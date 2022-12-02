Не читали, но рвали. В Хабаровске уничтожили тираж книг, которые обвинили в пропаганде ЛГБТ

Активисты хабаровского «Совета отцов» выкупили в местном книжном магазине тиражи «Лета в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», которые заподозрили в пропаганде ЛГБТ, и порвали их. Мужчины заявили, что так «спасают» жизни детей. Детали хабаровской акции – в материале «Газеты.Ru».

Спасение «как минимум нескольких жизней»

В Telegram-канале хабаровского «Совета отцов» был опубликован видеоролик, на котором мужчина, представившийся Владиславом Кушниренко, учителем истории школы №80, возмутился, что в местном книжном продается литература, которая затрагивает тематику ЛГБТ. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

«Мы услышали от директора (магазина – «Газета.Ru»), что они продают (книги про ЛГБТ – «Газета.Ru») только лицам 18+. Что они несовершеннолетним не продают… Но в моей школе я эти книги видел у шестиклассниц, у восьмиклассниц, а им явно нет восемнадцати. Так что детям продают», — сказал мужчина.

По мнению школьного учителя истории, «на взгляды детей влияют деструктивные силы», которые «действуют» и «финансируются» «со стороны Запада», «направляют» ребят «в русло ЛГБТ».

Кушниренко и еще один участник акции, зампредседателя Хабаровской думы Юрий Ягодин, возмутились, что книжный, зная о содержании книг, не снимает их с продажи. Участники «Совета отцов» решили за свой счет выкупить весь тираж книг про ЛГБТ, чтобы его уничтожить.

Парламентарий считает, что своими действиями «спасает как минимум несколько жизней».

Вскоре новостные Telegram-каналы распространили еще один ролик. На кадрах Кушниренко, одетый в ту же шапку и куртку, что и на первом видео, объявляет, что «рад внести свой вклад в спасение молодежи».

Учитель заявляет, что решил внести свой вклад в борьбу с западными ложными ценностями, затем рвет книги над конвейером по переработке.

«Я счастлив это делать. Это рвать. Это все отвратительно, убого и этого не должно быть в России. Просто не должно быть. Если Запад решил сойти с ума, это право Запада. Мы не Запад, мы отдельная цивилизация, великая цивилизация с тысячелетней историей. У нас свои ценности, основанные на православии, мы третий Рим, нам это не нужно», — комментирует свои действия Кушниренко.

Затем под современную отечественную музыкальную композицию зрителям показывают, как разодранные книги падают с конвейера в какую-то густую жижу.

На еще одном видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash, книги рвут Ягодин и сопредседатель «Совета отцов» Хабаровска Андрей Никонов.

«Вот она, гомосяцкая литература <…> Вот она, эта дрянь поганая», — приговаривает Никонов.

Первая акция из многих

Еще один из участников акции, сопредседатель «Совета отцов» Хабаровска Андрей Никонов, рассказал «Газете.Ru», что акция с уничтожением книг – лишь первая.

«Пока советы отцов других регионов на нас не выходили, не предлагали нам консультацию или предложения по взаимодействию, никто на нас не выходил <…> Цель наша была – побудить наших местных предпринимателей до того, как президент подпишет данный закон, чтобы люди убрали с полок продажу этой дряни и больше она не распространялась», — сказал мужчина. Книги писателя Бодягина попросили снять с продажи из-за ЛГБТ-пропаганды Международная площадка Ridero попросила писателя Максима Бодягина снять с продажи сразу несколько романов... 30 ноября 16:21

Никонов признался, что не читал книги, которые решил уничтожить.

«Мы такое не читаем. Но нам было достаточно того, что нам рассказали, о чем там», — подчеркнул он.

По его словам, с активистами работают «специалисты» и «некоторые эксперты», которые «сказали, что в книге «Лето в пионерском галстуке» в двух томах идет откровенная пропаганда однополой любви».

Вместо книг, в которых затрагивается тема однополой любви, Никонов посоветовал читать классику – «перечитать все, что мы в советское время читали», учить стихи Пушкина и Лермонтова.

«Пусть <…> читают, все что угодно, только не эту дрянь. У нас литературы предостаточно <…> Мы против того, что мы, взрослые люди, у которых есть дети и внуки, заходим в магазин, и стоит эта литература на полке, где написано «молодежь», — пояснил активист.

Ему также не понравилось, что книжный, в котором продавали подобную литературу, находится всего «в 10 метрах от гимназии», где учатся сотни молодых ребят».

30 ноября Совет Федерации одобрил пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ в России, а также смены пола и педофилии. Нарушителям будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.

В частности, запрет на пропаганду ЛГБТ, смену пола и педофилии распространяется на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры.