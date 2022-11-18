«Звонила в полицию, говорила о преследовании». Что известно об убийстве девушки в Зюзино

В Москве нашли убитой молодую женщину, которая накануне звонила в полицию и сообщала, что ее преследует мужчина. Но выезжавшие тогда на место правоохранители никого не нашли. Рано утром 18 ноября тело звонившей с несколькими ножевыми ранениями обнаружили около ее дома в районе Зюзино. «Газета.Ru» рассказывает, кто мог быть преследователем и убийцей.

Утром 18 ноября Следственный комитет по Москве сообщил, что возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения в районе Зюзино тела женщины 1993 года рождения.

«Вблизи жилого дома, расположенного по Севастопольскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело женщины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — говорится в сообщении СК.

Сейчас на месте работают следователи, которые, в том числе, изучают записи с камер видеонаблюдения. По информации источника телеканал «Царьград», погибшей нанесли четыре ножевых ранения.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что девушка жила в доме, рядом с которым обнаружили тело. Зарезали ее на парковке.

По данным «112», погибшую звали Юлия Ткачева. Ей было 29 лет, она переехала в Москву из Донецка.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что за день до смерти Юлия звонила в полицию и жаловалась на преследование.

«Девушка работала в Бирюлево в продуктовом магазине на улице Булатниковская. Она позвонила в полицию и сказала, что боится выходить, так как некий человек, возможно, ее знакомый, ее преследует. Полицейские выезжали на вызов, но никого не нашли», — сообщил собеседник агентства. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

В полиции информацию о том, что Ткачева звонила им с заявлением о преследовании, официально не комментировали.

Корреспонденты SHOT поговорили с подругой убитой. По словам собеседницы, Ткачеву мог зарезать бывший молодой человек. Жертва познакомилась с ним на работе и называла Шуриком, ему было коло 25 лет. Подруга дала понять, что в отношениях Юлии и Шурика были проблемы, и рассказала, что недавно они расстались.

По данным SHOT, Шуриком может быть мужчина по имени Шохрукбек Каримов. Ему 25 лет, у правоохранительных органов есть подозрения о его причастности к убийству женщины. Позже стало известно, что полиция задержала Каримова в Тамбовской области.