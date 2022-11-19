«Огонь высотой с 12-этажное здание». На газопроводе под Петербургом прогремел взрыв

Рядом с городом Всеволожском Ленинградской области взорвался газопровод, после чего начался сильный пожар. Жители услышали гул, похожий на звук летящего самолета, в течение примерно десяти минут. В домах задрожали стекла. Огромный огненный столб виден за километры от места взрыва. Как сообщил губернатор области Александр Дрозденко, угрозы распространения огня на жилые массивы нет. Причины произошедшего устанавливаются. Подробнее о ЧП — в материале «Газеты.Ru».

На газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево Всеволожского района Ленинградской области произошел взрыв. Пожарные и спасатели сейчас ликвидируют возникшее возгорание, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются», — говорится в комментарии главы Ленобласти в Telegram.

По информации регионального управления МЧС России, на газопроводе произошла разгерметизация. Как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, ссылаясь на данные газовых служб, автоматика на магистральном подземном газопроводе сработала штатно, давление газа снижено. В настоящее время выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода.

«ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. По предварительной информации, пострадавших при взрыве и пожаре нет. Спасатели и пожарные локализуют очаг возгорания», — добавил Дрозденко.

Губернатор также заявил, что на место возгорания направили пожарный поезд и технику для тушения на гусеничном ходу. Газопровод перекрыли, и после выгорания остатков газовой смеси аварийные службы приступят к ремонту. Дрозденко заверил, что, «несмотря на видеоэффект», дальнейшее распространение огня в лесу маловероятно, так как лесная зона отдалена от места возгорания.

По информации губернатора, в инциденте никто не пострадал.

Портал 47news уточняет, что взрыв произошел на газопроводе высокого давления «Белоусово — Ленинград» компании »Газпром трансгаз». На место прибыли ремонтные бригады «Газпром Трансгаза» и «Газпром Газораспределения Ленинградской области», но не могут подойти к месту ЧП из-за высокой температуры.

В «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» подтвердили, что в Ленобласти произошел разрыв газопровода «Белоусово - Ленинград» с возгоранием, и участок оперативно отключили.

В воздухе чувствуется сильный запах газа. Очевидцы в соцсетях публикуют кадры с места ЧП, столб огня виден за километры от газозаправочной станции.

«Я живу в районе ЖК «Новая Охта», что, в принципе, недалеко. Где-то в 15:25 был звук такой, как будто летит самолет, но звук не стихал. Я подошел к окошку и увидел, соответственно, пламя очень высокое, но у меня с глазомером не очень. Как и пишут остальные, метров тридцать - пятьдесят. И звук такой же остается, просто вот как самолет летит, то есть, скорее всего, газопровод. В принципе обстановка в районе нормальная, все что-то делают, кто-то в окошко смотрит, все остальные живут такой же жизнью, вода, электричество есть», — рассказал «Газете.Ru» очевидец Кирилл.

По словам другого жителя близлежащего района Сергея, громкий звук был слышен в течение десяти минут.

«Сели в машину, и перед нами вдали, в районе аэропорта Ржевка был виден взрыв, сразу вверх поднялся коричневый столб дыма. В течение десяти минут жуткий гул и огонь размером с 12-этажное здание, огонь не естественный, а как будто газовая труба или масло горит», — сообщил он.

Взрыв был такой силы, что в жилых домах дребезжали стекла. «Услышала гул сильный, как будто самолет рядом низко летит, через несколько секунд окна аж задребезжали. Муж из больницы Елизаветинской фотографию из окна прислал, где отчетливо виден столб огня. В комментариях пишут, что газопровод взорвался. Но, похоже, многие знатно перепугались», — отметила собеседница нашего издания Анастасия.

После произошедшего на газопроводе в Ленинградской области пожара прокуратура начала проверку. Для координации деятельности аварийных, специализированных служб и правоохранительных органов на место выехал прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский, а также зампрокурора области Сергей Виноградов и городской прокурор Всеволожска Дмитрий Смирнов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

В Следственном комитете заявили, что после ЧП на газопроводе в Ленинградской области возможно возбудят уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.