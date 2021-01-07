Россиянка стала вегетарианкой из-за коронавируса

39-летняя москвичка, переболевшая коронавирусом в легкой форме, перестала есть мясо, потому что «оно ужасно пахнет». Об этом пишет mk.ru» target=«_blank»>mk.ru.

«Прошло уже четыре месяца, однако примерно через день меня рвет. Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет», — сказала женщина.

Москвичка уточнила, что до болезни «вообще не знала, где у меня находится поджелудочная железа» и считала себя здоровой. Тем не менее коронавирус поразил поджелудочную железу.

По словам женщины, она узнала о коронавирусе только из-за ПЦР-тестов на работе. Кроме желудочно-кишечных симптомов у нее не было проявлений болезни.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 87 млн заболевших, 63 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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