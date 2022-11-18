«Ветеран двух войн». Суд простил охранника, нарисовавшего глаза на картине в «Ельцин Центре»

Экс-охранник «Ельцин Центра», который подрисовал глаза на картине ученицы Малевича Анны Лепорской, не имел прямого умысла, совершая вандализм, постановил суд в Екатеринбурге. Свой поступок бывший охранник объяснял тем, что «слышал разговор посетителей, что картине не хватает глаз». Третьяковская галерея оценила ущерб в 250 тыс. рублей. Его погасила страховая компания, картину полностью отреставрировали.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отменил приговор бывшему охраннику «Ельцин центра» Александру Васильеву, нарисовавшему глаза лицам, изображенным на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи. В конце августа мировой судья в качестве наказания назначил экс-охраннику 180 часов обязательных работ и принудительное лечение у психиатра.

«Суд приговорил отменить приговор в отношении Васильева. Оправдать его в связи с отсутствием в действиях состава преступления», — цитирует ТАСС судью Николая Морозова.

Суд апелляционной инстанции также отменил решение о принудительной мере в виде наблюдения и лечения Васильева у психиатра, оставив за ним право на реабилитацию. Ни Александра Васильева, ни его адвоката Алексея Бушмакова на оглашении приговора не было.

Согласно решению суда, приведенные в приговоре мирового судьи доказательства не позволяют сделать безусловный вывод о намерениях Васильева совершить вандализм. По мнению судьи, вандализм — это причинение умышленного вреда, а вина Васильева в этом смысле не доказана. Судья также счел не доказанным то, что охранник действовал из хулиганских побуждений.

«Обвинение не может быть основано на предположениях», — указал председатель суда.

Прокуратура Свердловской области заявила, что изучит оправдательный приговор «на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых».

Позиция эксперта

Суд также учел мнение приглашенного эксперта-искусствоведа Галины Шарко, которая указала, что художественные достоинства картины после нарисованных глаз и реставрации «не изменились». Она также отметила, что полотно, по ее мнению, «не было обезображено», хотя «было грубое вмешательство в авторский замысел».

«Обезображена ли картина? Если говорить так, то нужно иметь критерии, что такое «прекрасное» и «безобразное». С художественной точки зрения даже «Черный квадрат» высокой ценности не представляет. Но искусство — это некая конвенция и договоренность. Конечно, это вмешательство. Но не на уровне нанесения какого-то ущерба», — считает искусствовед.

«Ни в коем случае не оправдываю вмешательство в авторский замысел. Думаю, на фоне хайпа стоимость картины возросла», — заключила Шарко.

Адвокат Васильева в ходе прений сторон также подчеркивал, что «никаких вредных последствий от порчи картины не осталось». Третьяковская галерея оценивала ущерб в 250 тыс. рублей. Его погасила страховая компания (полотно было застраховано на 75 млн рублей). Картину полностью отреставрировали, а в октябре 2022 года представили на выставке в Еврейском музее.

«Не осталось следов ручки. Не осталось ничего, что вызвало общественный резонанс. Подсудимый не отрицает, что он нанес круги. Он просил прощения, пытался загладить причиненный вред. Он перевел 5 000 рублей в Фонд поддержки Третьяковской галереи. Это та сумма, которую он мог позволить себе при пенсии в 8 000 рублей», — сказал адвокат бывшего охранника Бушмаков.

Он обратил внимание, что причиненный ущерб уже возместили, а больше никто с исками к Васильеву не обращался.

«Что, ему еще 250 тысяч перечислить? Была порча, она носила временный характер, полностью устранимый. Если бы он нарисовал орган из трех букв, то картина была бы обезображена», — считает адвокат.

В чем обвиняли Васильева

Инцидент произошел 7 декабря 2021 года. 63-летний ветеран Александр Васильев согласился подменить охранника в галерее «Ельцин Центра», где в то время проходила выставка с работами Анны Лепорской – ученицы Каземира Малевича. На смене Васильев взял ручку и схематично изобразил глаза на картине «Три фигуры».

«Обстановка меня угнетала, было шумно, многолюдно, — рассказывал в суде Васильев. — Я помню картину. Слышал разговор посетителей, что картине не хватает глаз. Я потом подошел к ней, взял ручку и нарисовал глаза. После этого мне стало плохо и я ушел домой».

Васильев также неоднократно говорил, что его запутали дети, которые на выставке сказали, будто бы это их рисунки и на них можно рисовать. Однако на видеозаписи с камеры наблюдения охранник был один. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

В конце августа Васильева осудили по статье УК РФ «Вандализм». Судья сказала, что усматривает в действиях Васильева хулиганские побуждения, поскольку на видео с камер наблюдения видно, как он оглядывался, прежде чем нарисовать глаза.

Бывший охранник полностью признал вину. В последнем слове он попросил у всех прощения за свои действия и сказал, что не хочет, чтобы «все тыкали на него пальцем», вспоминая инцидент с картиной. 26 октября защита Васильева обжаловала решение суда.

«Меня никуда на работу не берут, говорят, что я судимый. Хочу, чтобы сняли с меня все, — рассказывал Васильев изданию «КП-Екатеринбург». — А куда я, кроме охраны, могу пойти? Живу на пенсию, жена подрабатывает».

За мужчину также вступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Все-таки Васильев — ветеран двух войн, Афганской и Первой Чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать», — заявлял глава региона.