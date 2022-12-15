15 ножевых. Блогера Полякова задержали по подозрению в убийстве девушки

В Санкт-Петербурге задержан 43-летний блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин), которого подозревают в убийстве сожительницы Софьи Красильниковой в Балашихе. Тело 18-летней девушки с 15 ножевыми ранениями обнаружила ее мать в начале июля. Поляков скрылся от правоохранительных органов сразу после случившегося, его объявили в федеральный розыск.

Задержание спустя почти полгода

Вячеслав Поляков (Малмыгин) задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве 18-летней сожительницы, сообщает Telegram-канал Shot. По информации канала, полицейские поймали мужчину накануне возле дома во 2-м Предпортовом проезде около 21:00 мск. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Telegram-канал Mash уточнил, что блогера уже заключили под стражу. Против него возбуждены уголовные дела по трем статьям — убийство, нарушение неприкосновенности частной жизни и вовлечение в занятие проституцией.

Поляков находился в федеральном розыске с 5 июля, отметил Telegram-канал «112». Именно в тот день в подмосковной квартире было обнаружено тело Софьи Красильниковой.

По информации канала, Малмыгин известен как «борец с проститутками». Он знакомился с девушками по интернету, затем снимал секс на видео, угрожал им и шантажировал. Мужчина был судим несколько раз — за вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью и вовлечение в занятие проституцией.

В ближайшее время подозреваемого доставят из Петербурга в Москву.

Также известно, что Поляков приятельствовал с музыкантом Стасом Барецким. Адвокат Барецкого сообщил «Газете.Ru», что шоумен «проходит по данному делу в качестве свидетеля».

«28 октября 2022 года его допрашивали в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в качестве свидетеля, производили осмотр его мобильного телефона. По результатам указанных следственных действий установлено, что Стас Борецкий не причастен к совершению преступления и не имеет к нему никакого отношения. В настоящее время Стас живет своей нормальной жизнью», — сказал адвокат.

Убийство в Балашихе

Мать погибшей девушки обнаружила ее тело в квартире в Балашихе 7 июля. По информации Shot, Софья жила в квартире матери вместе с Поляковым. При этом хозяйка квартиры жила отдельно. Женщина «требовала от пары съехать и найти, наконец, работу», но Софья и Вячеслав сначала «дерзили» в переписке, а потом и вовсе заблокировали мать девушки и выключили телефоны. Через три дня после этого женщина решила проверить квартиру, где и обнаружила убитую дочь.

Мать рассказала каналу, что дочь познакомилась с Поляковым в конце 2021 года в Санкт-Петербурге. Тогда ей еще было 17 лет. Через некоторое время мужчина якобы заявил девушке, что убьет ее, но это оказалось пранком.

Поляков якобы «очень хотел раскрутиться как «сутенер» и «насильник» и просил девушку написать на него ложное заявление в полицию. А когда Красильникова решила с ним расстаться, блогер «слил в сеть ее интимные видео». Но в итоге пара все же помирилась.

По версии следствия, Поляков «уговорами и принуждением заставил Софью заниматься проституцией», сообщает Mash. Канал уточнил, что мужчина «зарегистрировал аккаунт и искал клиентов».

Экспертиза показала, что тело девушки пролежало в квартире три дня. А криминалисты выяснили, что девушке нанесли как минимум 15 ножевых ранений. Есть видеозаписи с камер наблюдения, свидетельствующие, что 2 июля в 10:20 пара зашла в подъезд дома, где проживала, а уже через 12 минут Поляков вышел один. После этого мужчину объявили в розыск.

Свидетель – Барецкий

7 июля Стас Борецкий заявил «Газете.Ru», что не верит в вину Полякова. Стало известно о планах подруги приятеля Барецкого незадолго до ее убийства Подозреваемый в убийстве своей 18-летней девушки Софии 48-летний блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин)... 08 июля 02:48

«Сразу же скажу, что человек он отличный. Я ему готов помочь с адвокатом. Конкретно про убийство я вам не могу сказать, потому что я там рядом не находился. Если я буду что-то говорить, то буду просто придумывать. В данный момент я с ним нахожусь на связи. Не постоянно общаюсь, но звоню. Я могу свою посильную помощь оказать, только найдя ему адвоката. Виновен он или невиновен? Он говорит, что невиновен. Я ему верю», — сказал шоумен.

28 октября, «Комсомольская правда» сообщила, что в петербургской квартире Барецкого прошли обыски. Следователи приехали в город Ломоносов, который относится к Петродворцовому району города. По информации издания, в квартире живет мать шоумена и прописан он сам.

«Барецкого там не застали. Сейчас выясняем, что за дело, пока нет информации. Есть возможные варианты, в каком статусе мой клиент, может, в качестве свидетеля. Знаем только, кто следствие ведет — ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Поэтому, я думаю, что обыск не связан с убийством в Подмосковье. Это два разных дела. Самого Барецкого вызывали на допрос, но он еще не принял решение, далеко ехать», — заявил тогда адвокат музыканта Роман Кандауров.

Сам шоумен рассказал изданию, что правоохранительные органы прибыли к квартире его матери в 4 утра.

«Мама плохо слышит, поэтому не открывала. Они стали ломать дверь кувалдами, спилили петлю верхнюю болгаркой. Когда мать дверь открыла, они влетели туда, толкнули ее, напугали. Вели себя, стали обыскивать квартиру, постановление на обыск не предъявили», — заявил он.