала специальной военной операции на Украине Губарев заявлял, что воюет на стороне ДНР в звании рядового наводчиком зенитного орудия.