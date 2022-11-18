«Близнецов отец успел спасти, но сам погиб». Многодетная семья сгорела заживо в Башкирии

Семь человек, включая пятерых детей, погибли в ночь на 18 ноября при пожаре в двухквартирном доме в деревне Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии. Отец успел спасти только двух пятилетних близнецов. Мужчина вернулся в здание за остальными членами семьи, но погиб вместе с ними. По предварительной версии, возгорание началось из-за короткого замыкания. Что известно о трагедии – в материале «Газеты.Ru».

Ночной пожар

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 3:27 по московскому времени, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике Башкортостан. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что «по всей площади» горит одна из квартир в двухквартирном кирпичном доме. Пожар удалось локализовать только в 05:19.

«К сожалению, в ходе тушения обнаружено семеро погибших, из них двое взрослых — мужчина и женщина и пятеро детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть», — говорится в сообщении.

На место также выехала следственно-оперативная группа, которой предстоит установить причину пожара.

Управление СК по республике Башкортостан возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«В момент возгорания в квартире находились родители и семеро детей. Двоих детей удалось спасти отцу семейства. К сожалению, оба родителя и пятеро мальчиков скончались», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура региона также отправила на место пожара своих сотрудников. Им предстоит оценить «исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики».

Позже в следственном комитете рассказали, что отцу было 46 лет, а матери – 44. Они воспитывали семерых мальчиков, которым было 14, 10, восемь, семь, шесть и пять лет. Пятилетних близнецов «отец успел вытащить на улицу, однако спасти мужчину и остальных членов семьи не удалось».

В ведомстве уточнили, что тела погибших были обнаружены во время тушения пожара.

«Все пострадавшие являются жильцами одной из квартир, жильцы другой квартиры не пострадали», — добавили в пресс-службе СК.

В Следственном комитете отметили, что, по предварительной версии, «установлено, что причиной возгорания могло послужить короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме».

Специалисты также «исследуют жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи» и «причины, способствовавшие произошедшей трагедии», рассказали в ведомстве.

Благополучная семья

В доме погибшей семьи был установлен пожарный извещатель, сообщили РИА Новости в мэрии Стерлитамакского района. Представитель властей уточнил, что извещатель «был рабочим»: специалисты администрации проверяли его состояние 15 ноября.

А источник агентства в сельском совете деревни Матвеевка рассказал, что семья воспитывала в том числе детей-инвалидов. Согласно его данным, «мама была домохозяйкой», а отец «работал водителем у местного предпринимателя».

В Минздраве Башкирии сообщили, что выжившие пятилетние братья «находятся в состоянии легкой степени тяжести». По словам представителя ведомства, мальчикам не потребовалась госпитализация, их забрали родственники.

Также власти региона назвали семью благополучной, отметив, что семья воспитывала в том числе приемных детей.

При этом там уточнили, что все дети в семье – родные, не из детского дома: были усыновлены дети от первого брака одного из родителей.

Знакомый погибшей семьи рассказал «Газете.Ru», что отец мальчиков не злоупотреблял алкоголем.

«Эту семью я знаю давно, с тех пор, когда они переехали в Матвеевку, тогда было Северное. Они люди старательные, всегда работали, жили будущим — старались двигаться вперед, старались за свое и будущее детей, старались жить. Воспитывали своих и приемных детей», — сказал мужчина.

По его словам, родители – «приличные, добродушные люди», он также подчеркнул, что никогда не замечал, чтобы глава семейства выпивал.

Обещания властей

Глава Стерлитамакского района в Башкирии Евгений Волков написал на своей странице «ВКонтакте», что произошедшее – «огромное горе».

«В огне погибли оба родителя и, что особенно страшно, пятеро детей. Двоих детей отец успел спасти <…> Это огромное горе. Выражаю искренние соболезнования родным пострадавших. В одночасье потерять близких людей, остаться без крова и средств к существованию… Со своей стороны, мы окажем всю необходимую помощь», — пообещал Волков.

Он отметил, что люди часто «раздражаются», когда им напоминают про способы предотвратить пожар. По его мнению, практика показывает, что они «мало что из этого соблюдают».

«Необходимо выяснить причины пожара, определить все обстоятельства произошедшего, выяснить, как и чем жила эта семья, возможно ли было предотвратить трагедию. Также будут определены меры по оказанию помощи пострадавшим», — заключил Волков.

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров пообещал в своем Telegram-канале, что «организацию похорон и все сопутствующие расходы» власти региона возьмут на себя.

«Позаботимся о детях, которые остались у погибших. Соответствующее поручение Минздраву дано. Также я поручил оценить ущерб, который пожар причинил жильцам соседней квартиры, и оказать им помощь», — написал он.