Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МВД отказало «Миссис Крым» в российском гражданстве после... 15:35
Польская газета Wyborcza опубликовала карту прилета украинской ракеты... 15:34
В Уфе грузовик скатился на оживленную улицу и врезался... 15:33
Надежда Бабкина призналась, что ее «боятся» партнеры... 15:32
Маша Распутина заявила, что в ее образах не было секса 15:27
В Пушкинский музей вернулись работы с выставки Морозовых 15:27
В МИД РФ назвали принятие декларации на G20 хорошим... 15:26
Новак сообщил, что Россия и Китай нарастили торговый оборот... 15:25
Лукашенко рассказал об успехе Белоруссии, которого не достигли... 15:23
В рынок бытовой техники России начали входить бренды... 15:22
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Общество

«Звонила в полицию, говорила о преследовании». Что известно об убийстве девушки в Зюзино

Жаловавшуюся в полицию на преследование девушку нашли зарезанной на юге Москвы

В Москве нашли убитой молодую женщину, которая накануне звонила в полицию и сообщала, что ее преследует мужчина. Но выезжавшие тогда на место правоохранители никого не нашли. Рано утром 18 ноября тело звонившей с несколькими ножевыми ранениями обнаружили около ее дома в районе Зюзино. «Газета.Ru» рассказывает, кто мог быть преследователем и убийцей.

Утром 18 ноября Следственный комитет по Москве сообщил, что возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения в районе Зюзино тела женщины 1993 года рождения.

«Вблизи жилого дома, расположенного по Севастопольскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело женщины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — говорится в сообщении СК.

Сейчас на месте работают следователи, которые, в том числе, изучают записи с камер видеонаблюдения. По информации источника телеканал «Царьград», погибшей нанесли четыре ножевых ранения.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что девушка жила в доме, рядом с которым обнаружили тело. Зарезали ее на парковке.

По данным «112», погибшую звали Юлия Ткачева. Ей было 29 лет, она переехала в Москву из Донецка.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что за день до смерти Юлия звонила в полицию и жаловалась на преследование.

«Девушка работала в Бирюлево в продуктовом магазине на улице Булатниковская. Она позвонила в полицию и сказала, что боится выходить, так как некий человек, возможно, ее знакомый, ее преследует. Полицейские выезжали на вызов, но никого не нашли», — сообщил собеседник агентства.

В полиции информацию о том, что Ткачева звонила им с заявлением о преследовании, официально не комментировали.

Корреспонденты SHOT поговорили с подругой убитой. По словам собеседницы, Ткачеву мог зарезать бывший молодой человек. Жертва познакомилась с ним на работе и называла Шуриком, ему было коло 25 лет. Подруга дала понять, что в отношениях Юлии и Шурика были проблемы, и рассказала, что недавно они расстались.

По данным SHOT, Шуриком может быть мужчина по имени Шохрукбек Каримов. Ему 25 лет, у правоохранительных органов есть подозрения о его причастности к убийству женщины. Позже стало известно, что полиция задержала Каримова в Тамбовской области.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+